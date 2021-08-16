«Льюис был совсем средним». Советские боксёры трижды били легендарного британца

Недавно завершившийся Олимпийский турнир по боксу заставил нас вспомнить о былых героях главных стартов четырёхлетия. Одним из таковых, безусловно, является Леннокс Льюис — олимпийский чемпион Сеула в составе сборной Канады. Вскоре после триумфального выступления в Южной Корее он перешёл в профессионалы и выступал за Великобританию. Будучи профи, Леннокс вошёл в историю как один из величайших тяжеловесов. По сей день он является последним абсолютным чемпионом мира в хэвивейте. Между тем не все помнят, что за годы выступлений в любителях Льюис трижды был бит советскими боксёрами. Вкратце вспоминаем о тех триумфах отечественной школы бокса.

Вячеслав Яковлев — Леннокс Льюис. Кубок мира по боксу. Сеул. 06.11.1985

За три года до Олимпийских игр в Сеуле в Южной Корее прошёл четвёртый в истории Кубок мира по боксу. Советская делегация на турнир прибыла в практически сильнейшем составе. Здесь был и Нурмагомед Шанавазов, и Самсон Хачатрян, и Александр Ягубкин. В состав команды попал и тяжеловес Вячеслав Яковлев. К тому моменту он мог похвастать званием двукратного призёра первенства Европы. На турнире в Сеуле он сначала одолел боксёра из Южной Кореи Хюн Ман Бака, а затем и представителя Пуэрто-Рико Баррьентоса. В решающей схватке он встретился с на тот момент представителем Канады Ленноксом Льюисом. Яковлев вчистую по очкам переиграл 20-летнего Льюиса.

Сам Вячеслав впоследствии признавался, что даже не нервничал перед финальной схваткой.

«Я даже не волновался, потому что был намного опытнее. Льюис тогда был совсем средним — он же вообще за Канаду выступал», — вспоминал Яковлев.

Интересно, что, невзирая на яркую любительскую карьеру, в профи у Яковлева дело не пошло. В четырёх поединках он победил трижды, после чего завершил карьеру.

Валерий Абаджян — Леннокс Льюис. Турнир TSC Berlin. Берлин (ГДР). 05.10.1986

Менее чем через год жребий снова свёл Леннокса Льюиса с советским боксёром. На престижном международном турнире в Восточном Берлине TSC Berlin представитель Канады схлестнулся с Валерием Абаджяном. Последний в те годы постоянно конкурировал в сборной с Яковлевым. Так что встреча с Льюисом была для Абаджяна ещё одним шансом доказать, что именно он заслуживает статус первого номера сборной СССР. И Валерий блестяще справился со своей задачей. Более того, он стал единственным боксёром, кто когда-либо побеждал Льюиса нокаутом в любителях.

«Я, 28-летний, был обязан выиграть у него, 21-летнего. Однако я был к тому бою не сильно натренирован. Поэтому мне пришлось перехитрить Леннокса Льюиса, усыпив его бдительность. Меня смущает, что многие ставят именно факт на первое место. Мол, Абаджян нокаутировал самого Льюиса. Спасибо, конечно, этим поклонникам бокса. Но есть факты и более достойные внимания», — говорил Абаджян.

К слову, о самом бое. Абаджян в той схватке сначала отметился нокдауном. А затем заставил Леннокса поднять руки повыше и пробил аккурат в печень, после той атаки Льюис уже не мог продолжить схватку. Сам Валерий признавал, что если бы не нокаут, то он мог бы и проиграть тот поединок.

Невзирая на успех на престижном турнире, Абаджян после той победы выступал недолго. В 1987 году он завершил карьеру, даже не став бороться за путёвку на Олимпиаду в Сеул.

Александр Мирошниченко — Леннокс Льюис. Турнир в Карлсруэ. 30.04.1988

Наконец третьим обидчиком Льюиса из плеяды советских боксёров стал Александр Мирошниченко. С ним будущий чемпион мира среди профессионалов встретился на турнире в Карлсруэ весной 1988 года. Уроженец Казахстана легко переигрывал противника. Сначала он его отправил в нокдаун, что интересно, Леннокса снова подвела печень. А во втором раунде рефери вынужден был вмешаться и остановил схватку за явным преимуществом боксёра из СССР. В том же 1988 году Мирошниченко надеялся встретиться с Льюисом на Олимпиаде в Сеуле. Но в полуфинале Игр Александр уступил Риддику Боу, а тот, в свою очередь, не справился в финале с Льюисом.

В 1990 году Мирошниченко перешёл в профессионалы. Здесь он провёл 22 поединка, победив 21 раз. Единственное поражение он потерпел в 1993 году, уступив Олегу Маскаеву. После того он завершил карьеру. 19 мая 2003 года Александр Мирошниченко трагически погиб.