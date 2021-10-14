«Любитель надевать женские сорочки назвал меня трусом». История вражды Исмаилова и Минеева

16 октября в Сочи состоится главный бой года в российских смешанных единоборствах — в октагоне снова встретятся Магомед Исмаилов и Владимир Минеев. В 2018 году спортсмены закатили великолепный поединок, закончившийся достаточно спорным ничейным результатом. Бой был интересен не только с точки зрения спорта: медийная вражда между Магомедом и Владимиром тогда стала одним из главных инфоповодов в ММА. Как оказалось, это было лишь начало – ко второму поединку Исмаилов и Минеев стали ещё больше ненавидеть друг друга. А как вообще начался их конфликт?

Магомед и Владимир «заприметили» друг друга ещё в 2016 году, когда пошли первые разговоры об их возможном бое. Шапочно знакомые между собой спортсмены начинали упоминать друга друга в социальных сетях, подшучивать, но всё выглядело относительно стерильно – как «обязательная программа» российского трэш-тока. Градус стал накаляться после того, как поединок был официально подтверждён. Первым громко выступил Минеев, назвавший своего оппонента «трусливым блогером». В ответ Исмаилов опубликовал максимально язвительное заявление в «Инстаграме».

«Любитель надевать женские сорочки назвал меня трусом. Вова, если нас закроют в одной комнате, буквально через 10 минут тебя обнаружат в ней зажатым в углу и напуганным. У тебя ведь от одного моего взгляда потеют подмышки. Я могу обосновать каждое своё слово!» — написал Лысый хищник.

После такого высказывания маховик беспощадного трэш-тока было уже не остановить – СМИ с трудом успевали публиковать острые высказывания. Но только словами бойцы не ограничились, устроив потасовку на одной из пресс-конференций. Исмаилов набросился на своего оппонента — и началась драка, видео которой было просмотрено миллионы раз. Стычка подняла интерес к бою до максимума: 19 октября 2018 года за встречей Магомеда и Владимира в Москве наблюдали едва ли не все любители спорта в России.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Магомеда Исмаилова.

Если бы у противостояния был режиссёр, он не смог бы придумать сюжета лучше – пять прекрасных раундов завершились сенсационной ничьей. Оба бойца были резко недовольны судейским решением, естественно, каждый считал победителем себя. Но на какое-то время медийная вражда Исмаилова и Минеева затихла, поскольку провести быстрый реванш было невозможно по целому ряду причин. Скандальные спортсмены словно забыли друг друга, продолжая строить свои карьеры, к которым резко вырос зрительский интерес.

Несмотря на то что именно Исмаилов известен своей многоречивостью и мастерским подходом к пиару, любопытно, что «застрельщиком» медийной войны почти всегда был Минеев. Так произошло и в марте 2019 года, когда Владимир неожиданно опубликовал весьма оскорбительный пост в «Инстаграме». Боец в грубой форме потребовал от Магомеда реванша, сопроводив это крайне жёсткой шуткой. Исмаилов тогда был связан контрактными обязательствами в промоушене АСА, но нашёл способ отомстить за обиду.

Через несколько дней группа организаторов и бойцов ММА оказалась в Турции на семинаре, посвящённом развитию смешанных единоборств в России. Там-то Лысый хищник и разыскал своего «коллегу», устроив с Минеевым драку прямо в ресторане. Естественно, подобное поведение было признано неподобающим, и вскоре противников буквально заставили формально примириться и пожать руки, однако дело было сделано – о втором поединке Минеев – Исмаилов начали говорить буквально все.

Тем не менее бойцы продолжали числиться в разных промоушенах, что не позволяло им запланировать бой. Оба сражались весьма успешно, хотя Исмаилов, конечно, был куда «медийнее»: чего стоит только его победа над Александром Емельяненко, ради которой Лысый хищник перебрался в тяжёлый вес. Но стоило Магомеду доработать контракт с АСА, как между ним и Минеевым снова «полыхнуло» — бойцы подрались, будучи зрителями бойцовского вечера Fight Nights. Владимир выхватил микрофон у одного из победителей и вскоре ткнул им Исмаилова в лоб, что привело к массовой свалке.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик можно посмотреть на странице «Матч ТВ» в «Твиттере».

После стычки Минеев добавил «огня», опубликовав видео, где с помощью фотошопа превратил момент с тычком микрофона в максимально оскорбительный. Лысый хищник не мог спустить такое на тормозах и начал давать многочисленные интервью, предлагая своему оппоненту «решить всё без камер». К счастью, очередной потасовки так и не случилось – Магомед и Владимир запланировали официальный поединок и 16 октября решат всё в октагоне. Хотя, учитывая историю противостояния, далеко не факт, что даже второй бой завершит самую громкую вражду российского ММА.