«Фёдор от такого удара улетел бы на трибуну». Хищник деклассировал легенду ММА. Видео

Крупнейший турнир зимы в смешанных единоборствах состоится в ночь на 23 января. В главном бою UFC 270 встретятся Фрэнсис Нганну и Сириль Ган – действующий и временный чемпионы промоушена в тяжёлом весе. Эксперты считают Гана опасным соперником для камерунца: Сириль – это чрезвычайно умный и техничный боец, умеющий в октагоне буквально всё. Но фаворитом остаётся Нганну, в прошедшем марте отобравший титул у легендарного Стипе Миочича. Главный козырь Хищника известен всем – страшный удар, сбивающий с ног любого оппонента. С мощью его кулака лично «познакомились» уже многие знаменитые бойцы, в том числе и Алистар Оверим.

Нганну и Оверим встретились в октагоне 2 декабря 2017 года. Фрэнсис тогда шёл на серии из 10 побед, четыре из которых добыл в промоушене Даны Уайта. Прославленный ветеран Алистар тоже был в полном порядке, в последних боях одолев Марка Ханта и Фабрисиу Вердума. Перед схваткой камерунец и голландец активно троллили друг друга в соцсетях, где ярче показал себя Фрэнсис: камерунец прошёл тест на силу удара и его кулак показал доселе невиданную мощь – примерно 1300 килограммов. Таких цифр не добивался в мире ещё никто, однако Оверим отреагировал спокойно, намекнув на обман со стороны Нганну. Впрочем, вскоре Хищник подтвердил реальность своей силы.

На первых секундах боя Алистар пытался перевести оппонента, после чего спортсмены около минуты провели в клинче у сетки. Вернувшись в стойку, голландец хотел задавить Нганну прессингом и нарвался на контратаку: Фрэнсис поймал Оверима, который как раз разгибался после атаки, чудовищным по силе апперкотом в подбородок. Голова Разрушителя дёрнулась так, что стало страшно за его шею, после чего Алистар упал на канвас без сознания. Впрочем, Нганну было этого мало — он успел нанести ещё и сильный добивающий удар по голове отключившегося оппонента, опередив махающего руками рефери.

Права на видео принадлежат промоушену Ultimate Fighting Championship. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC в YouTube.

Оверима долго не могли привести в чувство, многие болельщики начали опасаться за его здоровье. Впрочем, уже через несколько часов Разрушитель опубликовал оптимистичное сообщение: «С моим состоянием всё в порядке, я не получил серьёзных повреждений. К сожалению, сегодня я проиграл, так бывает. Мои поздравления Фрэнсису Нганну. Я не уследил за соперником и получил настоящий «апперкот из ада», это самое грозное оружие Фрэнсиса. Сейчас я хочу отдохнуть и расслабиться, перед тем как вернуться и начать всё с чистого листа».

Действительно, апперкот Нганну вызвал настоящую бурю в социальных сетях, причём шокированы оказались как болельщики, так и звёзды ММА. Восхищённые комментарии шли потоком: «Даже Фёдор Емельяненко от такого удара улетел бы на трибуну», «Все тяжеловесы сейчас меняют номера телефонов», «Этот удар – как в мультфильме, только соперники летают по-настоящему» и всё в том же духе. Сам Фрэнсис после победы оценил свой апперкот достаточно скромно, отметив, что на тренировках у него регулярно проходят и более сильные удары.

После победы над Оверимом камерунец временно «забуксовал», проиграв Стипе Миочичу и Деррику Льюису. Однако вскоре Нганну вернулся на победные рельсы и после удачной серии всё-таки вырвал пояс у Миочича, отправив того в эффектный нокаут. Оверим же выступал с переменным успехом, хотя продолжал чаще выигрывать, нежели уступать. Тем более неожиданной стала новость о его увольнении – стоило Алистару проиграть нокаутом Александру Волкову, как голландца сразу выгнали из UFC. С тех пор он больше не дрался, но карьеру заканчивать пока не собирается.