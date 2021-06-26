«Кто пустил эту бедную девочку в клетку?» Отчаянная украинка слишком хотела победить

В ночь на 26 июня в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам PFL 6. В этот раз в карде шоу бились представители тяжёлого веса, полулегковесы, а также девушки-легковесы. Именно один из поединков с участием прекрасной половины человечества и подарил ярчайший нокаут. Речь о схватке бразильянки Ларисы Пачеко, которая прежде выступала в UFC и украинке Елены Колесник.

В первом туре PFL в женском лёгком весе Пачеко победила нокаутом в первом раунде Джулию Пайич, в то время, как одесситка проиграла решением судей Тэйлор Гуардадо. То поражение стало для Елены уже третьим кряду. С учётом этого, невзирая на статус аутсайдера, она была решительно настроена дать хороший бой жёсткой сопернице.

Свои намерения она принялась воплощать с первых секунд. Колесник, не обращая внимание на явно большую мощь соперницы, даже отказалась от стартовой разведки. Практически сразу он ввязалась в рубку, и выглядела вполне неплохо. Когда Пачеко попробовала сбить пыл соперницы попыткой тейкдауна, та показала, что умеет защищаться в борьбе. В итоге девушки продолжили схватку в стойке. Украинка снова пошла вперёд. Навязывая Пачеко какую-то отчаянную рубку, Елена несколько раз классно прошила оборону соперницы. По статистике ударов она уже даже явно лидировала. Опытная бразильянка, за плечами которой были схватки с Джессикой Андраде и Жермейн де Рандами, снова прибегла к попытке тейкдауна. Она, зажав соперницу к сетке, долго пыталась стянуть её на канвас. Но Колесник снова сумела защититься.

После этого она с удвоенной энергией бросилась на соперницу. Напрочь забыв об обороне, одесситка с открытым забралом полезла вперёд. В первые секунды бесшабашной атаке она ещё действовала на рефлексах и даже неплохо сработала спиной, уходя от фронт-кика Пачеко. Но это, наверно, вселило в неё ещё большую уверенность. Колесник буквально пошла драться. Большая часть её ударов пришлась в молоко. А вот Пачеко не поддалась панике и сработала хладнокровно. Сработав на отходе, Лариса пробила красивый левый сбоку, а затем добавили сокрушительный правый прямой. Если просматривать эпизод в замедленном повторе, то можно буквально увидеть, как после этого глаза Колесник разъехались в разные стороны. Украинка оказалась в глубоком нокауте.

По сути, Пачеко сработала на классе. Выдержав натиск храброго аутсайдера, который очень хотел победить, она таким нокаутом, словно указала ему своё место. Ярчайший нокаут вызвал противоречивые эмоции у фанатов. Кто-то уже видит в Пачеко соперницу для самой чемпионки UFC в двух весовых категориях Аманды Нуньес, кто-то сравнивает бразильянку с мужчиной, а есть и такие, кто просто пожалел проигравшую.

«Кто пустил эту бедную девочку в клетку», — написал один из пользователей «Инстаграма» под видео с нокаутом.

«Возможно, Пачеко единственная, кто может побить Нуньес», — добавил другой.

«Мужчина нокаутировал женщину», — написал ещё один подписчик PFL, намекая на невероятную мощь Пачеко.

«Почему бразильские девушки-бойцы выглядят как мужчины?», — задался вопросом ещё один болельщик.

«Восхитительный нокаут», — написал другой фанат.

Как видим, поединок подарил болельщикам широчайший спектр эмоций. Что же, фаны Пачеко могут уже радоваться. После двух досрочных побед в первых раундах их любимица уже гарантировала себе выход в плей-офф PFL с первого места. Ну а украинка, невзирая на четвёртое поражение кряду, не отчаивается.

«По крайней мере, я выиграла раунд и завоевала сердца людей. Спасибо за поддержку. Очень многие писали мне после боя. Это многое для меня значит, спасибо. PFL, счастлива быть частью вашей истории. Спасибо, что дали мне шанс. Ненавижу скучные бои. Сегодня был не мой вечер, но я по-прежнему стою, хах. Спасибо моей сопернице. Честно говоря, хотела бы подраться с ней ещё раз. Это был большой вызов и мне понравилось. Спасибо всему штату лиги PFL, вы добры с бойцами и помогаете нам во всём. Я вернусь. Люблю всех. PFL, я готова к возвращению в любое время, просто позвоните», — написала Колесник в «Инстаграме».

Смелости и задору украинки можно только по-хорошему позавидовать. Желаем ей вернуться и наконец прервать серию неудач. Во всяком случае боем с Пачеко она доказала свою способность драться на топ-уровне.