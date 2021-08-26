Лучший нокаут месяца совершил борец. Начал его Колгэн ударом об канвас

В августе состоялось два турнира Bellator. В активе Чейка Конго, Гегарда Мусаси, Сергея Харитонова и других именитых бойцов есть яркие нокауты в течение карьеры. Но в течение месяца «роняли» оппонентов более голодные ребята. Представляем вам тройку лучших нокаутов августа по мнению «Чемпионата». Оно субъективно и не является истиной в последней инстанции.

Дэвион Франклин

Поединки двух небитых бойцов всегда привлекают внимание. Интересно, кто же потеряет заветный «нолик». Одна из таких схваток состоялась в основном карде Bellator 264. Седьмой номер тяжёлого веса, перспективный боец Дэвион Франклин встречался с Эвереттом Камминсом, который на семь лет его старше.

27-летний Франклин все три победы в карьере одержал в рамках Bellator. По его словам, ему не понадобилось времени на адаптацию, потому что он принимал участие в уличных драках. А вот пузатый 34-летний американец сделал себе рекорд 15-0, как говорится, на «мешках». Хотя в его активе было два поединка в промоушене Скотта Кокера, первый из них – ещё в 2015 году.

Конечно, Франклин виделся явным фаворитом, но трудно было предположить, что поединок закончится на 21-й секунде. По сути, Дэвиону хватило четырёх движений – болезненного для Камминса лоу-кика прямо в колено, хай-кика, зубодробительного хука и добивания. Всё элементарное просто. Эверетт не сподобился хоть на какую-то оппозицию. Франклин, который ориентируется на Майка Тайсона и Джона Джонса, сделал всё красиво в их стиле.

«Почему в Bellator всегда один чувак бьет другого, который ничего не делает в ответ?» – один из самых популярных комментариев в социальных сетях.

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«Прямо сейчас я сосредоточен на том, чтобы стать чемпионом Bellator, пройти через этот дивизион, вычистить его, а затем продвинуться вперёд. Хочу быть самым доминирующим тяжеловесом всех времен», — рассказал Франклин о своих целях. Кроме того, он хотел бы открыть в будущем приют для бездомных, так как сам одно время испытывал проблемы с жильем.

Арчи Колгэн

Часто бывает так, что самые бескомпромиссные схватки случаются в предварительных кардах, где бойцы, жаждущие славы и денег, не жалеют ни себя, ни тем более оппонента. Так, на Bellator 265 сошлись представители полусреднего веса Арчи Колгэн и Бен Симмонс. Оба с борцовским прошлым.

Для обоих это был дебютный поединок в Bellator. Если 26-летний Колгэн по прозвищу Король был небитым, то вот у 32-летнего Симмонса, имеющего в активе две победы сабмишеном, рекорд составлял 3-2.

Активнее в начале боя смотрелся Колгэн. Сначала он выбросил джеб, а затем неожиданно захватил своего оппонента и уронил его. Через пару минут Арчи добавил пару крепких попаданий в партере, а затем Симмонс предпринял попытку удушения. Колгэн, как ни в чем не бывало, встал со своим оппонентом и провел шикарный слэм. После выбрал нужную позицию и принялся уничтожать, добавив локти.

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Дошло до того, что всё лицо Бена оказалось в крови. Рефери Майк Белтран не стал останавливать поединок, но затем ему пришлось это сделать, так как Арчи откровенно забивал своего соперника. В течение 15 секунд он выбросил 25 ударов. Убедительная победа техническим нокаутом от борца, за неё Колгэн удостоился похвалы от Джастина Гейджи.

Марсело Голм

На турнире Bellator 265 случился ещё один яркий нокаут, только уже в основном карде. В клетке сошлись тяжеловесы Марсело Голм и Билли Свонсон.

28-летний бразилец Голм имеет опыт выступлений в UFC, но, наверное, предпочитает не вспоминать о нем. Всё началось с победы, но затем — три поражения подряд. Последнее состоялось в Санкт-Петербурге в 2019 году. Сергей Павлович закончил карьеру Голма в UFC, нокаутировав того уже на 66-й секунде. Теперь Марсело попробовал свои силы в Bellator.

Для 27-летнего Свонсона это также был дебют в промоушене. Причём на суперкоротком уведомлении. Если взглянуть на бойцов, то сразу заметно, что бразилец заметно легче, тогда как Билли выступает с внушительным животом.

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По тому, как начался поединок, можно было предположить, что вряд ли он продлится больше одного раунда – рубка, клинч, летящее колено, что ещё для счастья надо? Если в начале Свонсон огрызался, то в середине первой пятиминутки бразилец завладел инициативой. Он чаще попадал, тогда как у его соперника находились силы только для защиты. Голм прижал его к канвасу и как будто целенаправленно стал демонстрировать арсенал своих навыков. Удар коленом и добивание – первое, второе, третье, вмешательство рефери. Победа техническим нокаутом за три секунды до конца первого раунда. После боя бразилец заверил, что хотел бы выйти в октагон дважды до окончания года.

Выбор «Чемпионата»

Свой выбор останавливаем на Арчи Колгэне. Во главу угла в этот раз поставили не только красоту исполнения, но и оппозицию. Откровенно говоря, в первом и третьем случаях в нокаут отлетели совсем непонятные ребята. А Колгэн, между прочим, профильный борец. Так что такой нокаут дорогого стоит.