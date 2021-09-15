Альберт Дураев не дрался три года, но Дана Уайт готов давать ему бои с топами среднего веса.

«Размажу всех». Скандальный друг Чимаева ворвался в UFC, его уже сравнивают с Хабибом

Прошедшей ночью в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся очередной турнир Претендентской серии Даны Уайта. По его итогам пять бойцов получили контракты с UFC, один из них — россиянин Альберт Дураев.

32-летний Дураев является уроженцем Грозного. В его активе 14 побед и 2 поражения в ММА. Занимался боксом, джиу-джитсу, карьеру в смешанных единоборствах начал в 2011 году. В промоушене АСВ он владел титулами в полусредней и средней весовых категориях. Имеет в активе бои с Анатолием Токовым (поражение) и Вячеславом Василевским (победа).

Когда добиваешься таких успехов на российской арене, рано или поздно ждёшь новостей о заключении контракта с одним из ведущих промоушенов мира. Переговоры с UFC не увенчались успехом, зато договорился с поляками из KSW. Правда, там не провёл ни одного боя из-за пандемии коронавируса, стороны расстались по обоюдному согласию.

В октябре прошлого года Альберт говорил о сотрудничестве с Ризваном Магомедовым и Али Абдель-Азизом. Дураев предпринял ещё одну попытку добраться до UFC, только теперь через Претендентскую серию Даны Уайта. Россиянину оставалось преодолеть препятствие в лице бразильца Кайо Биттенкорта, который шёл на серии из восьми побед. Альберт тому времени в октагоне не появлялся внушительные три года.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на странице UFC в «Твиттере».

Конкурентной схватки не вышло. Весь неполный первый раунд Дураев доминировал, с первых же секунд прижав оппонента к сетке, всё закончилось болевым приёмом. Он применил нек крэнк, который направлен на сдавливание шеи соперника. По классике раскручивания своего имени Альберт подбежал к Уайту и прокричал ему через сетку.

«Привет, Дана! Понравился мой бой? Дай мне очень хороший контракт. Я размажу всех. Дайте мне Косту, дайте Веттори – без проблем. Я размажу любого», — сказал средневес.

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Не слишком ли жирно для новичка? Он не имеет рейтинга, но глава UFC придерживается другого мнения.

«Готов ли я дать Дураеву бои с топ-бойцами среднего веса? Да! Это то, что я хочу видеть. Посмотрите на его рекорд. У него 14 побед и 2 поражения. Он просто невероятно дикий в борьбе. Так с кем ему давать бои? Я рад, что он ищет большие поединки.

Альберт – неприятный парень. У него стиль Хабиба, он тебя переводит, доминирует и финиширует. Он сказал, что хочет выступать каждый месяц, мне нравятся такие парни. Ты в UFC», — сказал Уайт.

Фанаты ММА оценили по достоинству скиллы Дураева и были сильно впечатлены.

«Чечня и Дагестан подарили много замечательных бойцов».

«Проснись, Камару Усман, всё кончено».

«Дураев крут, надеюсь, что эта победа откроет двери в UFC для других крутых россиян из ACA».

«Дураев — абсолютный монстр. Где, чёрт возьми, был этот парень три года».

Порадовался за Дураева и его друг Хамзат Чимаев, выступающий в полусреднем и среднем весах. В теории когда-нибудь они могли бы сразиться между собой. Если только будут сносить всё на своём пути и не останется ничего другого, кроме очной встречи

«Поздравляю, брат мой! Вот теперь будем штурмовать UFC!» — написал Хамзат в своём «инстаграме».

Как и Чимаеву, Дураеву палец в рот не клади. В конфликте с Александром Шлеменко Альберт, конечно же, занял сторону друга, предложив отключить интернет у Шторма.

Неоднозначных поступков со стороны Дураева тоже хватает. К примеру, в 2018 году он выложил в своём «инстаграме» ролик, где перебрасывался мяукающим котом.

Также он встал на сторону чеченца Абдулака Анзорова, убившего учителя колледжа во Франции в октябре 2020 года. «Во Франции свобода слова потеряла своё начало, — подписал Дураев один из постов, добавив смеющийся смайлик. Впоследствии он удалил записи из социальных сетей. Можно предположить, что эти тёмные истории также сказались на позднем приходе Альберта в UFC.

Если Дураев не будет глупить, а к трэш-току добавит победную серию, то может быстро взлететь в лиге.