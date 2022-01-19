Молдавский: в полутяжёлом весе Bellator лучше UFC, это 100 процентов

В ночь на 30 января в Финиксе (штат Аризона, США) в главном событии Bellator 273 за пояс в тяжёлом весе поборются его действующий обладатель американец Райан Бейдер и временный чемпион организации россиянин Валентин Молдавский. Это будет третий поединок, который Дарт проведёт с бойцами Fedor Team. Вадим Немков отнял у американца титул в полутяжёлом дивизионе. Теперь по его пути идёт Валентин.

Молдавский в эксклюзивном интервью рассказал о подготовке к поединку, заверил, что планирует победить досрочно, оценил яркий успех Фёдора Емельяненко и сравнил Bellator и UFC.

«Бейдер способен выкинуть что-то новое»

— Валентин, в этом зале проходит уже третья подготовка под Бейдера, но для тебя – первая в качестве бойца. Удавалось моделировать его стиль, когда помогал Фёдору [Емельяненко] и Вадиму [Немкову]. Может быть, что-то новое почерпнул, ведь ты его, наверное, досконально знаешь.

— Ну как досконально, я же с ним не дрался. Видел, что он делает. Фёдор и Вадим к нему готовились, приблизительно я понимаю. Посмотрим, как в бою будет. Какие-то его удары, проходы пацаны хорошо копируют.

— Если посмотреть, с кем ты здесь сейчас работаешь, то по его антропометрии мало кто подходит на самом деле.

— Вадим.

— Да, но мы сейчас его не видим. Ты сейчас с ним меньше работаешь?

— Нет, мы с ним нормально работаем. Просто пацаны сейчас приехали, а он в четверг приедет. А так мы с ним тоже достаточно работали.

— Тогда Вадиму удалось удивить всех, когда он пробил хай-кик. Да и вообще Вадим разнообразно работает в последнее время. С Англицкасом мы увидели пару интересных фишек. Какие у тебя есть наработки? Мы не просим тебя раскрыть их. Но можем ли мы рассчитывать, что увидим нового Валентина Молдавского?

— Я сам рассчитываю, что буду немного другим. Уровень оппозиции растёт, и мне тоже нужно развиваться, становиться лучше и разнообразнее, потому что соперники начинают что-то понимать, изучать тебя. Конечно, надо видоизменять себя. Но и Бейдер тоже способен выкинуть что-то новое. Он опытный боец. А так да, я нарабатываю определенные вещи, которые должны пройти в бою.

— Вот здесь интересный момент. Что такого может предложить Бейдер? Потому что за последние несколько лет, кроме того левого крюка, который прилетел Фёдору и Лавалю, он ничего не придумал.

— Ну да, до Лаваля этого крюка никто нигде не видел.

— Сейчас, может быть, когда ты просматриваешь его бои, ты подмечаешь что-то новое?

— Я смотрел, да. Он взрывной. Различные удары могут влететь с большой дистанции в сочетании с боковыми или прямыми ударами. Прежде всего, нужно быть готовым к взрывным ударам, чтобы разорвать [дистанцию] или встретить.

— Мы видели, что ты репостнул у себя новость о том, что Кокер сказал по поводу вашего боя — бык против матадора. И что скорость Бейдера будет выше, чем у тебя. Твоя реакция на это суждение? Вообще-то скорость — это главная фишка команды Fedor Team.

— У каждого человека может быть своё мнение. Там такое ощущение, будто в глазах Кокера я конкретный тяж, огромный, мощный. Хотя за последние шесть лет я не дрался с соперником, который был легче меня. Все были тяжелее на 15-20 кг, и сказать, что я кого-то физухой передавливал, я бы не смог. Я как раз больше передвигался на ногах и перебивал на скорости.

Поэтому не думаю, что Бейдер будет быстрее меня. И я больше склоняюсь к шахматной партии, как это было в бою Вадима с Райаном. А сказать, что я, как Оверим, который гораздо мощнее своих соперников, то не согласен с мнением, что я такой пойду рубить. Ну мы приблизительно одинаковых размеров, поэтому сказать, что я явно сильнее физически… Я так не думаю. Поэтому будет больше задела на перемещениях на ногах и скорость.

Фото: facebook.com/BellatorMMA

— Сколько ты сейчас весишь?

— 104 кг. В начале сборов было 110 кг, и этот вес держался долго. Вот за последние три недели, видимо, случился перетрен, вследствие чего вес начал падать.

— 104 кг — это вес, в котором ты всегда дерёшься.

— Да, именно так. Хотя в последнем бою был максимальный вес, 106 с чем-то килограммов весил. 234 фунта было. А нет, это 105 кг.

— По поводу шахматной партии. У Бейдера было два боя против Фила Дэвиса в другом весе, но там было много борьбы. В партере у него были определенные преимущества с точки зрения контроля, как он заскакивает в полкорпуса, со стороны прижимая соперника. Как ты оценишь его борьбу в партере, свою борьбу у сетки? И станет ли это ключевым моментом в бою?

— Не знаю, посмотрим. Думаю, в клинче вряд ли он сможет зажать меня к сетке. Я уверен, что смогу его развернуть. Проходы у него хорошие, контроль тоже. И сказать, что он что-то делал в партере, именно в плане борьбы как таковой, я не припомню. Не знаю, есть ли у него победы сабмишеном? Может быть, один-два боя. Ну я точно помню, что он задушил кого-то, по-моему. Основная работа в партере у него — это контролировать и разбивать. У него это очень хорошо получается. Потому в эту позицию лучше не попадать. Либо, если попал, сразу надо пытаться встать и насыпать ему. Ну мы видели, как это делал Вадим — бить локтями, не давать возможности занимать позицию, сбивать, пробивать, отталкивать, чтобы он не мог занять удобное положение и полностью тебя законтролить.

«Бейдер не проиграл ни одного боя решением. Играть с ним вдолгую — плохая идея»

— Вот то, как встаёт из борьбы Вадим, мы уже видели много раз — с оттяжкой таз выводит. Ты как-то работаешь над этим компонентом? Потому что тебе может пригодиться это умение подниматься из борьбы, и, возможно, не один раз.

— Ну, как ни крути, мы с Вадимом разные бойцы. Поэтому я встаю немного по-другому — либо вдоль сетки, либо сбрасываю. Тут опять надо смотреть на габариты. Бейдер немного мельче, и Вадиму это проще делать. А если человек шире и крупнее, тут немного другие моменты. И я больше старался сбросить, чтобы занять позицию, не просто встать и выйти в равные условия, а оп — и преимущество за тобой.

— Как ты думаешь, при более-менее близком поединке как отработают судьи? Допускаешь ли ты, что вердикт будет необъективным?

— Не знаю, посмотрим. Ну я надеюсь, что мы не будем доходить до решения, потому что я просматривал статистику, и Бейдер не проиграл ни одного боя решением. Играть с ним вдолгую — плохая идея. С ним надо стараться заканчивать пораньше. Всякое может случиться, но с ним лучше закончить пораньше.

— Секунд за 15-20, как Кори Андерсон?

— Было бы вообще отлично, хоть за две.

— Какая у тебя самая быстрая победа в карьере?

— За 48 секунд.

— Изменилось ли у тебя отношение к себе после того, как ты стал чемпионом? В частности, в плане высказываний.

— Высказывания, не знаю. Ну, по крайней мере, появилось ощущение, что я являюсь профессионалом, когда выиграл пояс. Но в высказываниях, наверное, нет, хотя есть ощущение, что ты чего-то достиг. Хочется это не потерять, а, наоборот, укрепить.

— По твоему бою с Тимоти. 25 минут прошло, временами казалось, что ты можешь ещё добавить и, возможно, даже удосрочить. Ты хотел посмотреть на себя все 25 минут, подышать, почувствовать себя или это всё обманчиво?

— Какой дышать 25 минут? (смеётся) Никогда такого желания нет, тем более в бою каждый раунд как целая жизнь. Поэтому у меня не было таких мыслей. Просто я не обострял и не рисковал: попадаю и отхожу. Я вот сейчас пересматривал [тот бой], и там было 2-3 момента, когда я попал, вот как Фёдор правым попал, но Фёдор попал и добавил. И там я увидел тот момент, когда я попал, а у него немного пошатнулись ноги, но в бою я этого не заметил и поэтому остановился. Надо видеть те моменты, где нужно работать.

«Джонсон с Фёдором пошёл рубиться. Захотел – получил»

— Кстати, после боя Фёдора с Тимоти пошли разговоры, что странный какой-то поединок получился и что Фёдор слишком легко победил. Что бы ты всем этим людям сказал?

— Ну Фёдор активно ведёт бой. А в тяжах, как известно, либо ты, либо тебя. Он всегда идёт ва-банк. Хотя в этом бою не было такого. Было видно, что он прочувствовал и увидел, что Тимоти делает, и просто его поймал. А Джонсон обычно висит на соперниках, как с тем же Конго, который вырубил Тима в первом раунде. И потом в реванше американец не давал Чейку так работать — он поджимал, висел у него на руках. А здесь он опять решил в стойке порубиться и нарвался. И он же перед боем говорил, что не будет вязать и пойдет вперёд рубиться. Захотел — получил.

Поэтому я не знаю, что тут говорить. Фёдор был явно быстрее, и с Тимоти, если бы тот избрал другую тактику, бой прошёл бы дольше. А так он пошёл на Фёдора на его территории, там, где Фёдор явно лучше, и получил. Поэтому я не вижу ничего удивительного, легко или нелегко. Подготовка тяжёлая была. Никакой бой лёгким не бывает, потому что ты много месяцев готовишься.

— Получается, Тимоти допустил ошибку, просто принимая этот бой в таком стиле?

— Возможно. Но это его выбор был.

— Был вопрос, связанный с финансами. На что ты потратишь свой гонорар?

— Пока не придумал. Надо его выиграть, а на что потратить, придумается.

— Что у тебя по количеству боёв согласно контракту?

— Считая предстоящий бой, у меня осталось четыре поединка. Подписал на пять схваток, одну провёл.

— И есть такой момент, раз ты являешься чемпионом организации, ты нигде не можешь проводить бои, кроме Bellator?

— У меня особого желания и нет.

— Про Вадима Немкова многие говорят, что хотели бы его увидеть в UFC. Ты вообще смотришь в эту сторону?

— Я об этом особо не думаю. В будущем посмотрим. Может быть, окажемся там, может быть, нет. Это же и от UFC зависит. Пока никто никому не звонил, тем более мы на контрактах. Если у нас по какой-то причине закончится контракт и мы не будем продлевать… Хотя Bellator будет и дальше давать хорошее предложение, поэтому не думаю, что у нас будут причины уходить. Если так сложится, что по какой-то причине мы станем свободными агентами, и если при этом UFC не предложит, тогда зачем идти проситься туда? Много других лиг есть. Они должны быть заинтересованы, а идти туда, чтобы галочка была «Вот я был в UFC», я такими категориями не мыслю. Сколько бойцов, которых проталкивали в UFC, которых не позвали туда — у них там 2-3 поражения. Зато они говорят: «Я был в UFC». И что? Какой смысл прийти и отбыть раунды? Если же приходить, то только ради того, чтобы стать чемпионом.

Фото: facebook.com/BellatorMMA

«У Даны лицо сияет от скандалов. Понимает, что бабосики полетели»

— Вот за эти четыре года как, с твоей точки зрения, изменилась организация? Насколько она растёт? И как ты смотришь на эту конкуренцию — Bellator, UFC, где лучше, где хуже? Или всё-таки каждый занимается своим делом?

— Ну я считаю, что Bellator, по крайней мере, по уровню бойцов догоняет UFC. В полутяжёлом весе определённо Bellator лучше, тут даже говорить не о чем, это 100%. Про другие веса можно порассуждать, хотя полулёгкий вес в Bellator лучше, чем в UFC, по моему мнению. Просто Bellator не так много зацикливается на всяких скандалах. Я вот не видел, чтобы Скотт Кокер повторял за Даной Уайтом всякую грязь на конференциях и на фейс-ту-фейс. У Даны лицо сияет, и он улыбается от такого, потому что понимает, что бабосики полетели.

У Кокера я такого не видел, потому что в Bellator это не приветствуется. Там мало грязи и подобных вещей. А вот в UFC — давай плюнь, устрой что-нибудь, толкни, обзови. Главная звезда — Конор Макгрегор сломал ногу, начал оскорблять жену Порье, к чему это, что ты несёшь? Понимаю эмоции, расстроился, но такое… А UFC все смотрят, и просмотров сразу стало много и «ай, как классно». Ну с этой позиции мы, наверное, не будем им интересны, потому что я не буду таким заниматься. Деньги деньгами, но душу за деньги продать — нет. Я это воспринимаю как спорт. Я не отношусь к этому, как к шоу. Как и кто это проворачивает — это их дело.

— Ещё один момент по Бейдеру хотел бы уточнить. Тебе не кажется, что он ментально другой боец после того, как Вадим попал по нему? Возможно, у него появился страх перед Fedor Team?

— Я не думаю, что у него страх именно перед Fedor Team, но в целом два поражения нокаутом, наверное, накладывают какой-то отпечаток. Посмотрим, как он будет себя вести в бою.

— После боя Фёдора в Москве у тебя брали интервью, где ты сказал, что, если Фёдор захочет драться с Бейдером, я всегда подожду. Сейчас получается, что ты дерёшься с Бейдером. Сохранится ли дальше желание у Фёдора реваншироваться с Райаном при любом раскладе, неважно, как сложится ваш бой?

— Я не знаю, у него лучше спросить. Мы этот вопрос не обсуждали. Ну он, по справедливости, сказал: «Временный — Валентин, постоянный — Бейдер. Они должны подраться». А дальше он сам будет решать. Фёдор сейчас на таком уровне, что он может подраться с кем хочет, независимо от рейтингов. Это его желание, захочет — подерётся, не захочет — значит, подерётся с кем-то другим.

— Ну всё-таки один бой остался.

— Ну да.

— А вообще возможен вариант, что Фёдор зайдёт на пару боёв?

— Не знаю, это от него всё зависит. Пока он сказал, что последний. А дальше, как он решит.

— Бой у тебя будет в январе, затем будет перерыв. И кажется, что твое выступление на московском турнире вместе с Фёдором очень вероятно. И ты не дрался в России очень давно, если не ошибаюсь?

— С 2016 года.

— Не хочется выступить дома?

— Было бы интересно, конечно. Сейчас выиграем бой, а дальше было бы интересно.

— Твои ощущения от московского турнира, как он получился?

— Круто. Как и во всех странах, чётко всё было. Bellator он везде Bellator.

— Тебе при своих болельщиках выступать сложнее или наоборот?

— Всё равно. Есть люди в зале, нет людей в зале, для меня это не имеет значения.

— Ещё один вопрос к нам пришёл. Как у вас на личном фронте?

— Всё хорошо (смеётся).

Фото: facebook.com/BellatorMMA

— Что это значит?

— А я вам не скажу (улыбается). Даже когда я женюсь, постараюсь максимально долго не распространяться, чтобы об этом никто не знал. Зачем? Я не хочу, чтобы жене писали гадости после моих боёв.



— А сейчас вам часто пишут какие-то негативные вещи?

— Ну по-разному, в комментариях что-то летает. Я обычно смеюсь с такого. Сидит какой-то эксперт. Обычно пишут со страниц, где ноль фотографий, ноль всего. Вот он создал страницу, чтобы не дай бог не поняли, кто такой храбрый. И ещё друг между другом выясняют — кто-то защищает меня, кто-то [наезжает] на него или на Вадима. И начинают эксперты выяснять, кто круче, а кто не круче.