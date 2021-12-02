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Жозе Альдо — Джереми Стивенс, полное видео нокаута, UFC on ESPN 31 главный бой

«Меня научили этому удару парни из фавел». Соперник Альдо не смог дышать и упал
Александр Фролов
Как Жозе Альдо нокаутировал Джереми Стивенса
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После победы легендарный бразилец заплакал, не сумев сдержать эмоций.

Главным боем ближайшего турнира UFC on ESPN 31 станет встреча прославленного Жозе Альдо с другим опаснейшим ветераном – Робом Фонтом. По всем прогнозам, бразильца по прозвищу Лицо со шрамом ждёт сложнейший поединок: Фонт идёт на серии из четырёх побед подряд и весьма хорош в стойке. Впрочем, Альдо вряд ли можно этим испугать. У легендарного бойца было очень сложное, бедное детство. Ему приходилось постоянно драться на улицах, хотя свой легендарный шрам Жозе всё-таки получил в домашней обстановке, когда сестра опрокинула его кроватку на горящую печь-барбекю.

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Вырвавшись из фавел в 17-летнем возрасте, Жозе начал строить профессиональную карьеру. Она тоже получилась достаточно непростой, со своими взлётами и падениями. До поры до времени Альдо взлетал по карьерной лестнице со скоростью ракеты, но все карты смешал нокаут на 13-й секунде схватки с Конором Макгрегором. Да, потом бразилец ненадолго вернул титул и ещё трижды дрался за пояс, однако уровень его уверенности в себе заметно снизился. Зато сейчас 35-летний Альдо выглядит достойно и по-прежнему рвётся к чемпионскому бою, хотя и называет себя в шутку «дедушкой» от ММА.

Смотреть за поединками Жозе – это всегда большое удовольствие. Несмотря на шикарное джиу-джитсу, невысокий бразилец стремится нокаутировать своих соперников, причём с максимальным уровнем брутальности. Хайлайты Лица со шрамом пользуются огромной популярностью у болельщиков: важное место в этих нарезках занимает бой с Джереми Стивенсом, состоявшийся в 2018 году. Тот поединок был для Жозе очень важным – ранее он дважды подряд проиграл Максу Холлоуэю, причём оба раза досрочно.

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Стивенс, кстати, вёл себя очень дерзко. Он пообещал «забрать душу» Альдо, утверждая, что Макгрегор и Холлоуэй уже «украли голову и волю» бразильца. Тем не менее на старте поединка Джереми был осторожен, на протяжении нескольких минут проводя аккуратную разведку. Постепенно бойцы «открылись» и начали жёстко попадать друг по другу. Более точным оказался Жозе: на исходе четвёртой минуты он закрутил жёсткий удар левой в корпус американцу. Тот скривился от боли и упал, после чего финишировать Стивенса стало для бразильца делом техники. После града ударов судья остановил поединок, а победитель внезапно спрятал лицо в ладонях и заплакал.

Права на видео принадлежат Ultimate Fighting Championship. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC в YouTube.

Как рассказывал потом Альдо бразильским СМИ, такому удару его «научили парни с фавел». А бурные эмоции были вызваны тем, что после неудач с Холлоуэем Жозе подвергся жёсткому психологическому прессингу со стороны медиа, болельщиков и коллег, утверждавших, что ему пора завершать карьеру. Стивенсон же с трудом пережил нокаут от бразильца: «Он удачно попал по мне, на какой-то момент я буквально перестал дышать. Потом я уже не мог нормально защищаться. Проиграв, я был настолько расстроен, что даже хотел покончить с собой». Позже Джереми сумел вернуть в свою душу спокойствие, но больше никогда не побеждал.

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