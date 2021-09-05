«Пакуй чемоданы и езжай в Дагестан». Тилла после серии поражений отправляют на Кавказ

В ночь с 4 на 5 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл очередной турнир UFC. В его главном поединке встретились бойцы среднего веса Даррен Тилл и Дерек Брансон. Об подходили к схватке с совершенно разным настроем.

Брансон в канун битвы мог похвастать четырьмя победами кряду, в том числе, над открытием минувшего года Кевином Холландом. Что касается британца, то у него дела обстояли не так радужно. В последних четырёх схватках он проиграл трижды. После первых из двух Горилла перебрался в средний вес, но и тут особо легче не стало – победа в очень близком бою над Келвином Гастелумом, сменившаяся поражением от Роберта Уиттакера.

В результате такого крутого пике Даррен уже опустился на седьмое место в рейтинге среднего веса. Боец сам поставил себя в такие условия, что права на ошибку практически не имел, потому настрой у него был самый решительный.

Тем не менее, поединок он начал достаточно сонно. Брансон, пользуясь преимуществом в габаритах, умело удерживал ударника Тилла на дистанции и не позволял ему использовать свои козыри. Вскоре Дерек перешёл к активным действиям. В середине первого раунда ему удался тейкдаун. Переведя соперника на канвас, он имел над ним явное преимущество. Во второй пятиминутке ситуация повторилась. Брансон классно работал в граунд-энд-паунд, в то время как Тилл попросту выживал. Свидетельствовала об этом и статистика – 72 удара в граунде против 1 у Тилла. К концу раунда Даррен выглядел просто измождённым.

Тем не менее, британец, понимая, что два раунда были им проиграны, нашёл в себе силы собраться на третью пятиминутку. Боец, по прозвищу Горилла, начал этот отрезок очень неплохо. Наконец начало что-то получаться в стойке, в какой-то момент Брансон пропустил очень жёсткую атаку. Показалось, что Даррен сможет оформить камбек.

Но Дерек сумел собраться, снова перевёл противника в партер и в этот раз Тилл уже обороняться не смог. Видимо, слишком много сил было потрачено на недавние атаки. Брансон быстро забрал спину Даррена и оформил победу удушающим приёмом. Таким образом, он завоевал пятую победу кряду. А вот Тилл потерпел четвёртое поражение в пяти последних поединках, таким образом, он проиграл 80% своих последних пяти поединков… Теперь его положение кажется вовсе плачевным.

Сам Даррен после осечки попробовал себя подбодрить фотографиями бойцов, которые никогда не сдавались, и, невзирая на неудачи и в итоге стали чемпионами. Тилл на своей странице в социальной сети выложил фотографии Майкла Биспинга и Чарльза Оливейры.

В комментариях под этим постом Даррена всячески поддерживали, давали советы, требовали перемен и даже отправляли на Кавказ.

«Пакуй чемоданы и езжай в Дагестан. Мы отправляем тебя учиться борьбе», — написал один из пользователей.

«Даррен, пожалуйста, поменяй тренировочный лагерь», — посоветовал бойцу другой болельщик.

«Ты вернёшься сильнее», — просто поддержал британца ещё один фанат. «Не сдавайся», «Герой», — писали другие пользователи.

В целом, Тилла, невзирая на такую серию неудач, не критиковали, а поддерживали. Что же, пожелаем британцу повторит путь Биспинга и Оливейра, которые, судя по всему, будут вдохновлять Даррена на возрождение карьеры.