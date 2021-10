«На пару секунд подумал, что он мёртв». Уайлдер уничтожил поляка одной правой

C этого боя началась раскрутка трилогии Фьюри-Уайлдер.

Буквально несколько дней остаётся до третьего поединка Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри. Эксперты считают американца аутсайдером противостояния. Многие полагают, что шанс Бронзового Бомбардировщика только в том, чтобы плотно попасть и нокаутировать соперника. Что же, ударная мощь у Деонтея действительно будь здоров, и включить её он может даже в те моменты, когда бой складывается не совсем по его сценарию. Примеры в его карьере были. Пожалуй, один из самых ярких случился более пяти лет назад.

16 января 2016 года состоялся поединок между тогда ещё чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером и польским претендентом Артуром Шпилькой. Изначально против американского бойца должен был выйти украинец Вячеслав Глазков. Но тот решил выбрать более простой путь и подраться за титул IBF с Чарльзом Мартином. Так выбор Деонтея пал на поляка Шпильку.

Артур на тот момент шёл со статистикой 20-1, что делало его позиции довольно прочными. Из 20 побед 16 было одержано досрочно. На тот момент поляк мог похвастаться триумфами над Томашем Адамеком, Джамилем Маклайном, Оуэном Беком и Майком Молло. Единственное поражение Артур потерпел от Брайанта Дженнингса, другого американского проспекта, на которого в прошлом десятилетии возлагали не меньше надежд, чем на Уайлдера с Джошуа.



После поражения от Дженнингса Шпилька сменил тренера и начал тренироваться под руководством известного специалиста Ронни Шилдса. Именно под его началом удалось одолеть Адамека. К бою с Бронзовым Бомбардировщиком Артур подошёл с серией из четырех побед, три из которых были техническим нокаутом в ранних раундах.

Что касается Уайлдера, то он шел со стриком 35-0 и уже являлся чемпионом мира по версии WBC. Тогда американец успел провести две защиты: против Эрика Молины и Жоана Дюопа, которых нокаутировал в 9-м и 11-м раундах соответственно. Из 35 триумфов 34 были нокаутом, а 18 из них в первой трёхминутке. Тогда Уайлдер котировался как самый монструозный тяжеловес дивизиона.



Никто не верил в Шпильку, так как антропометрия была в пользу Уайлдера: рост 201 см против 192 см, размах рук 210 см против 193 см. Плюс Артур не обладал таким мощным ударом, как у Уайлдера. Но поляк смог разогреть публику не только боем, но и своим дерзким поведением в ходе пресс-тура.



Вот что заявлял поляк:



«Я собираюсь надрать тебе задницу, — сказал он Уайлдеру. — Твоё правление закончится в том же месяце, что и началось».



Уайлдер же вёл себя очень сдержанно и профессионально, как истинный чемпион:



«Многие бойцы говорят одно и то же дерьмо, что они являются самыми сильными противниками, — сказал Уайлдер. — Лучшее, что сказал Майк Тайсон — у всех есть план, пока они не получат по морде».

Этим трэш-током они не ограничились. Во время процедуры фейс-ту-фейс внутри самого Empire State Building Шпилька боднул в лицо Уайлдера и махнул в его сторону, но не попал. Уайлдер не успел ответить, бойцов вовремя разняли.



После такой пиар-кампании хотелось верить, что Уайлдер встретил первого достойного оппонента. И, к счастью для зрителей, так оно и оказалось. С первых секунд Шпилька обозначил свою позицию, что не будет стоять в позе жертвы прижатым в углу, как это делали многие его предшественники. Артур набрасывался на Бронзового, но почти все удары — мимо кассы. Поляку не хватало класса и мастерства, что было заметно, например, он много суетился и бил размашисто, потому Уайлдер легко уворачивался.

Уайлдер, в свою очередь, тоже нечасто попадал, его соперник всё время двигался и не застаивался. Но Деонтей вёл бой более собранно и, как следствие, лидировал по судейским карточкам. Стоит отметить, что дополнительные неудобства Деонтею создавал ещё тот факт, что Шпилька является левшой. В таком ритме прошла первая половина боя.

Во второй половине Шпилька стал чаще останавливаться, как это было в седьмом раунде. Тогда Бронзовый неоднократно доставал его правым прямым в челюсть. Поначалу Артур держался, его несильно трясло, и он продолжал драться, вместо того чтобы закрываться в углу. Тем не менее преимущество чемпиона начало расти, а Артур никак не мог потрясти американца. Его удары не производили никакого эффекта. Они шли в блок либо вскользь. Потому на лице Уайлдера не оставалось никаких признаков того, что он ведёт жаркую дуэль.

Видео доступно на канале SHOWTIME Sports в YouTube. Права на видео принадлежат SHOWTIME Sports.

В таком ритме могли пройти все 12 раундов, но в конце девятого коса нашла на камень. Шпилька прижал Уайлдера к канатам и набросился на него. Но Бронзовый бомбардировщик тонко прочувствовал этот момент и встретил его правым хуком в челюсть. Артур отправился в глубокий нокаут, от которого не мог долго оправиться. Он смог прийти в себя спустя семь секунд. Таким образом, Деонтей уничтожил соперника и все его надежды на апсет одной правой.



После боя Уайлдер сделал следующее заявление:



«Я на пару секунд подумал, что он мёртв. Я действительно так считал, потому что не видел его движений или дыхания»

Статистика ударов была практически равной. Из 250 ударов, выброшенных Уайлдером, только 75 достигли цели, то есть 30% от общего числа. У Шпильки был более скромный процент попаданий — 27% (63 из 230 ударов). Действительно равный бой с небольшим преимуществом чемпиона.

Ну а звание главной звезды вечера решил перехватить Тайсон Фьюри, посетивший тот вечер бокса. Цыганский Король, ещё не успевший впасть в тяжёлую депрессию после завоевания титулов, зашёл в ринг и закатил шоу. Сначала он начал пародировать Уайлдера с одной из его цитат, переиначив её под себя:

«There is only one Tyson Fury» (Здесь только один Тайсон Фьюри).



В ответ Уайлдер заявил, что никого не боится и готов сойтись с любым оппонентом. Так началась раскрутка одной из самых захватывающих трилогий в современном боксе, финал которой мы увидим уже в предстоящие выходные.