Лицо легенды ММА после мощного удара напугало даже его соперника. Что это было?

На турнире UFC 268, проходившем в Нью-Йорке, произошло довольно любопытное событие. Фрэнки Эдгар и Марлон Вера выдали яркий бой, закончившийся поражением 40-летнего ветерана. Наверняка даже те, кто не особо следит за ММА, успели увидеть жуткую фотографию с этого боя. Да-да, именно лицо Эдгара, принявшее абсолютно неестественную форму, завирусилось в интернете.

Вот уж наглядное пособие получили родители детей, которые раздумывают над тем, чтобы отдавать своих сыновей и дочерей в ММА. Признаться, после такого фото тут и любитель ММА подумает дважды!

Бывший чемпион UFC Эдгар в последнее время начал сдавать. К поединку с эквадорцем Верой он подходил после неудачной серии. В пяти последних боях Фрэнки одержал лишь две победы и потерпел три поражения. У легенды ММА явно начались проблемы. До поединка с Верой он за карьеру потерпел девять поражений, но больше половины из них случилось в последние пять лет.

До этого Эдгар выступал на турнире UFC Fight Night 184 в начале февраля 2021 года. И там Кори Сэндхаген уже в первом раунде отправил соперника в нокаут с помощью удара коленом в прыжке. Бой с Марлоном был шансом Фрэнки доказать, что его ещё рано списывать со счетов.

Американец здорово начал этот поединок. Более того, он забрал первый раунд, что подтвердили судейские записки. Но, похоже, что Фрэнки просто не хватило сил на всю дистанцию. Во втором раунде эквадорец начал перехватывать инициативу, да ещё и успел потрясти оппонента. Всё должно было решиться в третьем раунде. И Вера поставил эффектную точку!

Эквадорец не хочет больше видеть то самое фото

Удар Марлона действительно получился убийственным. Нога эквадорца прилетела прямо в подборок Эдгара, после чего всё лицо американца приняло страшный и неестественный вид. Наверное, выстоять после такого было просто нереально. Вере даже не пришлось добивать своего оппонента.

После боя Марлон был доволен исходом. Он подчеркнул, что рад победе, но также признался, что не хочет больше видеть жуткое фото.

«Я доволен своим выступлением, очень рад, что бой длился долго. Если поединок получается быстрым, в нём особо ничему не научишься.

В первом раунде я защищался от тейкдаунов, но меня всё равно уложили. Тем не менее мне казалось, что я нанёс больше точных ударов. Во втором раунде я чувствовал прилив сил. Чувствовал, что соперник устаёт. Я выполнил свою работу, мы оказались на полу, и там я бил локтями.

Что касается того фото, то оно идиотское. Я не буду выкладывать его. Мы говорим о работе, у нас есть семьи, мы приносим домой хлеб. Я буду делать для своей семьи и близких всё. Мы бьёмся ради этого, мы дерёмся за более светлое будущее. Но это фото глупое. Все меня активно отмечают в соцсетях на том фото, но я не отвечаю.

У этого парня есть семья, своя жизнь. Поймите меня правильно, субботний вечер навсегда останется в моём сердце. Но я не хочу вспоминать о нём по этому фото. Многие люди оступаются, катятся вниз, думая, что они всегда будут на коне. Но это не так. Бой закончился, всё.

Если бы я выложил это идиотское фото, то проявил бы неуважение к сопернику. Если бы я оказался на его месте, а он бы выложил такое фото, я отнёсся бы спокойно. Но сам я не буду этого делать», — сказал Вера.

Эдгару пора заканчивать

Похоже, что Фрэнки уже пора вешать перчатки на гвоздь. У него действительно была впечатляющая карьера, он выступал в трёх различных дивизионах. До марта 2018 года и поединка с Брайаном Ортегой американец никогда не проигрывал нокаутом. Да, были поражения, но он всегда бился до конца и не падал. Сейчас ситуация совсем изменилась. В пяти последних боях он четырежды проигрывал нокаутом / техническим нокаутом. Очевидно, что Эдгару уже нечего доказывать. Какой смысл продолжать в 40-летнем возрасте с реальным риском для здоровья?

Закончить карьеру Эдгара призвал уже Дерек Брансон. После боя он написал в своём «твиттере», что Фрэнки стоит задуматься об уходе.

«Случайная мысль. Я больше не хочу видеть Фрэнки Эдгара в ММА. В крайнем случае, ещё один бой. Он тащил на себе наш спорт годами, бывший чемпион UFC, человек, выступавший в трёх весовых категориях. Ему нечего больше доказывать и к чему-либо стремиться. Легенда нашего вида спорта», — написал Брансон.

Зато 27-летний Вера двигается к вершине дивизиона. Он одержал уже 12-ю победу в UFC, ему принадлежит рекорд дивизиона по досрочным победам. В 10 последних боях у него восемь побед. И, безусловно, нокаут в поединке с Эдгаром — главное достижение эквадорца в UFC.

Если Марлон продолжит в том же духе, то обязательно доберётся до титульного боя. Но пока что его интересуют поединки с Мерабом Двалишвили или Кори Сэндхагеном. Именно об этом он и сказал после боя.

«Сейчас в дивизионе есть только два свободных парня, находящихся выше меня — Мераб и Сэндхаген. Я бы подрался с любым из них уже завтра. Мераб — борец. Ещё тот засранец, но мы все здесь такие.

Я всегда готов к бою. Я всегда готов выйти в октагон. Мне неважно, драться с борцом, ударником или кем-то ещё. Мераб силён, думаю, что его боятся. Но мы оба такие. Сэндхаген тоже крут», — заключил Вера.