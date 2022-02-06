Украинец сдался на 82-й секунде боя. С пугающим переломом его отправили в больницу

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) стартовал турнир по смешанным единоборствам. И стартовал он по-настоящему драматично. Уже в первой же схватке зрители увидели настоящий экшн. В ней встретились представители наилегчайшего дивизиона Денис Бондарь и Малкольм Гордон.

Для украинца это был первый поединок в американском промоушене. Дебют в UFC срывался несколько раз, а потому сказать, что Денис ждал боя, значит не сказать ничего. Что касается Гордона, то у канадца был опыт выступлений в лиге Даны Уайта. Начал он здесь с двух поражений кряду, но в минувшем поединке одолел Франсиско Фигейредо, брата чемпиона UFC в наилегчайшем весе Дейвисона Фигейредо. Так что, какую-никакую, но свою минуту славы Гордон уже однажды поймал.

Невзирая на это, теперь от него не ждали никаких подвигов. Согласно котировкам букмекеров, он был аутсайдером схватки. Но Малкольма это нисколько не смущало. Денису почти сразу стало ясно, что в стойке с Гордоном лучше не рубиться. Харьковчанин принял решение провести тейкдаун и преуспел. Но вот развить успех не получилось. Более того, уже лёжа на спине Малкольм предпринял две попытки провести рычаг локтя.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть в «твиттере» UFCarabia.

Тогда Бондарю вновь пришлось вносить коррективы. Украинец сумел подняться и попытался навязать противнику борьбу у сетки. Но тут уже канадец бросил оппонента на канвас, Денис тут же попытался подняться, но очень неудачно опёрся на руку, переложив на локтевой сустав почти весь вес своего тела. Далее последовал крик на всю арену, а затем и официальная сдача. Рефери остановил схватку через 82 секунды после старта.

Что произошло? Бондарь получил по-настоящему пугающую травму. Локоть украинца принял не совсем естественную форму. Вероятнее всего, Денис столкнулся с переломом со смещением. Естественно, что с таким повреждением он не остался на оглашение официального результата, а вместо этого прямиком поехал в больницу. Гордон принимал поздравления в клетке в гордом одиночестве.

Что же, дебют Дениса в UFC, к сожалению, получился по-настоящему провальным. Думается, новичок лиги получил плохую рекламу, которую заметят все. Остаётся пожелать Бондарю здоровья и скорейшего выздоровления. Надеемся он докажет, что сегодняшнее поражение – досаднейшая случайность.