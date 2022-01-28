Чеченец уснул на глазах у Кадырова. Словак Дек победил редчайшим приёмом в Грозном. Видео

28 января в Грозном проходит турнир АСА 135, который возглавит чемпионский поединок в среднем весе между Магомедрасулом Гасановым и Абдул-Рахманом Джанаевым. Тем временем основной кард открыли представители легчайшего веса россиянин Мурад Каламов и словак Томаш Дек.

Каламову 27 лет, его рекорд 13-3. Так как он является базовым борцом, у Мурада 8 побед сабмишеном и ещё 5 триумфов решением судей. То есть у него ни одного успеха нокаутом. Всю карьеру Каламов провел в АСВ, ставший впоследствии АСА. И ему довелось противостоять самому Петру Яну в финале Гран-при АСВ в 2015-м году, которому уроженец города Грозный проиграл судейским решением.

Права на видео принадлежат ACA MMA. Ролик можно посмотреть в аккаунте лиги в «инстаграм».

Что касается его оппонента, то на счету Томаша Дека 31 победа, 11 поражений и 1 ничья. В отличие от Каламова словак является универсальным представителем смешанных единоборств, у которого сбалансированное количество побед всеми возможными способами. В российских промоушенах Томаш провёл девять боёв. Большиниство из них были в Fight Nights, где он неплохо преуспел (5-1-1). В АСА Дек выступил всего лишь дважды и победил один раз.

Специально к началу этого поединка подъехал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Дек напористо начал бой атаками в стойке. Более высокий Каламов предпочитал сохранять оптимальную для себя дистанцию и не лез в размены. Небольшое преимущество было на стороне словацкого бойца. Однако Мурад не собирался сдаваться без боя и перевёл поединок в нужную для себя плоскость. При очередной атаке Дека Каламов контратаковал проходом в ноги.

Но тут стоит отметить реакцию Томаша на произошедшее: при падении Дек успел обхватить шею Мурада и не отпускал её до самого конца. Каламов некоторое время сопротивлялся, но в конечном итоге уснул на глазах лидера своей республики. Таким образом, Томаш Дек победил редчайшим удушающим приёмом Иезекилль, который нам доводится видеть пару раз в год. Эта победа ещё ценна тем, что она была одержана в Грозном над местным бойцом.

Красивая победа, Рамзан Ахматович даже поаплодировал победителю. Уверены, мы ещё увидим этого бойца из Словакии в АСА.