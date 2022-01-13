Мотивация — стать первым чемпионом UFC из Грузии. Ниндзе до цели два боя

В ночь с 15 на 16 января в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится долгожданный, первый в 2022 году турнир UFC. В его главном поединке встретятся бойцы полулёгкого веса Гига Чикадзе и Келвин Каттар. Последний вернётся в октагон впервые после разгромного поражения и пока не претендует на титульный поединок. А вот Чикадзе в UFC может похвастать безупречной серией со статистикой 7-0 и уже заявляет о правах на тайтл-шот. В случае победы над Каттаром он приблизится к нему максимально. В преддверии интригующей схватки нам удалось поговорить с одним из самых ярких бойцов из Грузии.

— Гига, первый вопрос традиционный. Как прошла подготовка к поединку?

— Всё прошло отлично. У нас были хорошие тренировки, мы обошлись без травм. К этому бою я готовился около трёх месяцев, ну в целом на протяжении года я думал о том, что буду драться с Келвином Каттаром. Так что я в хорошей форме.

— Чего ждёшь от схватки с Каттаром? Вы оба яркие ударники. Как думаешь, бой пройдёт всю дистанцию?

— Я постараюсь закончить бой досрочно, в первом или втором раунде. Мне нужна такая победа для дальнейшего продвижения к чемпионскому бою.

— Келвин в предыдущем бою показал поразительную стойкость. Ты был удивлён, что он не проиграл досрочно, или тем, что его угол не остановил поединок?

— Да, я был удивлён. Но вместе с тем нужно понимать, что у Макса нет нокаутирующего удара. Он очень хороший боксёр, он работает в хорошем темпе, но у него нет нокаутирующего удара. Каттар – сильный парень, и он может терпеть и держать удар. Я не думал, что Макс его нокаутирует.

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— Есть мнение, что после таких тяжёлых боёв и стольких пропущенных ударов боец уже не может быть прежним. Как считаешь, с Каттаром может случиться подобная история? Как на него повлияло поражение от Макса?

— Мы не можем делать такие выводы только по одному поединку. До этого Каттар показывал хорошие бои. Более того, даже в конце поединка с Холлоуэем он пытался атаковать, и, если бы он был точнее, может быть, он бы и победил нокаутом. Хотя, Макс тоже умеет держать удар. В целом после того поединка он не дрался год и успел восстановиться.

— Если говорить о Холлоуэе, в минувшем году часто обсуждался вопрос, кто же лучший боксёр в UFC. Кто-то называет таковым Макса, кто-то Петра Яна. Можешь назвать свою версию в этом вопросе?

— Одного ты уже назвал. Думаю, Пётр Ян – очень хороший боксёр, то же самое могу сказать об Илье Топурии. Отличный страйкер Исраэль Адесанья. Не могу сказать конкретно о боксе, но то, что он делал в Glory… Алекс Перейра уже тоже в UFC. Есть очень много ребят. Макса можно было бы назвать лучшим боксёром, но у него нет нокаутов. Он хорош в том, что идёт вперёд, у него высокий темп, отличная техника. Но если у тебя нет удара, как ты можешь быть лучшим боксёром?

— Гига, сейчас ситуация в твоём дивизионе складывается так, что в случае победы тебе, вероятно, снова придётся ждать титульного боя, потому что на очереди будет Макс Холлоуэй. Кого бы ты хотел видеть следующим соперником?

— Я буду ждать встречи с победителем пары Волкановски – Корейский Зомби. Я нокаутирую Келвина и потом буду поддерживать форму. У меня вообще есть чувство, что схватка Волкановски и Корейского Зомби может не состояться. Посмотрим, что будет. Но после боя с Каттаром мой рекорд в UFC будет уже 8-0, мне уже нужно будет драться за титул. Если бой Волкановски и Чан Сон Джона состоится, я буду ждать победителя этой пары.

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— По поводу Волкановски. Не так давно вы затеяли с ним небольшой конфликт в «Твиттере». Что ты вообще о нём скажешь? Заслуживает ли он быть вторым номером рейтинга лучших бойцов лиги вне зависимости от весовой категории и считаешь ли ты его в принципе лучшим в дивизионе?

— Думаю, он хорош. Но я не думаю, что у него чемпионский уровень. Он провёл неплохой бой с Брайаном Ортегой, и у него получился хороший первый поединок с Холлоуэем. Второй бой Максу он уже проиграл. Думаю, со мной у него не будет никакого шанса. Я его нокаутирую. Какие шансы у него в стойке? Он маленький. В грэпплинге? Не думаю, что он лучше.

— Если всё-таки встреча Волкановски и Корейского Зомби состоится, кто победит?

— Думаю, Волкановски победит. Полагаю, что из топ-5 Корейский Зомби – самый лёгкий вариант.

— Кстати, по поводу топ-5. Не так давно место в нём, даже в топ-3, занимал Забит Магомедшарипов. Его называли одним из претендентов на титул. Как ты его оцениваешь? Он реально был настолько хорош?

— Да, он был очень хорош. Думал, что ему дадут титульный бой. Он лучше, чем Волкановски. У него было не лучшее кардио. Я с ним говорил по этому поводу, когда он дрался с Каттаром. Он тогда сказал, что был на антибиотиках. В любом случае считаю, что он сильнее Волкановски.

— Гига, если немного отвлечься от дел в полулёгком весе, то мне бы хотелось спросить о последних успехах грузинских бойцов. В 2021 году вы почти не проигрывали. В чём ваш секрет?

— Мы выиграли почти все бои и в 2020 году. Не знаю, в чём секрет. Мы долго ждали этого шанса. Никто из нас не получил контракт с UFC, будучи в Грузии. Мы должны были разъехаться по разным странам, чтобы получить возможность и обратить на себя внимание. Мы долго ждали и тренировались. И мы практически вместе попали в лигу. Знаю, как в Грузии гордятся нами, и это придаёт ещё больше мотивации. Мы идём вперёд, чтобы взять золото, взять пояс. Хорошая мотивация и в том, чтобы узнать, кто станет первым чемпионом, стать первым чемпионом из Грузии.

Фото: instagram.com/knockoutcancer

— Кстати, по поводу первого чемпиона: как оцениваешь шансы Мераба Двалишвили? Он говорил, что не будет драться со Стерлингом, но что думаешь о его шансах в боях с Яном и Сэндхагеном?

— Думаю, он очень сильный боец. Может, у него нет чёткой техники, но у него есть грузинское сердце. Он, как говорят, грузинская машина.