Американцы признали Бетербиева лучшим. Спорить с ними мы не будем

В ночь с 17 на 18 декабря чемпион мира по версиям IBF и WBC в полутяжёлом весе Артур Бетербиев будет проводить защиту титулов. Претендентом на его пояса в этот раз будет экс-чемпион мира Маркус Браун, который, невзирая на всё своё мастерство, не так хорошо известен болельщицкой среде. Так уж получилось, что за годы профессиональной карьеры Бетербиеву не слишком часто приходилось драться со звёздами. Кто-то от него убегал, а с кем-то не удавалось договориться. Как бы то ни было, это вовсе не означает, что Артур никогда не бился с топ-соперниками. Нынешних топ-профессионалов он бил ещё в любителях. Вспоминаем победы Артура над настоящими звёздами.

Победа над Юниером Дортикосом

В октябре 2006 года Артур в составе сборной России выступил на Кубке мира по боксу, который проходил в Азербайджане. Тогда Бетербиев уверенно прошёл всех соперников. В финале соревнований он уже в первом раунде остановил Юниера Дортикоса. Да-да, того самого Дортикоса, который впоследствии стал чемпионом мира в профессионалах в первом тяжёлом весе и нокаутировал Дмитрия Кудряшова.

Победа над Сергеем Ковалёвым

В 2007 году в полуфинале чемпионата России Бетербиев победил другого будущего чемпиона мира в профессионалах Сергея Ковалёва. Та схватка получилась очень близкой, а решающие очки уроженец Хасавюрта заработал на последних секундах. Челябинец до сих пор сетует на несправедливое судейство и считает, что победил. Позже Ковалёв ушёл в профессионалы и был доминирующим чемпионом в полутяжёлом весе. В какой-то момент на горизонте маячила перспектива реванша Ковалёва и Бетербиева в профи, но организовать эту схватку не удалось.

Победа над Александром Усиком

В том же 2007 году Артур принимал участие в матчевой встрече России и Украины, которая проходила в Калининграде. Бетербиев тогда встретился с Александром Усиком. Схватка прошла в категории до 81 кг. Россиянин перебил техничного украинца. А уже в профи Александр стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе и близок к этому званию в супетяжёлом весе. На данный момент Усик владеет тремя из четырёх основных титулов в хевивейте.

Справедливости ради отметим, что впоследствии Усик дважды победил Бетербиева в любителях. Те бои прошли уже в категории до 91 кг. Сам Артур отмечает, что был бы не против сразиться с крымчанином и теперь.

Победа над Майклом Хантером

В августе 2012 года Артур принял участие в последних для себя Олимпийских играх. В 1/8 финала он встретился с американцем Майклом Хантером. Схватка прошла непросто. Судьи насчитали ничью, но за счёт большей активности победа была присуждена Бетербиеву. Но медаль в Лондоне завоевать не удалось, в четвертьфинале россиянина остановил упомянутый Усик. Что касается Хантера, то он ещё не мегазвезда, но находится близко к топу. Напомним, не так давно Майкл бился с Александром Поветкиным и едва не победил. Тот бой завершился вничью.

Победа над Тэворисом Клаудом

В 2014 году, уже выступая в профи, Артур встретился с экс-чемпионом мира Тэворисом Клаудом. То был лишь шестой поединок Бетербиева в профи, но как же он его провёл! Уже в первом раунде опытнейший Клауд несколько раз оказался на канвасе. А во втором раунде всё завершилось. Рефери после четвёртого нокдауна для Клауда остановил схватку. Чистая победа Бетербиева.

Победа над Александром Гвоздиком

В 2019 году случилась пока последняя из значимых побед Артура. Тогда он, владея лишь титулом IBF, вышел на объединительный поединок с чемпионом мира по версии WBC Александром Гвоздиком. Россиянин уже побеждал украинца в любителях, но с тех пор харьковчанин здорово прибавил и считался ли не главной грозой полутяжёлого веса. В первой половине схватки Александр вёл по очкам, но ближе к финалу Артур прибавил и нокаутировал Гвоздика. Победа в 10-м раунде и звание чемпиона по двум версиям.

Это далеко не все большие победы Артура и не все его успехи. За годы карьеры в профи и в любителях он в совокупности собрал скальпы шести чемпионов мира. Кроме Ковалёва, Усика, Дортикоса, Клауда и Гвоздика, его жертвой стал Габриэль Кампильо. Кроме того, нужно отметить, что в профессионалах у Артура стопроцентный показатель досрочных побед – 16 нокаутов в 16 поединках. Всё это делает его одним из лучших действующих боксёров. Американские престижные издания ESPN и The Ring признали его лучшим действующим полутяжеловесом, и спорить с этим мы не будем. Факты говорят сами за себя. Так что неудивительно, почему на ближайшую схватку Артур выйдет в качестве явного фаворита. Что же, пожелаем ему победы в бою с Брауном и будем ждать объединительных схваток.