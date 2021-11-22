«Послушайте, какой звук». Потрясающий нокаут прямиком с «Уэмбли»

20 ноября на лондонской арене «Уэмбли» прошёл достаточно рядовой вечер профессионального бокса. В его главном событии оспаривался титул чемпиона Великобритании в полутяжёлом весе, за который бились малоизвестные широкой публике боксёры. Невзирая на посредственный состав участников шоу, в его карде выступило и несколько очень интересных и перспективных спортсменов.

Одним из них стал представитель первого тяжёлого веса Микаэль Лаваль. История этого парня вообще уникальна. Боксом он начал заниматься лишь в 17 лет, когда перебрался в Великобританию. Жизнь же в родной Нигерии у него не заладилась. Когда ему было 13 лет, он потерял мать. После этого у него разрушились отношения с отцом, который, как выяснилось позже, не был ему родным. Лаваль начал подвергаться травле и физическому насилию, в результате чего принял решение уйти из дома. Таким образом, в раннем подростковом возрасте он остался без крыши над головой. Микаэль ночевал под мостами, и месяцами его головной болью был ежедневный поиск еды. Ситуация немного разрешилась лишь тогда, когда Лаваль, связавшись со своей роднёй в Великобритании, сумел вырваться из Нигерии. На первых порах жизнь на Туманном Альбионе также была нелёгкой, но, сосредоточившись на спорте, Лаваль изменил всё.



В парне раскрылся талант боксёра. В 2017 году он дебютировал на профи-ринге и с того момента занёс в послужной список 14 побед в 14 встречах. Конечно, не обошлось и без мешочной диеты. Но в соперниках были и небитые боксёры. Так что Лаваль в Великобритании рассматривается многими как проспект первого тяжёлого веса. Да и в целом в прошлом Микаэль работал в тренировочном лагере Александра Усика, и понятно, что украинец не брал бы в спарринг-партнёры непонятно кого. Потому к недавнему бою Лаваля было приковано внимание.

Права на видео принадлежат Sky Sports. Видео доступно на странице Sky Sports Boxing в «Инстаграме».

В соперниках у него был итальянец аргентинского происхождения Леонардо Дамиан Бруцезе. В его послужном списке значились поединки с Кшиштофом Гловацки и Тервелом Пулевым, так что это была хорошая проверка для Лаваля. Нигериец прошёл её с блеском. Да, Бруцезе пытался за счёт опыта вязать соперника и грамотно обороняться. Более того, временами он неплохо и атаковал. Но в пятом раунде Микаэль поставил яркую точку в противостоянии.



Изрядно уставший итальянец пытался забрать концовку трёхминутки и пошёл вперёд. Лаваль уверенно отзащищался у канатов, а через несколько мгновений, заняв центр ринга, провёл решающую атаку. Вслед за левым джебом последовал мощнейший правый кросс. Удар пришёлся в область виска, после чего Бруцезе пугающе рухнул на канвас. Через три секунды прозвучал гонг на перерыв. Итальянец пытался встать, но тщетно, тело его совершенно не слушалось.

Потрясающий нокаут с «Уэмбли» обсуждался очень бурно. Фанаты рассмотрели и услышали все детали.



«Что вылетело из его рта, зуб?» — вопрошал один из болельщиков, обративший внимание на элемент, вылетевший изо рта Бруцезе в момент удара.



«Послушайте, какой звук! Что за нокаут», — восхищался другой болельщик. И здесь стоит отметить, что звук удара слышен даже на видеозаписи, можно лишь представить, какие ощущения от него были у тех, кто находился в рингсайде.



«Удар, который вышибает дух».

«Вот это нокаут».

«Полёт зуба».

«Бум и всё», — писали наперебой восторженные фаны.



Таким образом, бывший бездомный из Нигерии буквально влюбил в себя публику одним мощнейшим ударом. А покорить британских фанатов бокса очень непросто. Все знают, что там очень любят этот вид спорта и особенно привередливы и требовательны к выступающим. Так что признание Лаваля ценнее вдвойне. Что же, будем следить за карьерой этого парня и дальше. Судя по всему, он способен подарить миру бокса ещё много ярких моментов.