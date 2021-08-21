Судья не заметил, что боец «уснул». Проигравший с разбегу врезался в клетку. Видео

Утром 21 августа в городе Су-Фолс (штат Южная Дакота, США) закончился турнир Bellator 265. Главным событием стал бой между ветеранами смешанных единоборств Сергеем Харитоновым и Чейком Конго, который закончился победой француза сабмишеном на последней секунде второго раунда.

Кроме этого поединка, в основном карде была зрелищная схватка с драматичной развязкой, которую устроили Джорнел Луго и Кит Ли не без помощи третьего лица в клетке. Бой проходил в промежуточной весовой категории до 63,5 кг. Фаворитом поединка был непобеждённый Луго, на счету которого семь побед в семи схватках. Однако у него была слабая оппозиция, состоящая из неизвестных никому бойцов. Для Луго это третье выступление в Bellator.



Кит Ли — младший брат Кевина Ли, выступающего в UFC. Однако у него более блёклая карьера, чем у старшего брата. Кит имеет посредственную статистику — семь побед при четырёх поражениях. Все четыре проигрыша были решением судей, два из них раздельным решением. В организации Скотта Кокера Кит провёл три боя и победил в двух из них. Предыдущий поединок Ли проиграл недавнему обидчику Магомеда Магомедова Рауфеону Стотсу единогласным решением судей. Поэтому немудрено, что фаворитом на бумаге являлся именно Луго.

Бой начался с разведки в стойке. Сначала бойцы начали меряться скоростью, чьи удары быстрее. Победителя в этой дуэли было выявить трудно, так как оба являются довольно резвыми легковесами. Сценарий схватки был следующим: Луго занял центр октагона, а Ли выжидал атаки соперника, чтобы затем контратаковать. Но точнее был фаворит. Поэтому Кит пытался переместить бой в другую плоскость — горизонтальную. Однако Луго оперативно отреагировал на это и пресёк переход в ноги с борьбой у клетки.

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Джорнел продолжал набирать очки за счёт большего количества точных попаданий. Кит Ли никак не мог найти подходящую для себя дистанцию, поэтому он даже попытался работать первым номером. Но это никак не повлияло на Луго, ибо он смог не просто заработать преимущество в первой пятиминутке, а ещё отправить своего оппонента на канвас точным джебом. А1 (прозвище Луго) сразу обхватил шею Кита и попытался задушить «треугольником». Но к чести андердога стоит заметить, что он легко выбрался из этого удержания.

После чего Кит Ли гонял Джорнела вдоль клетки, но желаемых дивидендов он так и не извлёк. Поэтому он предпринял ещё одну попытку совершить тейкдаун. Однако А1 развернул всё в свою пользу и сразу же перевёл на удушающий приём за 15 секунд до конца первого раунда. На этот раз Луго провёл приём, захватив спину, из-за чего оппонент оказался бессилен и не мог выбраться. Но Кит Ли смог дотерпеть до сирены, оповещающей об окончании пятиминутки.



И тут началось самое интересное. Кит вроде бы пришёл в себя после «удушающей» терапии, но его понесло. И он вместо того, чтобы дойти до своего угла, побежал и врезался в сетку. Рефери Бобби Вомбахер увидел это и сразу же прекратил бой. Похоже, судья проглядел эпизод, когда Кит Ли потерял сознание.



Но в защиту рефа скажем, что всё происходило настолько быстро и динамично (10 секунд экшна) с переходами из одного положения в другое, что потерю сознания было трудно углядеть. Тем более Ли не опускал руки до самого конца, а даже пытался отбиваться. Но, как стало известно, для Вомбахера это первый бой с 2013 года, когда он в последний раз судил на высоком уровне. Видимо, мы его не скоро увидим в Bellator.



Тем не менее, мы не можем не отдать должное универсализму и мастерству Джорела Луго, устроившего яркий мастер-класс по ММА — и в стойке перебил, и в партере блеснул, и победу редким техническим сабмишеном заработал.



Даже чемпион в легчайшем весе Серхио Петтис не обошёл стороной эту схватку, похвалив А1: «Он выбил из него всю дурь. В этом виде спорта собраны очень жёсткие ребята».



Поэтому ждём продвижения этого талантливого бойца в рейтинге.