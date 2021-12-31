Допрыгался. Чоршанбиева, выдворенного из России, могут посадить на 15 лет в Таджикистане

Злоключения таджикского бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева только начинаются. Власти Таджикистана задержали бойца-блогера после того, как его выдворили из России. Теперь спортсмену предстоит отвечать по закону перед местным правосудием, ему грозит тюремное заключение на срок до 15 лет.

Памирского волка обвиняют в возбуждении межнациональной и религиозной вражды

Таджикские силовики уже некоторое время интересовались Чоршанбиевым. Проблемы на родине у него начались давно. Ещё в 2014 году против спортсмена возбудили уголовное дело. Тогда в его отношении возбудили дело по статье 244 Уголовного кодекса страны. Чоршанбиев обвинялся в хищении личного имущества, а пострадавшим проходил некий Абдулназар Мамадкаримов из города Хорог.

Впрочем, Чоршанбиев тогда сумел избежать ответственности. В ноябре 2014 года в Таджикистане был принят закон об амнистии, в результате спортсмен остался на свободе. Но силовики не прекратили интересоваться бойцом, он находился у них на карандаше из-за своей деятельности в соцсетях. Провокационные видео блогера в Таджикистане посчитали нарушающими законодательство.

Теперь в отношении Чоршанбиева возбудили дела по двум статьям — 189 и 307. Первая статья — возбуждение межрегиональной и межнациональной розни, вторая — призывы к насильственному свержению конституционного строя. Конечно, сложно понять, насколько эти обвинения справедливы, но факт остаётся прежним.

О возбуждении уголовных дел в отношении спортсмена сообщила прокуратура района Шохмансур города Душанбе. В ходе проверки было установлено, что Чоршанбиев «не сделал выводов и продолжил совершать правонарушения, несмотря на амнистию».

Пресс-секретарь Шохмансурской прокуратуры более подробно рассказал о том, чем провинился спортсмен: «Регулярно использовал провокационные выступления в социальных сетях, особенно на своей личной странице «chchorshanbiev_pm», занимался разжиганием национальной и региональной розни и подстрекательством к массовым беспорядкам. В отношении Чоршанбиева Ч.А. Прокуратурой района Шохмансур города Душанбе возбуждено уголовное дело по статьям 189 и 307 Уголовного кодекса Таджикистана, вышеназванный гражданин задержан. Предварительное расследование продолжается».

Местные СМИ сообщают, что полицейские задержали Чоршанбиева в ночь на 30 декабря в аэропорту Душанбе, когда он прилетел из Москвы. По всей видимости, спортсмен не признаёт вину. Ранее он давал понять, что не призывал к сепаратизму. Чоршанбиев в июле 2021 года опубликовал фото на фоне флага Таджикистана, показав, что поддерживает территориальную целостность страны. Тем не менее теперь бойцу на родине грозит тюремное заключение на срок до 15 лет.

Мечтал об Америке, говорил о неприязни к России

Чоршанбиева задержали в Москве 3 декабря. Боец ММА заинтересовал полицию после очередного видео в соцсетях. Он показал, как безрассудно управляет автомобилем в Лефортовском тоннеле в Москве. Опасное вождение привело к тому, что Чоршанбиева задержали, а при проверке выяснилось, что у него нет прав и страховки ОСАГО. Боец ММА был с правами Таджикистана, но они на территории России не действовали.

Задержав Чоршанбиева, правоохранители начали «копать глубже». Выяснилось, что это далеко не первый случай опасного вождения. Более того, вскоре стало известно, что гражданин Таджикистана нарушил режим пребывания в Российской Федерации. Учитывая правонарушения спортсмена, было решено выдворить его из страны. Чоршанбиев подал жалобу, но Московский городской суд 29 декабря отклонил его. Решение о депортации вступило в силу, также бойца оштрафовали на 5000 рублей.

Наверняка на решение суда повлияли и резонансные высказывания спортсмена о России. Как-то он признался, что ему не нравится в стране, а мечтой является переезд в США.

«Да, я действительно хочу за океан. Моя мечта, можно сказать, это UFC. Я буду рассматривать все варианты, чтобы получить визу и скорее смотаться отсюда, как говорится. Мне не нравится тут. Я не люблю этот город и страну в целом. И люди тут не очень. Поэтому отсюда надо быстрее… Я пять лет тут занимаюсь, столько тут увидел. Об этом не будем, но как-то так, короче. Не нравится мне тут», — говорил Чоршанбиев в интервью YouTube-каналу Iron King. Также он добавил, что главной проблемой россиян является то, что «они расисты».

Учитывая подобные заявления, нет ничего удивительного, что у Чоршанбиева оказалось немного заступников. Особой симпатии к спортсмену в ММА-кругах не испытывали, да ещё и он успел испортить отношения с руководством промоушена AMC Fight Nights Global.

«На самом деле я очень остыл к Чоршанбе, потому что, когда пришло время выполнять свои обязательства, он начал обманывать. Деньги он не выплачивал, находя разные отговорки, а затем и вовсе перестал выходить на связь», — говорил глава промоушена Камил Гаджиев.

Очевидно, что в ближайшее время о UFC Чоршанбиеву придётся забыть. Особых достижений у 26-летнего бойца в ММА нет. Он выступает с 2016 года. За это время спортсмен провёл семь боёв, в которых одержал четыре победы. При этом он преимущественно выступал в малоизвестных промоушенах, а в AMC провёл лишь один бой, в 2020 году он победил Радомира Филиппова решением судей. Не впечатляет, мягко говоря, особенно учитывая амбиции спортсмена перебраться в UFC. Пока признаем: Чоршанбиев ближе к тюрьме, чем к главному промоушену мира.