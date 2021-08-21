Скала Джонсон «задушил» соперника за 64 секунды. Судья не сразу понял, что произошло

Утром 21 августа в городе Су-Фолс (штат Южная Дакота, США) завершился турнир Bellator 265. Главным событием стал бой между заслуженными ветеранами ММА Сергеем Харитоновым и Чейком Конго, который закончился победой француза сабмишеном на последней секунде второго раунда.

Однако это был не единственный сабмишен на этом турнире. Так в прелимах один из боев закончился через одну минуту после ее начала, а именно между средневесами Дуэйном Джонсоном (не путать со знаменитым рестлером и актёром, хотя оба носят прозвище Скала) и Девеном Фишером.

Джонсон был явным фаворитом поединка, ибо его послужной список выглядит более убедительным, чем у его оппонента. Дуэйн одержал пять побед при двух поражениях. Бой с Фишером является дебютным для Скалы в Bellator.



А Фишер в свою очередь имеет отрицательную статистику — четыре победы при восьми поражениях. Однако все четыре победы одержаны сабмишеном в первом раунде. Для Девена этот бой также является дебютным в промоушене Скотта Кокера. Примечательно, что его подписали после поражения нокаутом на второй минуте первого раунда в последнем поединке. А если посмотреть немного шире, то можно увидеть, что Фишер победил только один раз за последние четыре схватки. После такого нельзя не задаться вопросом «А зачем его подписали в организацию?». Тем более ему 31 год.

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.

Ход поединка был очевиден с самого начала. Скала начал оправдывать звание фаворита и сразу же прижал андердога к клетке. Возле нее Джонсон расстреливал своего соперника ногами, однако эти удары приходились в защиту. Фишер тоже показал, что умеет бить ногами, хотя Дуэйн продолжал доминировать в стойке. Так Девен вспомнил про свою сильную сторону — работу в партере. Первая попытка тейкдауна ничем не увенчалась. И бойцы продолжили бой как ни в чем не бывало.

Спустя десять секунд Фишер снова попытался сделать тейкдаун, но он замешкался, чем воспользовался Джонсон. Скала захватил шею соперника в замок и перевел в партер на удушающий, где он еще обхватил его ногу, чтобы обездвижить Девена. После нескольких телодвижений Фишера, боец признал их тщетность и капитулировал перед «анакондой» Скалы. Вся ситуация не выглядела критической, и судья даже не сразу заметил, что пострадавший пытается достучаться и прекратить мучения. Эффектная и хладнокровная победа Дуэйна Джонсона в дебютном бою промоушена Скотта Кокера. Да к тому же это его первая победа сабмишеном в карьере. Надеемся, что у американца еще остались тузы в рукаве, чтобы и впредь нас удивлять.