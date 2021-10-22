Вы кого нам привезли? Против Емельяненко выйдет здоровенный американец. Видео

Уже завтра, 23 октября, российский боец ММА Фёдор Емельяненко проведёт бой, который может стать последним в его долгой и даже легендарной карьере. Соперником Последнего Императора станет Тимоти Джонсон — американский тяжеловес с не самым впечатляющим послужным списком. Тем не менее поводы для беспокойства, безусловно, есть. Емельяненко предстоит встретиться с соперником, который превосходит его в габаритах и массе.

На официальной церемонии взвешивания вес Джонсона составил внушительные 119,7 кг. Вес Емельяненко —106,9 кг. Получается, что соперник почти на 13 кг тяжелее Фёдора! Да ещё и почти на 10 сантиметров выше. Достаточно просто посмотреть на дуэль взглядов, чтобы понять, насколько американец крупнее и мощнее.



Ведь речь идёт о тяжёлом весе, где один удар может всё решить. И, конечно, учитывая огромную массу Джонсона, становится немного тревожно. Тимоти восемь поединков выиграл с помощью нокаута / технического нокаута. Понятно, что у этого гиганта есть ударная мощь.



Тревожно и потому, что Емельяненко уже далеко не мальчик, он на 9 лет старше Тимоти. В январе 2019 года Фёдор проиграл Райану Бейдеру нокаутом. А американец был куда легче своего соотечественника Джонсона.

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Емельяненко умеет справляться с тяжеловесами

Впрочем, Емельяненко уже неоднократно доказывал, что вес не является решающим фактором в бою. Фёдор за карьеру собрал целую коллекцию «скальпов» супертяжеловесов.



Например, одна из самых ярких побед в карьере Емельяненко состоялась в поединке с гигантским бразильцем Зулузиньо. Забыть то уникальное зрелище невозможно. Соперники встретились на новогоднем турнире Pride 31 декабря 2005 года. Зулузиньо, вес которого составлял порядка 170 кг, подходил к поединку с Емельяненко в статусе непобеждённого бойца. Бразилец до этого сокрушил пятерых соперников на профессиональном уровне, побеждая нокаутами в 1-м или максимум 2-м раундах. Но с Емельяненко Зулузиньо не смог сделать ровным счётом ничего. Россиянин, ранее победивший Мирко КроКопа, подтвердил, что являлся на тот момент сильнейшим тяжеловесом мира. Емельяненко уже на первых секундах бросился на соперника. На 26-й секунде бой был остановлен: россиянин нокаутировал огромного бразильца.

Ровно через год Емельяненко провёл поединок с ещё одним бойцом, который значительно превосходил его в весе. На новогоднем турнире Pride Фёдор встретился с новозеландцем Марком Хантом. Да, на этот раз был не такой гигант, но свои 120 кг выходец из Самоа всё равно набрал.



Бой продлился подольше, чем с Зулузиньо. На этот раз Емельяненко потребовалось уже восемь минут, чтобы довести дело до победы. Да и нокаутировать Хант себя не дал, а проиграл сабмишеном.



Запомнился бой россиянина и с корейцем Хонг Ман Чойем. Корейский монстр, как прозвали огромного азиата, выглядел внушительно. Этот парень был выше Емельяненко на две головы и весил почти 160 кг!

Очередной бой Давида с Голиафом получился не таким ярким, как с Зулузиньо, но всё же. Последний Император здорово работал в партере и одержал победу с помощью армбара уже в первом раунде. В дальнейшем корейский монстр так и не смог наладить свою карьеру, продолжив чередовать победы с поражениями. В 2016 году он ушёл из профессионального ММА, а Емельяненко вошёл в историю. Он одержал победу уже через 1 минуту 54 секунды. Так быстро корейца не побеждал никто.

Но, конечно, далеко не всегда Емельяненко побеждал оппонентов, превосходивших его в весе. Из последних поражений Фёдора вспомнились бои с Мэттом Митрионе и Антонио Бигфутом Сильвой. Впрочем, будем надеяться, что всё же Емельяненко вновь покажет своё мастерство в поединке с габаритным бойцом.