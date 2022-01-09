Харитонов подерётся в лиге Хабиба с элитным кикбоксёром. Десантника нокаутируют?

Тайрон Спонг не дрался по правилам ММА с 2013 года. Но и россиянин свою лучшую форму оставил далеко позади.

Осталось меньше трёх недель до знакового события в истории Eagle FC – промоушена Хабиба Нурмагомедова. 28 января организация проведёт свой первый турнир на территории США. Главным поединком бойцовского вечера, который состоится в Майами, станет противостояние россиянина Сергея Харитонова и суринамо-нидерландского спортсмена Тайрона Спонга. Изначально со Спонгом должен был драться знаменитый Антониу Силва, но Бигфута решили заменить на россиянина. Разумеется, такой ход сразу привлёк повышенное внимание отечественных болельщиков.

Нынешний уровень 41-летнего Харитонова нам отлично известен. Знаменитый Десантник постарел, оброс лишним весом, но продолжает смело выходить в октагон. В последнем бою он победил Фабио Мальдонадо, хотя рефери, по общему мнению, остановил схватку слишком рано. Харитонов не растерял навыков в ударной технике – его удары продолжают сносить даже очень крепких оппонентов. Но Сергей давно забросил борьбу, где в лучшем случае просто неплохо защищается, а главное – принимает на себя огромный тоннаж ударов в каждом поединке. Блок россиянина практически не работает, что он пытается компенсировать своей ударной мощью.

А вот со Спонгом всё значительно интереснее. Суринамец – легендарный кикбоксёр, входящий в число лучших бойцов в истории данного вида спорта. Однако Тайрон – это настоящий «многостаночник»: он активно выступает в тайском боксе, классическом боксе и даже пробовал свои силы в ММА. Вот именно навыки в смешанных единоборствах и смущают, ведь Спонг провёл там всего два профессиональных боя в 2012 и 2013 годах. Спортсмен по прозвищу Король ринга – классный ударник с огромным арсеналом ударов ногами и руками, но его борьба вызывает серьёзные вопросы.

С другой стороны, для Спонга было сложно подыскать более удобного соперника. Сергей практически наверняка не будет переводить суринамца, хотя даже полузабытые навыки самбо позволили бы ему как минимум контролировать Тайрона на канвасе. Если Харитонов всё-таки решится использовать своё преимущество в борьбе, Королю ринга придётся совсем непросто. Да, когда-то в его карьере были спарринги с Алистаром Оверимом и Рашадом Эвансом, но Харитонов в лучшие годы уверенно забивал того же Оверима. Стоит бою перейти в партер, можно будет смело ставить на Десантника – он обязан справиться со Спонгом.

А вот если Харитонов по своей традиции решит «перебить» Короля ринга, то его ждут серьёзные проблемы. Спонг не только классный кикбоксёр, но и умелый боксёр с тяжёлым ударом, выигравший нокаутами 13 из 14 профессиональных поединков. Физическая форма Тайрона тоже внушает уважение – он выглядит куда спортивнее Сергея, который на пять лет старше. Если бойцы решатся на смелый размен ударами, Десантник почти наверняка отлетит в нокаут. Будем надеяться, что Сергей правильно подготовится к бою и будет использовать свои сильные стороны.