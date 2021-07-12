«Я убью тебя и твою жену». Так резко Конор раскрутку боя ещё не начинал

Турнир UFC 264 завершился настоящей драмой. Конор Макгрегор, один из самых ярких бойцов современности, покидал октагон на носилках. Неудачно наступив на ногу, Макгрегор сломал её. Нога страшно выгнулась, а ирландец в концовке первого раунда рухнул на настил.

К тому моменту Дастин уже обозначил значительное преимущество. Страшная травма Макгрегора произошла за пять секунд до конца раунда, когда Порье уже хорошенько избил оппонента. Но повреждение в определённой степени сыграло на руку Макгрегору. Вряд ли бы ирландец смог переломить ход поединка, а теперь он сможет разыгрывать свою карту: «Всё дело в травме, бой пошёл бы иначе» и так далее.

И, конечно, такое поражение оставляет открытой дверь для четвёртого поединка. Явно это понял и сам Макгрегор, который сразу после завершения боя начал раскручивать четвёртую битву. Ирландец, сидя на настиле, грозно кричал в адрес Порье и оскорблял его жену. Более того, Макгрегор даже угрожал расправой оппоненту и его супруге.

«Когда вы будете спать, я убью вас, тебя и твою миссис! Это ещё не конец! Будь осторожен, приятель», — кричал Макгрегор, сидя в октагоне. Такого, знаете ли, даже с Хабибом не было. В крайности Конор впадал уже на решающей стадии противостояния. Такое поведение Конора экс-чемпионка UFC Ронда Роузи восприняла как раскрутку четвёртого боя.

«Я впечатлена, что Конор начал продвигать следующий бой, как только оказался на настиле. Абсолютно уверена, что мне в такой ситуации и в голову не пришло бы ничего подобного! Бойцы MMA, UFC и журналисты, вам повезло, что у вас есть Макгрегор», — написала Роузи в своём «твиттере».

Какой путь выберет Дастин?

Порье достоин чемпионского боя. Пожалуй, именно он сейчас является лучшим в лёгком весе, Дастин должен был драться за титул ещё раньше, когда ушёл Хабиб Нурмагомедов, но тогда американский боец выбрал деньги. В общем-то, Порье прямо говорил, что гонорар за бой с Макгрегором был слишком соблазнительным, чтобы его упускать.

И сейчас Порье находится в аналогичной ситуации. Он может выйти в октагон с Чарльзом Оливейрой, новым чемпионом UFC в лёгком весе, или же провести четвёртый бой с Макгрегором.

Наверное, гарантированный гонорар в размере $ 3–4 млн вполне может сподвигнуть Порье к очередному бою с Макгрегором. К слову, Дастин допускал, что снова встретится с ирландцем. Но тогда же Порье заявил, что это может произойти в титульном поединке, если Конор изменит свою статистику, сейчас у него 1-3. Но разве раньше статистика 1-2 сильно смущала Порье? Конечно, нет. Деньги нивелируют это.

В общем-то, Порье даже необязательно отказываться от титульного боя. В поединке с Макгрегором американец не получил значимых повреждений, а Конору теперь придётся ещё долго восстанавливаться. Пару месяцев он проведёт на костылях, а затем ещё нужно будет набрать потерянную форму. За это время Дастин вполне может успеть провести поединок с Оливейрой, почему бы и нет?

Макгрегор дожмёт Порье с помощью треш-тока, повторяется сценарий с Хабибом

Но в том, что Макгрегор сумеет добиться четвёртого поединка с Порье, сомнений практически нет. Конор выбрал тактику агрессивного и даже запредельного треш-тока, от которой фанаты в восторге. Аналогичным образом он раскручивал бой с Хабибом, что в итоге привело к одному из главных скандалов в истории UFC, массовой драке и миллионам новых поклонников и долларов вместе с ними.

Отработанная тактика работает и с Порье. Макгрегор, конечно, не испытывает к Дастину такой ненависти, это лишь бизнес. Но Бриллиант иногда и сам с трудом сдерживает эмоции. После окончания боя с Макгрегором он ещё долго что-то выговаривал поверженному сопернику, не проявляя ни капли сострадания. Более того, в какой-то момент его на полном серьёзе сдерживали угловые, а он реально рвался к сидящему на настиле сопернику.

У Порье в четвёртом бою будет шанс основательно набить морду своему врагу, да ещё и получить за это кругленькую сумму. Кто же откажется от такого?! Ну и Конор… Вы видели этот взгляд, когда он сидел на полу с лангетой? Похоже, Дастин достал ирландца настолько, что превратился для него в идею фикс.