Пакьяо проиграл! Драма 42-летней легенды на самом закате карьеры

Ранним утром 22 августа по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по профессиональному боксу, который имел статус одного из самых ожидаемых боксёрских шоу лета. А причина такого ажиотажа вокруг него крылась лишь в одном человеке – экс-чемпионе мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо. Филиппинец возвращался на ринг после 25 месяцев простоя. Изначально его соперником должен был стать чемпион мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс. Но американец столкнулся с проблемами со здоровьем. Тем не менее, организаторы шоу спасли бой для Мэнни, подобрав ему замену в лице чемпиона мира по версии WBA Super Йордениса Угаса, который должен был выступить в андеркарде у Пакьяо и Спенса.

С учётом смены противника, Пакмен уже перестал быть аутсайдером у букмекеров. Напротив, он получил статус явного фаворита. Да, против филиппинца играл возраст и длительный простой. Но всё же уровень мастерства, колоссальный опыт и, конечно, статус, заставляли многих экспертов ставить на Мэнни. Напомним, что предыдущий поединок он провёл аж в июле 2019 года, сумев победить на тот момент чемпиона мира по версии WBA Super в полусреднем весе Кита Турмана. Благодаря этому он стал тогда самым возрастным чемпионом в истории полусреднего веса. Сегодня у него были шансы обновить собственное достижение.

Но у Угаса были свои планы. 35-летнему кубинцу нужно было наконец заявить о себе. За долгие годы карьеры он всегда был недооценён. Да и статус чемпиона WBA с приставкой Super он получил лишь в результате бюрократии Всемирной боксёрской ассоциации, а не на ринге, а до этого он владел только поясом WBA Regular. Так что боксёру с Острова Свободы было что доказывать.

С выходом боксёров на ринг было заметно, что у Угаса заметное преимущество в габаритах. Впрочем, этим 42-летнего Пакьяо было точно не запугать. За более чем 20-летнюю карьеру он часто бился с очень крупными боксёрами и умудрялся их разбивать. Вот и теперь с первых минут он принялся работать первым номером.

Нужно сказать, что получалось достаточно неплохо. Мэнни умело выходил на ближнюю дистанцию и пробивал свои фирменные многоударные комбинации. Но даже на старте поединка было заметно, что скорость филиппинца уже далеко не та, да и фирменный челнок от Пакмена был виден далеко не так часто, как всегда. Филиппинец брал паузы и выжидал, но, благодаря не самой высокой активности Угаса, первую четверть схватки удалось забрать. Йорденис действовал в невысоком темпе, да ещё и получил замечание от рефери за удар ниже пояса. Кубинец слишком часто бил на грани. Как бы то ни было, у него также были свои успешные эпизоды. Особенно Пакьяо страдал от ударов справа, которые прошивали его оборону раз за разом. В четвёртом раунде филиппинец принял на себя слишком много.

В следующей трёхминутке Мэнни решил зарубиться, но Угас принял вызов, в результате зрители увидели очень яркий отрезок. Ну а далее Йорденис постепенно начал прибирать инициативу к своим рукам. Его крепкий джеб стал настоящим испытанием для 42-летнего Пакмена. Благодаря нему он умело держал соперника на дистанции. Кроме того, Пакьяо всё чаще начал пропускать увесистые удары справа. Мэнни оставался активным и выбрасывал очень много ударов, но зато Йорденис был гораздо более эффективным.

Так, в восьмом раунде судьи наверняка больше всего запомнили два мощных удара справа от кубинца. В девятом отрезке у фанатов Пакмена и вовсе могло ёкнуть сердце, их любимец оказался на канвасе, но рефери разобрался в эпизоде. Мэнни просто поскользнулся. В десятой трёхминутке назойливая правая снова побеспокоила филиппинца, да так, что его болтануло, тем не менее, даже в 42 он выдержал жёсткую атаку. Экс-чемпион в восьми категориях также пытался искать счастье в атаке, но, складывалось впечатление, что ударная мощь Пакьяо не стала для Угаса серьёзной проблемой. В 11-м раунде Йорденис снова и снова вскрывал оборону противника ударами справа.

Финальная трёхминутка прошла в зарубе. Угас, опасаясь, что активность Мэнни может свести на нет все его усилия, шёл вперёд и много атаковал. Пакмен старался поддержать такой темп. Но кубинец в этих эпизодах также выглядел лучше. Вместе с финальным гонгом оба боксёра победно вскинули руки. Чувствовалось, что ожидание оглашения вердикта для Угаса стало по-настоящему напряжённым. Но в итоге все судьи отдали победу ему – 115:113, 116:112, 116:112, что было закономерно.

Права на видео принадлежат Premier Boxing Champions. Ролик доступен на странице Premierboxing в «Инстаграме».

Да, Пакьяо бил в два раза чаще (выбросил более 800 ударов) и старался изо всех сил, но при этом был в два раза менее точным. Процент попаданий от Мэнни в этот раз был просто катастрофическим. Легенда бокса не стал оспаривать поражение, а просто сказал, что сделал «всё, что мог».

«Это бокс. Мне было непросто, я вносил коррективы. Мои ноги были очень напряжены. Мне жаль, что я проиграл. Но я сделал всё, что мог», — сказал после схватки Мэнни. Для его фанатов всё это выглядело как настоящая драма.

Что же, возможно, поражение от Угаса всё же станет тем катализатором, которое заставит филиппинца понять, что пора на покой. Нет сомнений, что в былые годы он бы смял Йордениса, но теперь лучшее время Пакмена позади. К сожалению, закат карьеры получается неудачным и как тут не вспомнить простую истину, что уходить нужно вовремя.

Как бы то ни было, Мэнни заслуживает лишь восхищения и похвалы. Зарубиться в 42 года так, как он зарубился в схватке с Угасом, не под силу практически никому. Спасибо за карьеру, Пакмен!