Это была настоящая война. Вспоминаем великолепный первый бой Минеева и Исмаилова

16 октября в Сочи на «WoW Арене» состоится одно из главных событий года в мире ММА. Владимир Минеев и Магомед Исмаилов проведут второй поединок. Учитывая предысторию и характер взаимоотношений бойцов, их поединок вполне может повторить битву Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова, когда эмоции захлестнули соперников, а закончилось всё настоящей бойней за пределами клетки.

В преддверии очередной очной встречи Минеева и Исмаилова мы решили вспомнить первый бой оппонентов. Он проходил на турнире Fight Nights Global 90 в Москве 19 октября 2018 года. После того поединка Исмаилов и Минеев ещё несколько раз пересекались. И каждая их встреча заканчивалась конфликтом. Точки над i будут расставлены совсем скоро.

Изначально Минеев и Исмаилов должны были провести бой ещё весной 2018 года. Но из-за проблем с плечом Владимир был вынужден перенести поединок. К бою ему полностью восстановиться так и не удалось, а в октагоне он появился с тейпом на плече. В дальнейшем Минеев сетовал на неоптимальное физическое состояние. По мнению Владимира, повреждение плеча не дало ему нокаутировать Лысого хищника, чтобы решить все вопросы, не доводя дело до судейских записок.

Битва года?

Возможно, стратегия Минеева на этот поединок не предполагала яркого начала. Или же Исмаилов решил вложить все силы в первый раунд, но именно дагестанский боец здорово проявил себя в стартовые минуты. Сразу после гонга Магомед попытался пробить мощным панчем, что вполне могло отправить соперника в нокаут, если бы он немного зазевался.

После бурного начала боя соперники взяли небольшую паузу, но Исмаилов выглядел активнее и острее. Первая попытка Минеева вложиться в удар получилась несколько комичной, он лишь махнул в воздух. В первые полторы минуты Владимира фактически не было видно в октагоне. Исмаилов доминировал, демонстрируя широкий арсенал приёмов. А на второй минуте последовал первый тейкдаун от Магомеда.

Перед поединком с Исмаиловым Минеев провёл тренировочный лагерь в Дагестане, где он отрабатывал борьбу. И уже в первом раунде стало понятно, что командировка на Кавказ была совсем не лишней. Минеев отлично оборонялся, не позволяя сопернику нанести себе серьёзный урон. Тем не менее две минуты контроля Исмаилов получил, а затем ещё и сразу провёл повторный тейкдаун. Минеев проигрывал первый раунд вчистую, да ещё и пропустил мощнейший удар от оппонента. Впрочем, Владимир сразу успел поднять вверх большой палец, показав, что с ним всё в порядке.

Постепенно Минеев начал приходить в себя. Второй раунд получился для него тяжёлым, но совсем не безнадёжным, как первая пятиминутка.

Во втором раунде Исмаилов вновь здорово боролся и действовал первым номером. Очередной тейкдаун сменился длительным контролем, из-за чего Минеев долго не мог подняться на ноги. Тем не менее в целом Владимир отлично оборонялся, эффективно задействуя удары ногами. Подступиться к сопернику Исмаилову было сложно, но он всё равно исхитрился нанести мощный удар ногой в корпус по лежащему оппоненту.

Видимо, в эти минуты Исмаилов потратил слишком много сил. И уже в концовке второго раунда стало заметно, что Магомед начал хуже двигаться. Постепенно инициатива начала переходить к сопернику.

Насколько был справедлив результат?

Третий раунд стал настоящим бенефисом Владимира. Минеев обрушил град ударов на соперника, всё чаще используя удары ногами по корпусу и лоукики. Всё вполне могло закончиться уже в третьем раунде, но Исмаилова спас гонг. Несколько опаснейших ударов Минеева явно бы вырубили менее маститого бойца. Исмаилова немного пошатывало, но он каким-то чудом пережил тяжелейшие пять минут.

Дальше Минеев уже не выпускал инициативу из рук. Исмаилов в четвёртом раунде пытался использовать борьбу, понимая, что в стойке явно проигрывает оппоненту. Дагестанский боец упрямо шёл вперёд, но Минеев отлично удерживал его на расстоянии, обстреливая ударами ногами. Грозным оружием Владимира стали лоукики, после одного из них Исмаилов с трудом удержался на ногах.

Всё же Магомеду удалось провести тейкдаун, но сил ему катастрофически не хватало. Если в ранних раундах Минееву приходилось долго выбираться из партера, то теперь Владимир практически сразу освободился.

В пятом раунде ситуация не изменилась. Более того, Исмаилов начал пропускать могучие удары. Уже в начале Магомед попытался прихватить ногу оппонента, но получил встречный коленом в голову. Такой удар должен был закончить бой, но Исмаилов проявил чудеса стойкости. Лысый хищник сразу провёл тейкдаун, не позволив добить себя. Выиграв время, Исмаилов восстановился и обезопасил себя.

Права на видео принадлежат АМС Fight Nights. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале АМС Fight Nights.

Тут же первый тейкдаун попытался провести Минеев, который в концовке явно действовал на кураже. Но, конечно, эта попытка была перспективной. Больше Владимир не пытался играть на поле соперника, а снова перешёл на битву в стойке. В пятом раунде Исмаилов едва не побывал в нокдауне, вновь неудачно пытаясь прихватить ногу. Магомед упал, но сразу поднялся, показав, что с ним всё в порядке.

После гонга оба соперника с трудом стояли на ногах, но, как показалось, Минеев всё же сохранил больше сил. Владимир отлично провёл заключительные раунды, но судьи посчитали, что этого недостаточно для победы. Один из судей отдал победу Минееву, другой — Исмаилову, а третий посчитал, что была ничья. Сложно сказать, насколько справедливым был вердикт судей, но оба бойца остались недовольны результатом. Каждый из них затем неоднократно говорил, что был лучше соперника.

Исмаилов полностью доминировал в двух первых раундах, но Минеев забрал последующие пятиминутки. Достаточно ли было этого для победы Владимира? Наверное, у каждого своё мнение. Но столь неоднозначная ничья оставила очень много вопросов и, конечно, сделала реванш практически решённым делом.