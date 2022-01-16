Хабиб рискует пропустить дебют своей лиги в США. Орёл против пандемии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заразился коронавирусом. Об этом стало известно, когда Орёл прилетел в Сингапур, где проходил турнир промоушена ONE Championship. Из-за инфекции экс-бойцу ММА пришлось пропустить турнир, его поместили на карантин в гостиничном номере. В результате он не смог секундировать своему подопечному Сайгиду Изагахмаеву.

Учитывая всё увеличивающееся количество заразившихся, очередной случай инфекции не стал неожиданностью. К сожалению, пандемия влияет на все виды спорта, а с появлением штамма «омикрон» некоторые соревнования уже и вовсе отменяют, прямо как это было в начале коронавирусной истории.

Похоже, что Нурмагомедов отделается лёгкими симптомами. Один из членов команды бывшего спортсмена рассказал, что болезнь Хабиба протекает в лёгкой форме. Повышенной температуры и осложнений у россиянина нет. При этом пока неизвестно, когда Нурмагомедов выйдет с карантина. Он будет сдавать тесты, как только два из них покажут отрицательный результат, ему разрешат покинуть самоизоляцию. Так что в Сингапуре Орёл застрял.

В нынешней ситуации главный вопрос — сможет ли Нурмагомедов прилететь в США вовремя? 28 января в Майами (Флорида) будет проходить первый турнир промоушена Хабиба Eagle FC в США. Конечно, это большое событие. Сам Нурмагомедов говорил, что хочет добиться успехов со своей лигой в Америке.

«У нас там есть очень серьёзная инфраструктура, большая студия, которую мы строили в течение года. Нам не нужно будет летать по городам и проводить в разных местах, договариваться с атлетическими комиссиями, чтобы мы могли проводить турниры. У нас будет домик в Майами Eagle FC. Мы будем на месте принимать, на месте проводить. И у нас очень серьёзная команда. У нас нет такого, что офис в России проводит турниры в Америке. У нас в Америке есть отдельный офис. Так что я даже думаю, что у Шамиля Завурова будет такой вызов, потому что будет некая конкуренция между Eagle FC в Америке и здесь, в России, кто лучше проведёт турнир», — говорил Хабиб.

Нурмагомедов подготовил интересный кард для дебютного турнира в США. В главном поединке Eagle FC 44 встретятся Тайрон Спонг и Сергей Харитонов. Для первого турнира на новой территории это вполне неплохой вариант, учитывая объективные возможности промоушена.

Конечно, присутствие Нурмагомедова в зале — обязательное условие. Если же россиянин так и не доберётся до Майами, то это будет большим ударом по промоушену. Как это возможно, что столь важное событие пройдёт без главного босса и лица Eagle FC?!

К слову, болезнь Хабиба, скорее всего, даже поможет ему без проблем въехать в США. В соответствии с действующими правилами для посещения США сейчас, помимо визы и загранпаспорта, необходимо предоставить документ, подтверждающий, что человек перенёс коронавирус в течение трёх последних месяцев, или же отрицательный COVID-тест за три дня до прилёта. Наверняка у Нурмагомедова и так всё было в порядке с документами. Но теперь ещё у него будет подтверждение, что он болел коронавирусом в последние месяцы.

Всё сейчас будет зависеть от того, как быстро Хабиб поправится. Но, судя по новостям из команды экс-чемпиона, он настроен оптимистично. Менеджер Нурмагомедова Ризван Магомедов уже заявил, что Хабиб будет в зале на турнире в Майами. В принципе, это вполне возможно, учитывая, что сейчас инкубационный период сократился.

При этом нужно учитывать, что путь из Сингапура в Майами довольно длинный. Расстояние составляет почти 17 тыс. км, а время в пути занимает почти сутки. Так что Хабибу надо выходить из карантина не позднее 25-26 января. Если у Нурмагомедова действительно фактически нет симптомов, то вполне реально выйти с карантина уже через 3-4 дня. Результаты тестов сейчас получаются мгновенно, поэтому Хабиб должен успеть. При этом трудно загадывать, учитывая непредсказуемое течение болезни. Коронавирус уже неоднократно путал все планы различным спортсменам.

Пока же просто вспомним о глобальных планах промоушена.

«Турнир в Америке? Это только начало. Мы планируем до конца 2022 года провести в США девять турниров, у нас большие планы. Там будут выступать много молодых, хороших ребят, про которых мы узнаем. Планы на Рашада Эванса? Это имя. Не знаю, как он готов сейчас. Посмотрим, как он проведёт первый бой, сможет ли конкурировать с молодыми бойцами. Мы давно не видели его в деле. Чтобы проводить турниры в Америке, нам нужно привлекать бойцов оттуда.

У нас своя работа, мы хотим заявить о себе не только в СНГ, но и на мировой арене. Проводить турниры как в Европе, так и в Америке. А куда мы дойдём, пока не знаем. Может, нам завтра не разрешат турниры в Америке делать. Надо просто идти вперёд, стараться поднимать планку», — говорил президент Eagle FC Шамиль Завуров.