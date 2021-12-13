Нокаут ударом Супермена в падении. Что там говорил Емельяненко про «мёртвую» лигу Хабиба?

Промоушен Eagle FC в последнюю неделю был героем новостей. Руководство лиги, принадлежащей Хабибу Нурмагомедову, заявило о громких планах, включающих именитых бойцов и проведение турниров в США. Но основной медиашум вокруг Eagle FC создал скандальный Александр Емельяненко: «Это настолько мёртвая лига, что я даже не рассматриваю своё в ней участие. Она меня вообще никак не прельщает и не нравится. Кто там дерётся? Дагестанцы. А в Дагестане все борцы — не успел родиться, его уже записали на вольную борьбу. Кроме как прыгать в ноги и возиться в партере, они больше ничего не умеют».

Разумеется, что президент промоушена Шамиль Завуров в корне не согласился с подобной точкой зрения. Но отвечать на критику всегда лучше делом, а не словами. На турнире Eagle FC 43, прошедшем 10 декабря в Москве, все главные поединки завершились нокаутами, а тех же самбишенов зрители бойцовского вечера увидели только два. Как это часто бывает, вне конкуренции по зрелищности оказался главный бой турнира, где встречались легковесы Мехди Дакаев и Маккашарип Зайнуков.

Безоговорочным фаворитом схватки считался Дакаев, прочно удерживающий звание чемпиона промоушена. Впрочем, Зайнуков точно не был мальчиком для битья: он шёл на серии из шести побед, три из которых были добыты нокаутами. Забавно, что Дакаев в своей карьере никогда нокаутом не выигрывал, побеждая только самбишенами или судейскими решениями. Но схватка в Москве стала неожиданным и очень красивым исключением – Мехди с помощью одного удара ворвался в число претендентов на лучший нокаут года.

Первый раунд получился неплохим, бойцы шли в смелые атаки и нередко попадали в цель. Но ключевые события произошли сразу после перерыва. В ходе размена Дакаев серьёзно потряс соперника, который был вынужден отступать. Поняв, что теряет шанс для нокаута, Мехди мгновенно сориентировался и выкинул неожиданный финт: применил редкий «удар Супермена», который осуществил в падении и левой рукой. Попасть в челюсть Зайнукова из такого положения казалось невозможным, но чемпион провёл трюк с идеальной точностью. Убегающий Маккашарип мгновенно отключился и повалился лицом на канвас, оказавшись в глухом нокауте.

Права на видео принадлежат промоушену Eagle Fighting Championship. Посмотреть ролик можно на официальном канале Eagle FC в YouTube.

Теперь в планах Дакаева – покорение UFC, где он хочет подписать контракт как можно скорее. Если Мехди продолжит делать подобные фантастические трюки, его будут ждать за океаном с распростёртыми объятиями. А вот Александру Емельяненко стоило бы извиниться за свою критику лиги Хабиба – таких нокаутов порой не увидишь даже в лучших промоушенах мира. Но не слишком верится, что брат Последнего Императора признает свою неправоту.