«Семь ударов после гонга — топ-решение, топ-бой». Фанаты посмеялись над боем в Ташкенте

Минувшие выходные изобиловали не только боями за океаном и на территории России, но даже в Узбекистане, где российская промоутерская компания «Мир бокса», принадлежащая Андрею Рябинскому, провела очень неплохой турнир. В Ташкенте выступили и Бектемир Меликузиев, и Шахрам Гиясов, и Хасанбой Дусматов. В главном же поединке вечера сошлись ещё один представитель Узбекистана Исраил Мадримов и француз Мишель Соро. На кону стоял выход на чемпионский бой по линии WBA в первом среднем весе, этим титулом на данный момент владеет Джермалл Чарло.

Мадримову 26 лет, и он считается одним из самых многообещающих боксёров в своём весе. На его счету семь боёв, в которых он неизменно побеждал. При этом он не сидел на мешочной диете, а первые шесть боёв и вовсе провёл в США. Что касается его соперника, то Соро 34 года и у него 38 боев, в которых одержано 35 побед, 2 поражения и 1 ничья. Он никогда не был чемпионом мира, но был максимально близок к заветному поясу WBO в далёком 2012 году.



Тогда он проиграл россиянину Заурбеку Байсангурову на турнире в украинских Броварах. В 2017 году он проиграл бой за звание временного чемпиона мира по версии WBA Брайану Кастаньо раздельным решением. Немудрено, что Соро идёт на первом месте в рейтинге WBA. Но опыт Соро нисколько не смущал Мадримова.



Бой начался без раскачки. Спортсмены задали ударный ритм, постоянно обмениваясь атаками. Получились своего рода качели. Мадримов в основном работал с дальней дистанции, а Соро лез в ближнюю. Хотя стоит отметить, что француз повыше узбекского бойца. Схватка проходила в напряжённой борьбе, но с небольшим преимуществом местного бойца, который чаще и жёстче попадал. Тем не менее явного перекоса ни у одной из сторон не было. Бой проходил в монотонном размеренном режиме, без серийных взрывов и односторонних избиений.



В пятом раунде Исраил потряс Мишеля правым боковым в челюсть и добавил к этому серию из нескольких ударов, но француз быстро пришёл в себя. Однако он не спешил возвращать должок и принял на свой блок ещё несколько жёстких ударов. И затем Соро немного включился после восстановления. Но Исраил сохранял подвижность в ринге, потому этого оказалось недостаточно, чтобы француз взял трёхминутку.



В шестом раунде Мадримов вёл себя так, будто сейчас 11-й или 12-й раунд и ему нужно удержать наработанное преимущество. Зато мы увидели защиту Исраила в деле. Он очень хорошо уворачивался от ударов француза. Тот ходил за Исраилом по пятам, но эта охота не приносила никакого толку.

В седьмом раунде прежняя картина боя вернулась. Бойцы снова монотонно обменивались атаками на низкой передаче без взвинчивания оборотов. А к девятому раунду Мадримов и Соро устали, вследствие чего работали только на ближней дистанции. Но оказалось, что Мадримов копил силы для концовки и на последних секундах трёхминутки он обрушил свою мощь на француза. Сначала он потряс его правым кроссом, затем осыпал градом безответных ударов. По крайней мере, в этот момент Соро держал руки у головы, хотя удары узбекского бойца всё равно проходили насквозь. Это послужило причиной для рефери вмешаться в бой и остановить его.

Тут возникло два спорных момента. Первое, француз не был настолько сильно потрясён, чтобы останавливать поединок. И второй, оказавшийся самым главным — перед тем как остановить бой, прозвучал гонг об окончании раунда. Но рефери Сальвадор Сальва не услышал его. И узбек занёс еще семь ударов, после которых и остановили схватку.



Странно, что матчмейкеры и главный судья не вмешались в процесс и не попытались устранить ошибку по ходу дела. Поэтому единственным, кто пытался хоть как-то разобраться в недоразумении, был небезызвестный тренер Абель Санчес. Аргумент одного из менеджеров Соро, что гонг прозвучал раньше, чем вмешался судья, не убедил самого Сальву, который только и делал, что разводил руками. В ходе трансляции гонг после девятого раунда было действительно плохо слышно, но это никак не оправдывает непрофессионализм Сальвадора. Тем более его мог поправить главный судья или кто-то из супервайзеров турнира. Но почему-то никто не вмешался, и, таким образом, рефери просто мастерски испортил главный бой турнира.

Видео доступно на странице DAZN Boxing в «Инстаграме». Права на видео принадлежат DAZN.

Похоже, такую же точку зрения разделяют и фанаты, которые в комментариях под видео эпизода оценили произошедшее по достоинству. Кто-то возмущался работой рефери, а кто-то просто смеялся.



«После гонга последовали удары (стикеры звонка и фейспалма), рефери был просто ужасен».

«Семь ударов после гонга — топ-бой, топ-решение».

«Это просто позор. Технический нокаут после гонга. Впервые такое вижу».

«Вне всяких сомнений, поединок должны признать несостоявшимся»

«Семь-восемь ударов после гонга. Что за фарс?» — писали болельщики.



На фоне такого разноса комментарий от Григория Дрозда «Впечатляюще!» с шестью стикерами огня выглядит комичным. Не исключаем, что Григорий смотрел тот эпизод в «Инстаграме» без звука.



Вместе с тем справедливости ради отметим, что Мадримов выигрывал поединок, что подтвердили записки на судейских карточках: 78:74, 76:75 и 76:76. К слову, об Исраиле, его поведение было, мягко говоря, некорректным. После скандальной победы он вопил так, будто стал чемпионом мира. Конечно, мы поздравляем перспективного боксёра с победой. Но всё же советуем ему возвращаться биться в США, так как в данном случае рефери, оказав Мадримову медвежью услугу, всерьёз подмочил репутацию бойца.