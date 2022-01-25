Майдан едва не пустил карьеру Молдавского под откос. Будущую звезду Bellator спасли друзья

Уже в предстоящие выходные Россия может получить ещё одного полноценного чемпиона Bellator. Обладатель временного титула в тяжёлом весе Валентин Молдавский проведёт схватку с пока ещё полновесным чемпионом дивизиона Райаном Бейдером. Россиянину, чтобы войти в элиту одной из лучших лиг мира, потребовалось совсем немного поединков. Сейчас он, даже невзирая на всю скромность, звезда лиги и один из самых опасных её бойцов. Между тем всего этого могло бы и не быть в карьере Молдавского. Да и карьеры как таковой тоже. Почему? Всё дело в политике, да-да, той самой, которая постоянно влияет и на спорт.

Дело в том, что Валентин Молдавский – уроженец Луганской области. В целом здесь он провёл и детство, здесь же и повзрослел. Будущий боец Bellator, невзирая на тренировочный режим, очень неплохо учился. Так было и в школе, а позже и в Университете внутренних дел, куда он поступил на факультет криминальной милиции. Уже в ВУЗе к Молдавскому пришло осознание того, что в целом ему бы хотелось посвящать большую часть времени спорту. В мае 2014 года в составе сборной Украины по самбо он завоевал бронзу чемпионата Европы в Румынии. Но к тому моменту голова Валентина была занята и другими мыслями. Украину тогда поглотила волна событий, связанных с Майданом.

Уже весной 2014 года на Донбассе разразился кризис, приведший к активным боевым действиям. Молдавский, невзирая на всю любовь к малой родине, понимал, что оставаться в Луганской области опасно, и принял решение перебраться в Киев. Там ему предложили работу охранником у одного из народных депутатов. Вероятнее всего, переход на такую работу поставил бы на полноценной спортивной карьере крест. Фактически события на Майдане и их последствия едва не пустили карьеру Валентина под откос.

Но в итоге Валентину помог случай и друзья. Об этом сам Молдавский рассказывал в одном из интервью.

«Мне набрал Миша Власюченко, а дальше пошла длинная цепочка звонков, как в фильме «Ёлки». Ему позвонил Андрей – забыл фамилию – он устраивал турниры по грэпплингу и джиу-джитсу в Донецке – мы с пацанами часто ездили туда. Этому Андрею позвонили из Крыма и пригласили на чемпионат России, а там не было полутяжа. Мне нужно было быть там уже на следующий день, а я по счастливой случайности в этот момент ехал в Киев устраиваться на работу. Я туда приехал, никуда не устроился, взял билет и полетел. Фарт», — приводит слова Молдавского Metaratings.

Вот так карьеру будущей звезды Bellator спасли друзья и знакомые. Но тогда до перехода в американскую лигу было ещё далеко. В 2014 году Молдавский начал свой путь в российском ММА, а уже в 2015 году выступил на чемпионате страны. Здесь он добрался до финала, где уступил нынешнему топ-бойцу UFC Магомеду Анкалаеву.

Тем не менее серебро на чемпионате страны было большим успехом. Парня заметил не кто иной, как Фёдор Емельяненко. Последний Император лично позвонил Валентину и пригласил его в свою команду. Фёдор не привык разбрасываться талантами и лишь помогал развитию карьеры Молдавского. Напомним, именно благодаря Емельяненко сейчас в Bellator выступает внушительный десант россиян. К слову, об этом говорил и сам Валентин.

«Фёдор сыграл главную роль в том, что мы попали в Bellator. Возможно, мы бы туда и сами попали, но это произошло бы гораздо позже и не на таких хороших условиях. Это полностью его заслуга», — говорил боец.

Думается, что в лиге совершенно не жалеют, что благодаря протекции Фёдора туда попал такой мощный спортсмен, как Молдавский. Уже через несколько дней он может окончательно взобраться на трон тяжёлого веса, и надеемся, что его пребывание там получится долгим. Удачи, Валентин!