Российский чемпион или украинский. Кто провёл лучший бой месяца в Bellator?

Июнь получился достаточно продуктивным месяцем для Bellator. Промоушен провёл два номерных турнира, по итогам которых определились два новых чемпиона, пусть один из них и временный. Назвать лучший бой — не самая простая задача, благо есть из чего выбрать. Начнём с титульных поединков.

Ярослав Амосов — Дуглас Лима

Этот поединок возглавил турнир Bellator 260. О упёртости и несгибаемости 33-летнего бразильца Лимы говорит хотя бы факт того, что он по три раза завоёвывал чемпионский пояс и выигрывал Гран-при в полусреднем весе. Его оппонент — 27-летний небитый украинец Ярослав Амосов. Украинский Хабиб, как часто его называют за похожесть стиля и впечатляющий рекорд (25-0), шёл на серии из шести побед в Bellator. Только надо понимать, что он ещё не сходился в октагоне с такими зубрами, как Лима.

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Ярослав начал бой с разведки, пользуясь джебами и не давая сопернику проявлять инициативу в стойке. В середине раунда Амосов совершил тейкдаун, и в этом компоненте разница в мастерстве проявилась чётко. Тотальная доминация, именно так можно охарактеризовать концовку раунда. Он остался за Динамо — другое прозвище украинского бойца.

Второй раунд стал отражением первого, только у Амосова стали получаться неплохие удары в партере. В третьей пятиминутке украинец нарвался на предупреждение за удар по затылку. Но в остальном ничего не изменилось, он забрал не только третий раунд, но и четвёртый. Всё шло к доминирующей победе. Лима мог рассчитывать только на досрочную победу, как было, например, у Деррика Льюиса, когда он проигрывал Александру Волкова, но в самом конце нокаутировал россиянина.

Но здесь совершенно другой случай. Лиму в пятом раунде хватило только на попытку болевого приёма. Ярослав не потерял концентрацию и уверенно отбился. Победа единогласным решением судей, и Украина получила первого чемпиона в ведущих мировых промоушенах. От счастья Ярослав даже не смог сдержать слёз. 26-я победа подряд в ММА, а рекорд Хабиба оказывается под угрозой. Вряд ли кто в ближайшее время в Bellator сможет оказать серьёзное сопротивление украинцу. Кстати, ему самому не нравится сравнение с россиянином.

«Считаю, что мы разные спортсмены и сравнивать нас, наверное, не стоит. Я – Ярик, он – Хабиб. Мы дерёмся в разных организациях, в разном весе. Мне такое сравнение не очень нравится. Он Хабиб, я – Ярик», — приводит слова Амосова Sport.ua.

Валентин Молдавский — Тимоти Джонсон

Своего чемпиона получила и Россия в лице Валентина Молдавского. Но стоит сделать оговорку, что чемпиона временного. Всё дело в том, что пока обладатель титула Райан Бейдер принимает участие в Гран-при в полутяжёлом дивизионе.

29-летний Молдавский родился в украинском городе Новопсков, что в Луганской области. Впоследствии из-за кризиса в стране переехал в Россию и стал тренироваться у легендарного Фёдора Емельяненко. В 2018 году самбист стал чемпионом Европы, а годом ранее дебютировал в Bellator. К поединку за звание временного чемпиона в тяжёлом весе он подошёл на серии из пяти побед в промоушене.

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36-летний Тимоти Джонсон провёл три года в UFC, где успел победить Шамиля Абдурахимова и проиграть Александру Волкову. С 2018 года американец обосновался в Bellator и дебютировал с двух поражений от Виталия Минакова и Чейка Конго. Затем освоился и одержал три победы подряд, последняя — над тем же Конго.

Джонсон — профильный борец, но каждую вторую победу одерживает нокаутом. В этом помогают физические данные — он был выше Молдавского на 5 см и тяжелее на 11 кг. Россиянин — самбист, потому они решили провести поединок… в стойке. Валентин начал работу вторым номером, отдав оппоненту инициативу с первых секунд, но часто выбрасывал техничные удары на высокой скорости.

Второй раунд остался за американцем, который был лучше в клинче, а также нанёс серию точных ударов по Молдавскому. Третью пятиминутка Молдавский перетянул на свою сторону, в первую очередь, за счёт перехода в партер. Далее сценарий не изменился, только Джонсон получил рассечение. Всё шло к победе россиянина единогласным решением, потому предполагалось, что американец пойдёт в наступление. Всё-таки на его счету было в два раза меньше точных ударов.

Сил у Джонсона к этому моменту оставалось минимум. Отметим, что для обоих бойцов это первый пятираундовый поединок в карьере. Молдавский здорово проявил себя в клинче. Тимоти в последние секунды пошёл в наступление, но безуспешно. Победа Молдавского единогласным решением. Причём, пятая победа подряд. Конечно, не хватает ударной техники, но пока получается побеждать. Уже второй титул в Bellator отходит ученику Фёдора Емельяненко. Но не стоит забывать про Бейдера.

«Устал, но рад, что победил. Конечно, недоволен боем, думал, полегче пройду. Но победил. Смотрел по ситуации, понимал, что контролем в клетке и переводами мог забрать раунды. Так и действовал», — сказал Молдавский после боя.

Кристиан Эдвардс — Саймон Бийонг

Небитые бойцы всегда привлекают внимание, одним из таких в карде Bellator 261 был 22-летний американец Кристиан Эдвардс. Он, между прочим, является партнёром по тренировкам Джона Джонса и уже заявляет о том, что готов помочь завершить карьеру таким мастерам своего дела, как Лиото Мачида и Йоэль Ромеро.

К поединку с 30-летним итальянцем Бийонгом Эдвардс подошел на серии из пяти побед, четыре из них — в Bellator. А вот его оппонент готовился дебютировать в промоушене Скотта Кокера.

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Парни устроили отличную рубку, в первую очередь, благодаря Эдвардсу. Только в стартовом раунде он умудрился оказаться под соперником, пытаясь совершить захват ноги а затем нанёс ряд ударов, в том числе коленом. Казалось, что итальянец вот-вот поплывёт, но он держался. Весь поединок Кристиан владел преимуществом, но не дожал соперника, постоянно прессуя его по ходу поединка. Кажется, они напрочь забыли, что такое защита.

Подобные поединки не встретишь в борьбе за титул, где цена ошибки очень велика. А вот в таких боях отдаётся вся страсть и получается увлекательное зрелище. Эдвардс победил единогласным решением, теперь у него рекорд 6-0. Парень достаточно амбициозен, вероятно, о нём ещё услышим.

«Я хочу оставаться непобеждённым на протяжении всей моей карьеры, если смогу. Если получится хочу завершить карьеру непобеждённым», — говорил Кристиан.

Выбор «Чемпионата»

И эксперты, и болельщики отмечали, что бой с участием Молдавского было чрезвычайно трудно смотреть. Можно было бы остановиться на поединке Эдвардса с Бийонгом, если бы себя проявили оба спортсмена. А потому остановимся на противостоянии Амосова и Лимы, где украинец продемонстрировал выдающееся доминирование. Пусть не так зрелищно, но у Лимы не было ни единого шанса.