В стиле Тайсона. Как однажды малыш из Румынии нокаутировал самого Джошуа

Одним из знаковых событий 2021 года в мире бокса стало поражение Энтони Джошуа в бою с Александром Усиком, в результате чего британец уже во второй раз в карьере лишился звания чемпиона мира. Многими едва ли не каждая неудача Джошуа воспринимается как что-то невероятное. Так было, когда Энтони проиграл Энди Руису, так было и в случае с Усиком. Да, конечно, элемент неожиданности (особенно в первом случае) был. Но так ли удивительны те осечки Энтони?

На самом деле, если копнуть глубже, можно заметить, что Джошуа на протяжении многих лет допускает примерно одни и те же промахи, это заставляет прийти к выводу, что Энтони почти ничему не учится на поражениях и не извлекает из них уроки. Это можно утверждать, вспоминая поединок 11-летней давности. Тогда Джошуа на первенстве Европы по боксу представлял национальную команду Великобритании. В первых двух поединках он уверенно прошёл достаточно однообразных и академичных соперников из Германии и Ирландии. Но в четвертьфинале ему противостоял совсем нетипичный для супертяжёлого веса соперник – Михай Нистор. Румын с ростом 183 см, по сути, был малышом для супертяжёлого веса. Но это не делало его менее опасным. Мощный, коренастый, однако при этом очень подвижный боксёр мог задать трёпку кому угодно. В 1/16 и 1/8 финала он победил досрочно. Так что Джошуа понимал — для выхода в полуфинал ему придётся попотеть.

Энтони сразу же попробовал обозначить рисунок боя. Британец выбрасывал удары с дистанции и много маневрировал. В целом тактически всё было верно. Но румын, обладая жёстким и волевым характером, перехватил инициативу и уже сам начал диктовать условия в ринге. Он начал идти вперёд, при этом постоянно сокращая дистанцию благодаря работе корпуса. Всё это напоминало стиль Тайсона. Именно Майк, также обладая далеко не выдающимся ростом для супертяжёлого веса, сближался с соперниками через маятник. Эта тактика Нистора начала приносить плоды. Михай стал попадать всё чаще. Особенно опасными были левые боковые на скачке, которые регулярно «шли в кассу». Джошуа же выглядел растерянным.

Во второй трёхминутке британец немного пришёл в себя. Не сказать, что он начал побеждать, но вынудил Нистора ошибаться. Энтони много попадал на отходах, и при таком рисунке боя всё должно было решиться в заключительной трёхминутке. И как же её провел Михай! Румын снова резко рванул вперёд и уже через полминуты после гонга болтанул соперника жёстким левым сбоку (Михай – левша). И как тут не вспомнить фирменные правые хуки Тайсона после работы корпусом?

Джошуа не упал, но его голова запрокинулась так, что рефери без раздумий отсчитал нокдаун. Энтони показал готовность продолжать схватку, но длилась она после этого недолго. Нистори почувствовал, что в воздухе витает запах победы. Через семь секунд после возобновления схватки он снова донёс до цели левый сбоку. От падения Джошуа спасли лишь канаты. Рефери принял решение остановить схватку и зафиксировал победу Нистора техническим нокаутом.

Энтони же потерпел одно из немногих поражений в карьере. Парадокс, но Нистор не стал даже чемпионом Европы, не говоря уже о мировом чемпионстве или победе на Олимпиаде. В профессионалы же он перешёл недавно и пока провёл только три боя.

Что касается Джошуа, то уже через год после той осечки Энтони стал олимпийским чемпионом, а затем начал выстраивать карьеру в профи. Как бы то ни было, поражение от Нистора – очень типичное для Энтони. Неумение боксировать под постоянным давлением, ошибки в защите, неспособность меняться в ходе неудачно складывающегося поединка – всё это остаётся при Энтони спустя 11 лет. Так что вопрос, способен ли он будет прибавить в реванше с Усиком, остаётся открытым. Работу над ошибками Энтони делать не умеет, и иногда кажется, что он несправим.