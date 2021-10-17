Чемпиона Bellator сенсационно нокаутировали за 51 секунду. Реванша с Немковым не будет

В Финиксе (штат Аризона, США) состоялся турнир Bellator 268 – один из самых ожидаемых этой осенью. В главном бою сошлись чемпион промоушена в полутяжёлом весе Вадим Немков и литовец Джулиус Энгликас. В соглавном событии дрались первый и второй номера весовой категории – Райан Бейдер и Кори Андерсон. В обоих поединках на кону стояла путевка в финал Гран-при, а там и 1 миллион долларов недалеко.

Вообще, анонсированная ранее сетка Гран-при выглядела по-другому. Например, Немков, в полуфинале мог драться с прославленным кубинцем Йоэлем Ромером, но в итоге даже Энтони Джонсон не смог выйти в октагон из-за проблем со здоровьем. Несмотря на все перестановки, в финале любители смешанных единоборств ожидали увидеть реванш между Немковым и Бейдером. Напомним, в августе прошлого года ученик Фёдора Емельяненко нокаутировал американца и отомстил за своего учителя (в 2019-м Последний император отлетел в нокаут за 35 секунд).

В четвертьфинале 38-летний Бейдер достаточно уверенно победил Лиоту Мачиду единогласным решением судей и взял реванш за поражение девятилетней давности. В этом поединке Райан взял верх за счёт своего козыря в виде борьбы – пара раундов тотального контроля в партере не прошли бесследно для ветерана из Бразилии. В полуфинале соперником Бейдера стал его соотечественник Кори Андерсон по прозвищу Овертайм, который во многом благодаря борьбе победил туркмена Довлетжана Ягшимурадова. Первый раунд, проведённый в стойке, был не за американцем, тогда он перешёл к тейкдаунам. В итоге Кори «забил» соперника и победил техническим нокаутом в третьем раунде.

Во время промо-компании поединка Андерсон вспомнил, как побил Бейдера во время спарринга. Судя по словам Райана, высказывание оппонента его задело.

«Да, мы провели несколько спаррингов. Тогда я прошел половину тренировочного лагеря, и возможно ему удалось провести несколько тейкдаунов. Если Андерсон думает, что ему это поможет во время нашего поединка, то он связался не с тем парнем.

С другой стороны, если ему действительно удалось побить меня в спарринге, то мы, бойцы не рассказываем об этом в каждом интервью. Ты был спарринг-партнером и получил за это деньги. Это неписаное правило, которого все придерживаются», — цитирует Бейдера MMA Junkie.

Если Бейдер выступает в Bellator четыре года, то Андерсон провёл только два поединка и уже добрался до второго места в дивизионе. 32-летний боец имеет в своем активе победы над Яном Блаховичем, Гловером Тейшейрой. Он был не прочь добавить к послужному списку и Райана Бейдера.

Так в итоге и вышло, но никто не ожидал, что поединок не продлится и минуты. Андерсон начал чуть активнее, захватил клетку, а потом один удар встретился с одним. Вернее, должен был. Бейдер пошёл в атаку, но его джеб не долетел. Зато цели достиг контратакующий правый оверхенд Кори за ухо, поваливший чемпиона Bellator. Далее последовало добивание. Райан пытался защищаться не глядя, но толка от этого не было. Нокаут. Не прошло и минуты – 51 секунда. Тот случай, когда Овертайм не оправдал своё прозвище, сотворив сенсацию И вряд ли сильно расстроился.

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В интервью после боя Андерсон снова вспомнил спарринг и как Бейдер часто тянется со своим джебом, на чём Кори его и подловил. Теперь Райан вернётся в тяжёлый вес, где его ожидает поединок с временным чемпионом Валентином Молдавским. А Андерсон ожидает своего соперника по финалу Гран-при.

Чувствуется, что Андерсон в Bellator надолго. Возраст оптимальный, в самом расцвете сил, да и в финансовом плане всё устраивает. Тем более, теперь миллион долларов на конку. Между прочим, он уходил из UFC, когда был на четвёртом месте в рейтинге.

«Моё решение уйти из UFC окупилось с лихвой. Уже после первого чека моей жене больше не нужно было работать. Я даже смог купить ей новую машину. Прямо сейчас у меня есть возможность возить мою семью с собой на бои, я могу ездить в отпуск, и делать все, что захочу, поскольку здесь я заработал в разы больше денег, чем за всю свою карьеру в UFC», — говорил ранее Кори в интервью журналисту Ариэлю Хельвани.