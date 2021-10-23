Героическая победа Емельяненко. Фёдор выжил под градом ударов и нокаутировал американца

Один из боёв, доказывающих исключительность Фёдора Емельяненко, случился 7 ноября 2009 года. Тогда против Последнего Императора вышел непобедимый американец Бретт Роджерс. Тот бой для нашего бойца был дебютным в Strikeforce, и, несмотря на этот факт, схватка носила титульный формат. Ведь Фёдор сохранял звание чемпиона WAMMA, завоёванный на турнире Affliction против Тима Сильвии.

Расклады перед боем

Фёдор шёл с серией из 26 побед, большинство из которых было одержано в Японии. К 2008 году Pride прекратила свое существование. И поэтому все ведущие бойцы переехали выступать в Соединённые Штаты, включая Последнего Императора, чьи позиции были очень крепки. Перед встречей с Бреттом Роджерсом Емельяненко задушил на первой минуте первого раунда Тима Сильвию на Affliction, где завоевал пояс чемпиона WAMMA. Затем Последний Император встретился с Андреем Орловским, которого эффектно нокаутировал в первом раунде. Хотя поначалу поединок у россиянина не складывался.

Что касается Бретта Роджерса, то он подходил к встрече с Фёдором с внушительной статистикой — 10 боёв, 10 побед, и все они нокаутом. Восемь из них были одержаны в первом раунде. Среди прочих оказался наш старый знакомый Андрей Орловский, которого разбили за 22 секунды. Кроме того, Роджерс нокаутировал одного из самых колоритных тяжеловесов в истории ММА Джеймса Колосса Томпсона, известного своим бескомпромиссным стилем лезть в мордобой с первых секунд схватки. Так бывший автомеханик достиг вершины своей карьеры — боя против Последнего Императора.

Ход поединка

Емельяненко традиционно уступал своему оппоненту в антропометрии. Разница в росте составляла 10 см, а в размахе рук — 17 см. Если помножить эту разницу на то, как Роджерс бесцеремонно разбирался со своими соперниками, становилось страшно за нашего бойца. Казалось, что Фёдора выпускают на убой, но он был очевидно против такого расклада.

Емельяненко взял центр октагона и пытался работать первым номером, хотя на первых секундах пропустил джеб, из-за которого открылась рассечение носа. В конце первой минуты Фёдор смог бросить Роджерса на канвас, однако американец смог выбраться из удержания и прижать нашего бойца к сетке. Так Бретт пытался измотать Последнего Императора весом своего тела. Самое интересное, что больше уставал американский боец, который не рассчитывал на такой уровень сопротивления.

В итоге Фёдор не только выбрался из захвата Роджерса, но и потряс его левым хуком. Бретт поплыл, однако удерживался на ногах из последних сил. Поэтому Емельяненко сделал тейкдаун, хотя из-за разницы в габаритах нашему бойцу не удавалось взять соперника под свой контроль. Вследствие этого Фёдор предпринял попытку выйти на кимуру, которая не обернулась успехом.

И Роджерс смог выбраться из удержания и развернуть россиянина, в результате чего американец оказался в маунте. Он начал осыпать Фёдора градом ударов из граунд-энд-паунда, но Емельяненко каким-то чудом выбрался из этого опасного положения и затем попытался задушить соперника. Однако ему это никак не удалось, как и последующая попытка Роджерса сделать треугольник.



Таким обильным на события оказался первый раунд. Фёдор получил гораздо больше урона, нежели Бретт. Однако в то же время наш боец совершил больше активных действий. Поэтому судьям предстояло непростое решение, кому отдать первую треть боя.

Вторая пятиминутка началась по аналогичному сценарию — Фёдор снова контролировал соперника. Хотя на этот раз бойцы поначалу осторожничали и больше отдыхали после энергозатратного первого раунда. Но Емельяненко не устраивал такой расклад, и он инициировал размен ударами, который Роджерс пытался перевести в клинч. К счастью, Последний Император выбрался из него и в ответ осыпал американца градом ударов у сетки.

Так как Роджерс больше устал, он не пытался соперничать с россиянином в стойке, потому что понимал уровень угрозы и всё сводил к клинчу у сетки. Всё решило одно попадание, как это принято в тяжёлом весе, которое нанёс Последний Император. Это был правый хук в челюсть, от которого американец тут же рухнул. Емельяненко беспрепятственно начал забивать потрясённого оппонента, и рефери Джон Маккарти практически сразу же остановил бой. Поистине героическая победа!



Таким образом, Фёдор Емельяненко деклассировал опасного панчера и заодно продлил свою победную серию до 27 схваток, в очередной раз утвердившись в звании сильнейшего тяжеловеса в мире.

Что было дальше?

После той яркой победы началась чёрная полоса Последнего Императора, состоявшая из трёх болезненных поражений. Однако та серия не сломила нашего бойца, и он до сих пор выступает на высоком уровне. Что касается Роджерса, то он сразу же посыпался. Американец в следующем бою проиграл Алистару Овериму в первом раунде. В 2011 году на Гран-при Strikeforce его задушил Джош Барнетт.

После чего Роджерс перешёл в Bellator, где уступил Александру Волкову в трёхраундовом бою решением судей. Так он добрался до российских промоушенов, включая Fight Nights, где чередовал победы с поражениями. В итоге в 2015 году в возрасте 34 лет Бретт Роджерс закончил карьеру с рекордом 17-10. Напомним, до боя с Емельяненко у него было 10-0. Очередной наглядный пример, как Последний Император перевернул карьеру бойца с ног на голову.

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