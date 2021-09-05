Сокрушительный нокаут в ногу ошеломил мир ММА. Литовец покидал зал на носилках

В ночь с 4 на 5 сентября закончился турнир UFC Vegas 36. В главном бою Дерек Брансон одолел Даррена Тилла сабмишеном в третьем раунде. Но эта схватка была далеко не самой зрелищной. В основном карде состоялся захватывающий поединок между полутяжами Халилом Раунтри и Модестасом Букаускасом, который закончился очень драматично.

Оба бойца в последнее время не могли похвастать успехами. Оба шли на серии из двух поражений. Раунтри проиграл Марчину Прахно и Иону Кутелабе, а бывший чемпион Cage of Warriors из Литвы Букаускас уступил Джимми Крюту и Михалу Олексийчуку. Третий проигрыш мог стать для каждого из них последним в UFC. Потому мотивация на эту схватку зашкаливала, особенно у Халила Раунтри, начавшего бой очень агрессивно и напористо.

Американец прижал литовца к сетке и сразу же начал наседать на него своими тяжелыми ударами. Модестас точно не ожидал такой заряженности от своего соперника, по крайней мере в один момент он и вовсе принялся буквально бегать от соперника. Букаускас ничего не мог поделать с ударной мощью Халила, да так, что иногда отлетал к сетке. Попытки Букаускаса отбиваться выглядели блеклыми, несмотря на то, что ему нередко удавалось попадать.

Ожидаемо, что спустя минуту с небольшим в первом раунде напор Раунтри иссяк, и он перешёл в эконом-режим, оставив за собой контроль центра клетки. Модестас никак этим не воспользовался, стоя у сетки и выжидая действия соперника. Сам он ничего не делал. Видимо, бурное начало боя обескуражило литовца. Хотя в самом конце раунда Букаускас исполнил удар локтем с разворота в ближней дистанции, но Халил сразу же встретил его двумя мощными ударами. Логично, что первая пятиминутка ушла к американцу.

В перерыве секунданты Модестаса говорили подопечному о том, чтобы он разнообразил свои действия тейкдаунами, ибо для Раунтри он является стоячей и очень удобной мишенью. Но тот не принял во внимание этот совет. И поэтому второй раунд прошел в аналогичном ключе. Халил снова прижал Букаускаса к сетке, а сам Модестас снова отбивался, причём неубедительно, разница в ударной мощи была видна невооружённым глазом с самого начала.

Так бой мог продлиться до самого конца, но Раунтри был настроен закончить его досрочно. В середине второй пятиминутки Халил попытался попасть в колено литовца сайд-киком в ответ на джеб соперника. Первая попытка не принесла успех, а вот вторая отправила Модестаса на канвас. Хёрб Дин, глядя на гримасу боли Букаускаса, сразу же остановил бой.

Халил Раунтри одержал очень важную победу сокрушительным нокаутом, благодаря которой он уж точно задержится в UFC. А Модестас Букаускас не мог встать без сторонней помощи, и на его ногу надели бандаж для фиксации суставов. К сожалению литовец покинул октагон на одной ноге в сопровождении своей команды, а из зала уезжал и вовсе на носилках. По предварительной информации у бойца разрыв крестообразных связок, так что прогнозы по восстановлению могут быть неутешительными.

С учётом всех обстоятельств, Раунтри очень сдержанно праздновал победу, понимая степень нанесённого сопернику урона. К тому же в одном из повторов показали реакцию комментаторского стола, где сидели Даниэль Кормье и Майкл Биспинг. Кормье закрыл глаза от увиденного. Во флеш-интервью Биспингу Халил заявил, что он просчитал этот удар в колено, когда Букаускас выбрасывал джеб, из-за чего оставался уязвимым для американца.

После схватки Халила Раунтри не покидали мысли о сопернике. Он зашёл в раздевалку к Букаускасу, извинился перед ним и пожелал скорейшего выздоровления. Литовец принял извинения. Кажется, американец осознал уровень опасности того удара.

Видео можно посмотреть на странице UFC в «Инстаграме». Права на видео принадлежат UFC.

Но это был далеко не конец истории. Социальные сети бурно отреагировали на разрушительный сайд-кик в колено в исполнении американца.

«Бой вечера» — написал один из фанатов Раунтри.

«Не могу принять такую победу» — оставил комментарий другой пользователь.

«Так счастлив за него» — еще один поклонник Халила.

Но самый развёрнутый и адекватный комментарий выглядел так:

«И в комиссии действительно считают, что самым грязным приёмом в ММА является удар локтем вниз».

Но куда важнее для UFC и Атлетических комиссий, наверняка, стала реакция бойцов. Те были по-настоящему ошеломлены таких исходом и практически единогласно стали требовать пересмотра правил, начав призывать запретить подобные удары.

«Чёрт, это разрушительный удар», — написал обладатель титула в легчайшем весе Альдажмейн Стерлинг.

«Этот удар должен быть запрещён. Он уничтожает карьеры. UFC, с кем мы можем поговорить по этому поводу», — вопрошает Келвин Гастелум.

«Такая техника ударов должна быть запрещена. Это то, что меняет карьеру», — добавил Белал Мухаммад.

«Именно потому подобное не должно позволяться. Что за…», — написал Джамахал Хилл.

«Чёрт! Терпеть не могу этот удар. Это то, что угрожает карьере», — написал экс-боец UFC Джимми Манува.

Что же, нокаут несчастного Букаускаса может привести к революционным изменениям в своде ММА и пересмотру правил. Надеемся, что в комиссии примут во внимание риск подобного удара и запретят его, как это сделали в своё время с тем самым ударом локтем, из-за которого Джон Джонс проиграл дисквалификацией.