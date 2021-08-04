«Все русские спортсмены — жулики». Американец облил грязью россиян и был нокаутирован

В ночь с 31 июля на 1 августа прошёл турнир Bellator 263. Главным его событием стал финал Гран-при в полулёгком весе, в котором Эй Джей Макки одолел уже экс-чемпиона в полулёгком весе Патрисио Фрейре, поймав того на гильотину. В этом турнире отличились бойцы команды Хабиба Нурмагомедова — Гаджи Рабаданов, Ислам Мамедов и Усман Нурмагомедов. На фоне их успеха немного на второй план отошёл дебют в лиге ещё одного россиянина с громкой фамилией — Хасана Магомедшарипова — брата Забита.

Его соперником стал американец мексиканского происхождения Джонатан Кирос. Довольно удобный и проходной соперник для дебюта в организации Скотта Кокера. У Кироса отрицательная статистика — 3 победы и 4 поражения. Для него бой с россиянином в Bellator второй по счёту. Прошлый поединок он провёл два года назад с Эй Джеем Агазармой, которому проиграл единогласным решением судей. Поэтому Кирос не должен был представлять угрозы для нашего бойца.



Младшему брату Забита Магомедшарипова 20 лет, и он младше своего соперника на 14 лет. Хасан провёл в октагоне пять поединков и во всех одержал победы. В прошлом он выступал в отечественных промоушенах — Gorilla Fighting и Fight Nights. У Хасана, как и у Забита, хорошая ударная база — они начинали свой бойцовский путь в известной школе «Пять сторон света», где занимались ушу-саньда. Поэтому ожидания от младшего из семейства Магомедшариповых были высокими с самого начала.

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И Хасан не подвёл. В начале первого раунда он отправил Кироса на канвас точным лоу-киком, но при этом не стал добивать, позволив тому встать. Затем россиянин работал с дальней дистанции, нанося эффектные удары с разворота, но американец лез в ближний бой. В итоге они оказались у сетки, где провели около полутора минут.



Затем ещё столько же Хасан держал своего соперника в партере, но извлечь из этого дивидендов не смог. Поэтому рефери поднял бойцов за минуту до конца первого раунда. В стойке Магомедшарипов снова продемонстрировал своё преимущество, отправив Кироса в нокдаун после того, как поймал его ногу. И россиянин снова не полез на добивание. Но это не помешало ему забрать первую пятиминутку.



Во втором раунде Джонатан снова свёл всё к борьбе, захватив заодно шею Хасана в попытке совершить гильотину. Но Магомедшарипов не только выбрался из захвата Джонатана, но и совершил эффектный тейкдаун. Стоит отдать должное Киросу за то, что успешно защищался от обстрелов на протяжении трёх минут, хотя при этом отдал Хасану спину. Но всё же россиянин пробил брешь в обороне американца. Кирос перестал активно защищаться, что побудило Блэйка Грайса остановить поединок. Таким образом Хасан Магомедшарипов одержал уверенную победу техническим нокаутом.

Новость по теме Хасан Магомедшарипов с победы дебютировал в Bellator

Россиянин показал не только яркую работу в стойке, но и грамотную — в партере. После поединка представители СМИ охотно задавали вопросы Магомедшарипову-младшему.

В частности, они коснулись достаточно щепетильной темы допинга в российском спорте. Оказывается, что за несколько дней до поединка соперник Хасана активно обсуждал этот вопрос. На фоне успехов российских олимпийцев в Токио Кирос начал разглагольствовать о том, что все россияне — «жулики». Джонатан объяснял свои слова просмотром некого документального фильма на эту тему.



«С тех пор как я посмотрел этот фильм, у меня не осталось сомнений, что многие русские используют допинг. Если ваше правительство поддерживает вас в этом, то о чём речь. Если бы моё правительство разрешило использовать мне допинг, я бы это делал. Любой спортсмен, которому предложили бы использовать допинг и гарантировали бы при этом отрицательный тест, пошёл бы на такое. Если за тобой правительство, значит, за тобой вся страна.



Русские делают для победы всё. Я не хочу сказать, что Магомедшарипов на допинге, но я не удивлюсь, если это так. Они жульничают. Все русские спортсмены — жулики», — говорил Кирос.

Когда Магомедшарипова после победы спросили, не мотивировали ли его такие высказывания Джонатана и не прибавили ли ему спортивной злости, Хасан признался, что даже не слышал таких слов, но отметил, что у того в любом случае нет никаких доказательств.



«Он говорил о допинге у россиян? Я не слышал, что он говорил такое. Какой допинг? У меня не было времени за этим наблюдать. Я готовился к бою. Если бы я знал, что он так говорит, это никак бы не поменяло моего поведения. Каждый может говорить всё, что хочет. Это его право. Но у него нет никаких доказательств», — говорил Магомедшарипов-младший.



Что же, получается, что Хасан, сам того не ведая, наказал жуткого говоруна. Но, как оказалось, Кирос был горазд больше говорить, чем работать в клетке. Ну а Магомедшарипова остаётся лишь поздравить. На фоне высказываний соперника его победа приносит ещё больше позитивных эмоций.