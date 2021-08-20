Мохнаткина гоняла американку по рингу. Российская чемпионка выбила себе шанс на миллион!

В Холливуде (штат Флорида, США) в ночь на 20 августа проходит турнир PFL 8, в основном карде которого состоятся полуфинальные поединки Гран-при лёгкого веса у женщин и тяжёлого – у мужчин. Россиянин Денис Гольцов сразится с Анте Делия. В предварительном же карде турнира нас волновал бой нашей соотечественницы Марины Мохнаткиной.
7-кратная чемпионка мира по самбо долгое время совмещала выступления на любительской и профессиональной арене. В итоге, подписав контракт с Bellator, она уступила в дебютном бою. До этого проиграла в России – Лиане Джоджуа. Поразмыслив над сложившейся ситуацией, Марина приняла решение полностью сосредоточиться на карьере профи.
Двухлетний простой пошёл нашей девушке на пользу. Мохнаткина обосновалась во Флориде, где в зале Sanford MMA начала подтягивать навыки работы в стойке. И прогресс мы наблюдаем существенный. Возвращение в Bellator получилось победным. После чего Марина получила предложение попробовать свои силы в PFL. Бой против Клаудии Заморы носил статус отборочного. На кону стоял контракт на сезон 2022 года.
Соперница изначально не внушала особенного страха. Антропометрические данные говорили в пользу россиянки, плюс невероятный опыт – как в любительской, так и в профессиональной карьере. Как по-хозяйски Марина вошла в ринг, так и действовала на протяжении всего боя. Она перебила соперницу в первом раунде, совершила несколько попыток перевода в партер, но с контролем дела откровенно не складывались. Замора хоть и поздно пришла в профессионалы, но по любителям была неплохим борцом.
Во второй пятиминутке Марина продолжила нагружать левую ногу соперницы лоу-киками. Не форсировала события, контролировала центр октагона, не забывала выбрасывать удары руками. Всё очевиднее начинало сказываться физическое превосходство над Заморой. Несколько раз американка встретила Мохнаткину правым навстречу, но очевидного урона не нанесла.
В концовке раунда россиянка пошла в довольно удачный размен и закончила пятиминутку более чем с двукратным преимуществом по акцентированным ударам. Во втором перерыве в углу Заморы у тренера едва ли не истерика случилась. Немудрено, на кону контракт с солидной лигой, а подопечная в одну калитку проигрывает главный бой в карьере.
На первых секундах заключительного отрезка американка бросилась в атаку, пропустила несколько плотных выстрелов навстречу и сникла. В конце концов сказались множественные удары по левой ноге. Несколько раз после подобных атак Марины Клаудия буквально валилась на канвас.
А у Мохнаткиной получалось почти всё. Россиянка в буквальном смысле начала гонять соперницу по клетке. Атаковала точечно, практически все удары достигали цели. В итоге мы получили более чем трёхкратное преимущество по значимым ударам.
Очевидно, что перед Мариной не стояло задачи победить досрочно. Но виктория получилась безоговорочная, а бонусом – понимание того, что наша чемпионка готова на полную катушку работать все 15 минут поединка. В свои 33 года Мохнаткина продолжает прогрессировать, и с уверенностью можно говорить о том, что в следующем сезоне самая титулованная самбистка планеты будет претендовать на максимальный результат в Гран-при PFL за $ 1 млн.
Удачи, Марина, ты молодец!
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