Грозного Дуриньо подвела челюсть. Хукер двумя ударами сделал её «хрустальной». Видео

В ночь с 10 на 11 июля по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт долгожданный турнир по смешанным единоборствам UFC 264. В его главном событии встретятся экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион промоушена в лёгком весе — Дастин Порье.

Однако мы хотим затронуть соглавный поединок ивента между Гилбертом Бёрнсом и Стивеном Томпсоном. Бёрнс опустился на второе место в рейтинге полусреднего веса после поражения в титульном бою от Камару Усмана. Но речь пойдёт о другом поединке, вскрывающем изъяны Дуриньо. Поработал над слабостями бразильца Дэн Хукер.



Начало того боя Гилберт точно мог записать себе в актив, потому что взял поединок под свой контроль. Сначала Бёрнс попал в Хукера ногой с разворота так, что тот отлетел к клетке. Затем Дуриньо оформил правый хук в челюсть с ближней дистанции. На этом подвиги бразильца закончились, потому что Палач из Новой Зеландии опомнился и начал постепенно включаться в поединок.



Дэн выбрасывал одиночные удары, чтобы Бёрнс не прижимал его к клетке. Хотя бразилец продолжал бросаться с ударами, но Хукера это никак не смущало, потому что тот выжидал свой шанс. И недолго ему пришлось ждать, чтобы Гилберт открыл свою щëлочку, куда Хукер занес правый прямой без разворота туловища, отправивший Бёрнса в первый нокдаун. Однако Дуриньо сразу же сгруппировался на случай добивания. Но Хукер держал в уме, что Бёрнс является обладателем черного пояса по джиу-джитсу. Поэтому Дэн позволил Гилберту встать.

Права на видео принадлежат YouTube-каналу UFC.

Так как Бёрнс осознал безнадежность ведения поединка в стойке, то сразу же предпринял попытку совершить тейкдаун, который оказался успешным. Но Хукер перехватил Дуриньо на удушающий, из которого бразилец без проблем выбрался. Поэтому Дэн сразу встал и вышел из партера.



Следующий отрезок боя стал решающим. Бойцы обменивались ударами в стойке, но более тяжелые оказались у новозеландского Палача. Так у клетки произошел очередной размен ударами, но закончил его левый хук Дэна Хукера, отправивший Бёрнса в очередной нокдаун. На этот раз бразилец не успел закрыться и поэтому пропустил несколько хаммерфистов, после которых Марк Смит остановил бой в середине первого раунда.

Самое удивительное, что оба удара, отправившие Бёрнса на канвас были не самыми мощными, потому что Хукер не поворачивал корпус при совершении правого прямого и левого хука. Именно в этом бою родилась легенда о «хрустальной» челюсти бразильца, её впоследствии подтвердил Камару Усман, отправивший своего бывшего напарника в нокдаун в результате точного джеба.



Оба поражения Бёрнса нокаутом роднит тот факт, что и Хукер, и Усман выше бразильца. Этот фактор может сыграть долговязому Стивену Томпсону на руку, ведь он тоже превосходит бразильского визави в антропометрии. Если Томпсон будет расстреливать Бёрнса с дистанции, шансы на победу обязательно появятся. Важно просто попасть.