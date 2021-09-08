«Никакие Фёдоры поперёк дороги не стоят». Александр Емельяненко зашёл слишком далеко

Российское ММА-сообщество вот уже два дня обсуждает новые скандальные заявления Александра Емельяненко. Знаменитый ветеран смешанных единоборств на этот раз ни много ни мало проехался по своему старшему титулованному брату — Фёдору. В последние годы Александр старался о нём говорить мало, а если и вспоминал, то выражал надежду на примирение. Но на этот раз Сашу понесло. Зачем он так поступает со старшим братом? Попробовали разобраться в его мотивах.

Что сказал Александр Емельяненко

На самом деле прославленный боец наговорил с три короба. Для начала он уже не в первый раз вспомнил, как пытался наладить контакты с Фёдором. Видимо, рассказ этой истории и её подача собеседникам доставляет ему удовольствие.

«С Фёдором не общаемся уже очень давно, лет 14 — вообще не разговариваем. Один раз я ему позвонил, у него аж истерика началась. Я думал, он захлебнётся в своих словах. Я выслушал его, положил трубку и понял, что отношения нам ещё долго не наладить.

Вообще не верю в примирение. Мне очень комфортно и спокойно живётся без Фёдора. Когда с Фёдором, нужно что-то под его дудку делать: плясать, угождать ему, ходить облизывать, чтобы он доволен всем этим был. А сейчас я ни от кого не завишу, сам по себе. И никакие Фёдоры поперёк дороги у меня не стоят», — сказал Александр Емельяненко.

Но это было только начало, дальше — больше. Емельяненко-младший неожиданно заявил, что Фёдор побоялся бы с ним подраться.

«Подрался бы с ним, если бы была такая возможность? Подрался бы. Но мы же выходим не на дуэль, стрелять друг друга или резать ножами. Мы пропагандируем спорт, показываем мастерство, технику.

На тренировках мы работали прямо в полную силу, не жалея друг друга. Это тот же самый тренировочный процесс, только на ринге. Но в целом я ничего такого не вижу. Чисто спортивный интерес. Но он отказывается. Он не будет со мной драться — понимает, что не выиграет», — сказал Александр.

Затем он пустился в размышление о том, почему Фёдор не попал в UFC, и предположил, что его брат мог попросту испугаться. В общем, всё это выглядело как минимум некрасиво.

Зачем Александр так поступил?

Сам факт таких разговоров смутил. Александр в последние годы говорил о брате сдержанно, предполагал, что примирение рано или поздно случится, а тут вдруг такое. Мотив?

Их может быть несколько. Первый — банальное желание оставаться в центре внимания. Емельяненко-младший прекрасно понимает, что разговоры о его конфликте с братом или какие-нибудь новые детали на эту тему всегда будут вызывать интерес, так почему бы об этом не поговорить сейчас?

Второй мотив — зависть? Да, вполне может быть. Конечно, Фёдор сейчас не на пике и многие сомневаются, что он победит даже Джонсона, но всё-таки Последний Император выступает на высоком уровне, его по-прежнему уважают как спортсмена и считаются с ним.

А что же Александр? Думается, не только эксперты и болельщики, но и он сам понимает, что как боец он уже закончился. Фрик-бои? Да, конечно. Поединки с годными соперниками? Сразу нет, ведь всем очевидно, что Александр в своём нынешнем состоянии вряд ли потянет даже тяжеловесов, бьющихся в отечественных лигах. Потому все разговоры о переговорах с Bellator и возможности выступить на одном турнире с братом — не более как попытка пораздражать Фёдора.

Ещё один мотив является продолжением предыдущего. Александр, возможно, завидуя брату, подспудно желает ему поражения и пытается выбить из колеи перед прощальным боем таким хамским образом. В любом случае в этот раз он зашёл слишком далеко, хотелось лишь спросить: «Ну что же ты делаешь, Саша?!»

Александру уже сделали внушение?

Вместе с тем есть ощущение, что Александру уже сделали внушение по поводу его высказываний. На следующий день после скандального интервью у него поинтересовались сутью сказанного, а он вдруг ни с того ни с сего начал говорить, что вопросы о брате нужно задавать самому Фёдору. С чего бы это? И почему он так не сказал во время скандального интервью?

Здесь есть два варианта. Или, как говорилось выше, Александру сделали внушение и пригрозили громким скандалом с последствиями, если он и дальше будет эксплуатировать имя Фёдора. Или же Саша, решив, что добился нужного хайпа, решил не педалировать тему дальше. Так или иначе, своими неосторожными и хамскими высказываниями Александр лишь отдалил возможное примирение с братом. Фёдор, читая все заявления Саши, лишь мог утвердиться в правильности своего решения порвать все связи с родным человеком. Что же, печально.