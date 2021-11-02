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Джастин Гэтжи — Майкл Джонсон, полное видео боя, кто подерётся на UFC 268

«Весело смотреть, если вы не мама Гэтжи». Хайлайт пропустил 91 удар, но выиграл нокаутом
Александр Фролов
Как Гэтжи пропустил 91 удар, но выиграл нокаутом
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Джастин выстоял после двух нокдаунов и жёстко разобрался с Майклом Джонсоном.

Не успел отгреметь триумфальный для российских бойцов UFC 267, как на горизонте появился следующий номерной турнир промоушена Даны Уайта. На UFC 268, который пройдёт в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден», запланировано сразу два титульных боя: Камару Усман – Колби Ковингтон и Роуз Намаюнас – Чжан Вейли. В третьем по рангу поединке вечера встретятся знаменитые легковесы — Майкл Чендлер и Джастин Гэтжи. Они проиграли свои последние бои и теперь пробуют реабилитироваться, чтобы вернуться в гонку за чемпионским поясом.

Чендлер – крайне интересный спортсмен, но в UFC он провёл только два поединка, успев проиграть Чарльзу Оливейре. Джастин Гэтжи, напротив, выступает в промоушене уже четыре года, побеждая таких прославленных «зубров», как Тони Фергюсон и Эдсон Барбоза. Впрочем, в своём последнем поединке Джастин быстро потерпел поражение от Хабиба Нурмагомедова и решил взять паузу в карьере, пропустив целый год. Теперь же 32-летний Гэтжи возвращается и намерен завоевать пояс – нельзя сказать, что для него это невыполнимая задача.

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Джастин ворвался в UFC, словно метеор: когда Дана Уайт подписывал с ним контракт, рекорд бойца по прозвищу Хайлайт составлял грозные 17-0. Однако в промоушене редко церемонятся с новичками – в качестве первого соперника Гэтжи достался опытный Майкл Джонсон, имеющий в активе полтора десятка боёв в UFC. К тому же Джонсон был максимально мотивирован, ведь полугодом ранее он проиграл Хабибу Нурмагомедову, поймавшему его на кимуру. Учитывая эти факторы, за Гэтжи было немного тревожно: опасениями тогда делился даже известный журналист Ариэль Хельвани. Однако дебютант не унывал и обещал устроить «ультранасилие» в клетке.

Бойцы с первых секунд смело пошли вперёд, отказавшись от разведки. Гэтжи сразу начал пропускать жёсткие удары, но продолжал лезть в размены и вскоре поймал соперника на серию у сетки, к чему добавил выброшенное колено. Начиная с середины раунда Джастин стал явно «перебивать» Джонсона, особенно сильно тот прочувствовал удар в печень. Однако в концовке пятиминутки Гэтжи пропустил мощнейший апперкот в подбородок, после которого его начало заметно «болтать». Джонсон сразу сделал тейкдаун и попытался забрать спину оппонента, чтобы закончить бой. Не получилось: Хайлайт, несмотря на давление и удары, сумел подняться и выстоял до сирены.

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Во втором раунде картина не изменилась — Джастин продолжал упрямо наступать на Джонсона, стремясь его нокаутировать. Про защиту Хайлайт по-прежнему не думал и вскоре пропустил прямой в голову, заставивший его покачнуться. И снова его не сумели добить: несмотря на своё потрясённое состояние, Гэтжи завязал Майкла у сетки и успел прийти в себя. Джонсон отчаялся и начал уставать, его защита сбоила всё чаще и чаще. Вскоре у Джастина прошли три апперкота подряд, и спасаться приходилось уже его сопернику. Но Хайлайта было уже не остановить: удар коленом в прыжке и добивание у сетки принесли ему победу.

Права на видео принадлежат Ultimate Fighting Championship. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC в YouTube.

Буквально всё ММА-сообщество взорвалось эмоциями после яркого поединка. Проигравшего критиковали за нерешительные добивания, победителя хвалили за смелость и крепкую челюсть – он пропустил 91 значимый удар. Впрочем, некоторые спортсмены выразили уверенность, что долго в таком стиле Гэтжи драться не сможет. Боец Брэд Пиккетт так и вовсе пожалел маму Хайлайта: «Для людей, которые не знают Джастина Гэтжи — он дерётся так в каждом бою, и всё ещё не побеждён. На этого парня весело смотреть, конечно, если вы не его мама».

Впрочем, следует отдать Джастину должное — после двух поражений он внёс значительные изменения в тактику, замаскировав свои слабые стороны. Да, Хайлайт всё так же смело идёт вперёд, но защищается не в пример мастеровитее, чем раньше. Последний раз Гэтжи был нокаутирован в 2018 году, после чего проиграл только однажды – попавшись на приём Хабиба. Да, сейчас Гэтжи пропустил целый год, но нет никаких сомнений, что он ещё поборется за чемпионский пояс лёгкого веса. И точно подарит болельщикам несколько ярчайших боёв.

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