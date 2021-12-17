«Этим ударом можно свалить носорога». От Чёрного зверя не спасёт даже детское масло. Видео

В ночь на 19 декабря в Лас-Вегасе состоится UFC Fight Night 199 – последний турнир промоушена в 2021 году. Для такого события команда Даны Уайта сумела собрать весьма неплохой состав участников. Особенно выделяется главный бой вечера, где встретятся тяжеловесы Деррик Льюис и Крис Докос. Смотреть на схватки огромных ребят всегда интересно, а тут ещё и свели между собой классических нокаутёров, у которых на двоих всего одна победа сабмишеном. Докос идёт на серии из четырёх выигранных поединков, но ему закончить 2021 год ещё одной победой будет очень непросто – Деррик может «выключить свет» любому противнику.

Конечно, российским болельщикам больше всего запомнился обидный нокаут, куда Льюис отправил Александра Волкова в самой концовке боя, который россиянин обязан был выигрывать. Но на самом деле американец по прозвищу Чёрный зверь за семь лет в UFC накопил целую галерею досрочных побед одна другой краше. Главная фишка Деррика – «взрываться» в самый неожиданный момент, когда кажется, что у него полностью кончились силы. Именно так Льюис взял верх в схватке с опасным поляком Марчином Тыбурой.

Победа в поединке, состоявшемся 18 февраля 2018 года, была одинаково сильно нужна обоим соперникам. Несколькими месяцами ранее Льюис неожиданно проиграл нокаутом Марку Ханту, а Тыбура уступил судейским решением ветерану Фабрисиу Вердуму. Поэтому американец и поляк выходили в октагон с чётким желанием добиться успеха, начав новую победную полосу. В многочисленных интервью перед боем как Деррик, так и Марчин уверяли, что обязательно оформят красивый нокаут. Так и получилось.

Чёрный зверь не захотел откладывать дело в долгий ящик, уже на 30-й секунде опрокинув соперника неплохим ударом, хотя тот и пришёлся вскользь. В партере Льюис поначалу тоже доминировал, но Тыбура ловко выворачивался, а потом и вовсе захватил инициативу. Во втором раунде Деррик тоже начал с точных ударов в стойке, пока бой снова не перешёл в партер. Там доминировал польский боец, совмещающий граун-энд-паунд с попытками провести самбишен. Поймать американца на болевой или удушающий приём так и не удалось, зато Льюис потратил много сил и выглядел крайне измотанным.

Казалось, что третий раунд снова пройдёт под диктовку Тыбуры, хотя Чёрный зверь упорно сопротивлялся попыткам перевести себя в партер. На третьей минуте уставший Деррик неожиданно «взорвался»: отбросил от себя клинчевавшего Марчина и нанёс серию мощнейших ударов. Пару попаданий поляк заблокировал, ещё один удар сдержал челюстью, зато чудовищный правый боковой всё-так свалил его на канвас. Там Льюис спокойно добил оппонента и следом выполнил свой традиционный ритуал, отпраздновав красивую победу.

Права на видео принадлежат Ultimate Fighting Championship. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC на YouTube.

После поединка Деррик сделал неожиданное заявление: «Я не знаю, намазался ли Тыбура детским маслом или чем-то ещё, но он был зверски скользким. Даже когда мне удалось запрыгнуть ему на спину, я просто соскользнул с неё. Возможно, это был жир, масло или что-то другое: я просто скатился с Марчина и упал на пол, а он тут же накрыл меня сверху. Это вообще непохоже на обыкновенный пот. Не знаю, что и думать». Жалоба Льюиса не привела к громкому скандалу, но тот и не особо настаивал. Даже если Тыбура в самом деле схитрил, ему это не помогло.

После боя все обсуждали не детское масло, а фантастический удар Льюиса. Своё восхищение силой Чёрного зверя выразили многие знаменитые бойцы ММА, в том числе и чемпион промоушена в полусреднем весе Камару Усман: «Это было круто. Я на полном серьёзе считаю, что этим ударом с правой можно было бы свалить носорога». Докос, конечно, не носорог, но в ночь на 19 декабря ему следует быть крайне осторожным. Даже на последних секундах Льюис может нокаутировать любого.