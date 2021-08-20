Пошёл ва-банк и прогадал. Гольцов все силы вложил в одну атаку, но судья усилий не оценил

В Холливуде (штат Флорида, США) в ночь на 20 августа проходит турнир PFL 8. В предварительном карде откровенно порадовала 7-кратная чемпионка мира по самбо Марина Мохнаткина. Россиянка проводила квалификационный поединок за право подписать контракт с лигой на сезон Гран-при 2022 года. И невероятно уверенно разобралась с американкой Клаудией Замора. Марина контролировала ход поединка на протяжении всех 15 минут, не форсировала события, превосходно дышала и буквально на атомы разобрала оппонентку.

Основной кард открывал поединок ещё одного россиянина. И у нас были все основания рассчитывать на победу этого парня. Денис Гольцов во второй раз участвует в Гран-при PFL. В первом заходе его за секунду до окончания практически выигранного боя нокаутировал Али Исаев. Невероятно болезненное поражение. В нанешнем же плей-офф Денис откровенно порадовал, одержав две яркие победы нокаутом. Но злой рок его не отпустил и на этот раз.

Его оппонент вообще чудом попал в полуфинальную стадию. Свой стартовый поединок он не просто проиграл, а был нокаутирован уже на 46-й секунде первого раунда. И хоть Анте оставался на ногах, состояние у него было крайне тяжёлое. Но уже тогда можно было понять, насколько же терпелив Делия. И Ходячая проблема (прозвище хорвата) уже в следующем бою показал не только мастерство, но и характер, нокаутировав Чендлера Соула за 21 секунду до конца первого раунда.

Гольцов выходил на полуфинал в статусе фаворита. Но как-то сразу дела у него не заладились. Делия форсировал события уже на первых секундах схватки. Сначала нанёс несколько точных ударов в голову, а затем удачно прошёл в ноги, переведя россиянина на канвас. Денис в какой-то момент освободился из крепких объятий соперника, но переломить ход пятиминутки не сумел.

Ключевым мог и должен был стать эпизод во втором отрезке боя, когда Денис попал сопернику встречным в голову, Анте «поплыл», завалился на канвас и россиянин занял доминирующую позицию. Более 20 тяжеленных ударов в голову пропустил в том гарде хорват, и у судьи было несколько поводов остановить этот бой. Но тут вновь сработал характер Делии. Он каким-то невероятным усилием воли вывернулся и сумел подняться на ноги.

В концовке прозвенел первый тревожный звоночек для россиянина. Слишком уж легко соперник исполнил тейкдаун и уверенно проконтролировал Дениса до сирены. Но бой всё ещё был в руках россиянина. Анте потратил столько сил, что с трудом верилось в его успех. Во время перерыва секундант хорвата, легендарный Мирко Крокоп, потребовал сразу идти в ноги и оформлять тейкдаун.

Ходячая проблема дисциплинированно выполнил указание многоопытного наставника. И хоть Денис ещё до боя говорил о том, что готов к тому, что соперник станет искать счастье в борьбе, тейкдаун он откровенно прозевал. А на то, чтобы вырваться из стальной хватки хорвата, россиянину элементарно не хватило сил. Денис весь вложился в ту затяжную бомбардировку по голове соперника во втором раунде. Пошёл ва-банк и прогадал.

Несмотря на то, что по количеству значимых ударов Гольцов превзошёл соперника, все судьи два раунда из трёх ожидаемо отдали хорвату. После финальной сирены Анте рыдал как ребёнок. А Денис ещё пару минут сидел на канвасе, не находя в себе силы подняться. Две ошибки перечеркнули все надежды одного из фаворитов турнира. Хорват же продемонстрировал удивительную силу духа, за что заслуживает максимальное уважение.