«Никто не забудет, что ты сегодня сделал». Лучшие реванши в истории бокса

У великих боксёрских противостояний очень богатая история, которая не всегда ограничивается одной встречей в ринге. Порой, чтобы расставить все точки над i, нужно провести более одного боя. Хотя зачастую вторая и третья часть противостояний уступают первой, подобно трилогиям в кино, когда продолжение разочаровывает зрителей. Но всё-таки среди них есть бриллианты, являющиеся достоянием спорта и вошедшие во всевозможные архивы. И сегодня, в преддверии третьей схватки Деонтея Уайлдера с Тайсоном Фьюри, мы расскажем про самые известные реванши в истории бокса.

Мохаммед Али — Джо Фрейзер, 1 октября 1975 года (третий бой)

Самым известным матчем-реваншем является величайший бой в истории ХХ века между Мохаммедом Али и Джо Фрейзером, получивший название Триллер в Маниле. Тогда счёт личных встреч был 1:1. В 70-е годы Али доминировал в супертяжёлом весе как внутри ринга, так и за его пределами. После победы над Фрейзером во втором бою Али нокаутировал чемпиона мира Джорджа Формана, тем самым подтвердив статус лучшего в мире.

Тем не менее у него оставалось одно незавершённое дело — разбить Фрейзера, чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что первое поражение от Джо было случайным. У самого Фрейзера был контраргумент, что во втором бою рефери подсуживал Али, так как Величайший держал голову дымящегося Джо на дистанции вытянутой руки в прямом смысле этого слова, что противоречило правилам.

Али сделал всё возможное, чтобы третий бой не только состоялся, но и приковал как можно больше внимания зрителей по всему миру. Так состоялся Триллер в Маниле, который неспроста считается одним из величайших поединков за всю историю этого спорта. Тогда вражда между бойцами накалилась до максимума, и потому в ринге они выступили не просто в качестве бойцов, а настоящих гладиаторов. Оба были готовы биться буквально до потери сознания. Триллер в Маниле считается примером самоотверженности и отваги, а также драмой, перевернувшей историю бокса. Ведь если бы секундант Фрейзера не снял своего подопечного с решающего 15-го раунда, история бокса перевернулась бы с ног на голову. И звание Величайшего носил бы другой боец. Джо до последнего противился решению углового, но тот ему сказал великую фразу:

«Никто не забудет то, что ты сегодня сделал».

Самое интересное то, что к отказу от выхода на финальный раунд был близок и Али.

«Фрейзер остановился незадолго до меня. Не думал, что смогу драться дальше. Никогда я не был ближе к смерти», — вспоминал Али.

Мэнни Пакьяо — Хуан Мануэль Маркес, 8 декабря 2012 года (четвёртый бой)

Ещё одним памятным реваншем является четвёртый поединок между Мэнни Пакьяо и Хуаном Мануэлем Маркесом. На тот момент счёт личных встреч был 2:0 в пользу Пакмэна. Самый первый бой, закончившийся вничью, задал тон всему противостоянию.

Пакьяо, считавшийся в то время грозой для всего мексиканского бокса, столкнулся с самым неудобным соперником, не подходившим ему стилистически. Дело в том, что Маркес не являлся типичным представителем мексиканской школы, которые рубятся везде, где можно и нельзя. Он был очень хорошим контрпанчером и мастерски встречал каждый наскок Пакмэна. Но это не давало должных дивидендов в первых трёх схватках. Если в первом бою победителя было трудно выбрать, то во втором Пакьяо был ближе к победе, а вот в третьем вышла обратная картина.

Пакьяо много промахивался, а Маркес довольно часто встречал Пакмэна точными ударами. Но филиппинец выглядел активнее, что, видимо, бросилось в глаза судьям, отдавшим очередную победу Мэнни. То решение было самым неоднозначным и противоречивым за все три встречи. Потому четвёртый поединок был делом времени.

Перед этим Пакьяо нагло засудили в схватке с Тимоти Брэдли, что немного ослабило его позиции. Но фаворитом в очередной схватке с Маркесом всё равно считался филиппинец, что было трудно оспорить. И бойцы, хорошо зная друг друга, сразу ринулись в бой с первых минут. В итоге в третьем раунде Пакьяо впервые за всю историю противостояния оказался на канвасе. Маркес пытался добить филиппинца, н тот выстоял. В пятом отрезке уже сам мексиканец оказался в нокдауне. Так инициатива перешла к Мэнни.

Пакмэн продолжал давить своего соперника. И в самом конце шестого раунда филиппинец снова бросился на Маркеса, но Хуан Мануэль не растерялся и в любимом стиле встретил Мэнни правым встречным в челюсть на самой последней секунде трёхминутки. Пакьяо грохнулся на канвас и долго не мог прийти в себя. Это был очень тяжёлый нокаут. Фредди Роуч впоследствии признался, что на секунду подумал, что его подопечный мёртв. Так думал не он один. С одной стороны, это было возмездие мексиканцу за прошлые близкие решения не в его пользу. А с другой стороны — драма, едва не сломавшая карьеру Пакьяо. Данный бой получил следующие звания от авторитетного журнала The Ring: бой года, нокаут года, событие года и раунд года (пятый), а сам мексиканец признан боксёром года.

Артуро Гатти — Микки Уорд, 7 июня 2003 года (третий бой)

Если говорить об этой трилогии, то лучшим поединком стала первая схватка Гатти и Уорда, когда бойцы рубились все 10 раундов без остановки и не сдавались ни на секунду. Примером такой самоотверженности был эпизод в девятом раунде, когда Гатти посадили ударом в печень, но он продолжил сражаться, даже пропуская кучу ударов. Тогда победу близким решением одержал Уорд. В реванше Артуро перебоксировал Микки и сравнял счёт в противостоянии. Но счёт судейских карточек был разгромным: 98-91, 98-91, 98-90.

Казалось, что после такого разгрома третий бой не имеет смысла, но Гатти настоял на нём, ибо счёт встреч был равным. Заключительная часть трилогии получилась не хуже первой, хотя всё начиналось по сценарию второго боя. Артуро превосходил Микки на классе, вследствие чего были опасения повторения прошлого поединка. Но в четвёртом раунде Гатти травмировал руку. Так возродилась интрига.

А в перерыве после четвёртой трёхминутки случился диалог между Гатти и его тренером Бадди Макгиртом, ставший легендарным.

– Я сломал руку.

– А? – отвечает ему Макгирт.

– Моя рука.

– Что ты хочешь, чтобы я сделал?

– Моя правая рука.

– Что ты хочешь, чтобы я сделал?

– Я буду продолжать.

И бой продолжился. В шестом раунде Уорд отправил Гатти в нокдаун. В следующем отрезке американец пытался развить успех, но в итоге отдал последние силы, так как закатил очередную зарубу, но Гатти в ней устоял. Оставшиеся три раунда забрал Артуро. При этом последние 30 секунд превратились в настоящий мордобой. Лучше концовки великой трилогии не придумать. Победу ожидаемо одержал Гатти (96-93, 96-93, 97-92). А Уорд, как и пообещал, повесил перчатки на гвоздь.