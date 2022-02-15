Нурмагомедов продолжает побеждать. Хабиб нокаутировал Холлоуэя в метавселенной. Видео

В октябре 2020 года Нурмагомедов завершил карьеру. Россиянин на турнире UFC 254 нанёс поражение американцу Джастину Гэтжи, одержав 29-ю победу в карьере. С тех пор президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить россиянина вернуться. Сам Хабиб обещал подумать, но в дальнейшем всё равно остался при первоначальном решении.
Тем не менее бои остаются страстью Нурмагомедова. Он присутствует на турнирах ММА, занимается собственной лигой и даже иногда выходит в октагон. А теперь ещё и в виртуальный.
Нурмагомедов на днях провёл поединок в метавселенной геймеров LegionFarm. Там его соперником стал экс-чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй.
LegionFarm позволяет перевести компьютерные игры на платформу виртуальной реальности. Именно так и произошло в случае с Хабибом и Максом. Они взяли в руки геймпады, надели очки виртуальной реальности и устроили классный замес по правилам бокса.
Дополнительную изюминку бою придал экс-чемпион UFC Даниэль Кормье, который выступил в роли комментатора. Также к нему присоединился Ислам Махачев, попробовавший себя на новом поприще.
Поединок соперников транслировался на платформе Twitch. Естественно, что бой собрал огромную армию зрителей. А когда Хабиб начал побеждать, многие написали «30-0», намекнув на очередную викторию бойца.
Соперники провели бой в игре Creed: Rise to Glory. Любопытно, что Холлоуэй выбрал себе персонажа Ивана Драго из фильма «Рокки». В свою очередь, Хабиб бился в образе Аполло Крида.
Нурмагомедов здорово проявил себя в бою, доказав, что у него нет никаких проблем с ударкой. В итоге россиянин нокаутировал соперника. Хабиб нанёс 98 ударов, а его соперник выбросил 65 ударов.
После поединка Нурмагомедов признался, что получил колоссальное удовольствие. Также он предположил, что за такими боями будущее.
Хабиб должен был подраться с гавайцем ещё в 2018 году
Любопытно, что Нурмагомедов и Холлоуэй должны были провести поединок в 2018 году на турнире UFC 223. Но тогда Макс снялся с боя из-за проблем со здоровьем. В результате его заменил Эл Яквинта, которого и победил Нурмагомедов, став чемпионом UFC в лёгком весе.
Дальше Хабиб трижды защитил чемпионский титул, досрочно победив Конора Макгрегора, Дастина Порье и Джастина Гэтжи. После смерти отца и тренера Абдулманапа Хабиб провёл всего один поединок, с Гэтжи. Сразу после завершения боя россиянин сообщил, что завершает карьеру.
Что касается Холлоуэя, то после сорвавшегося боя с Нурмагомедовым его карьера покатилась вниз. В 2019 году он потерпел поражения в поединках с Дастином Порье и Алексом Волкановски. А в 2020 году гаваец вновь проиграл Волкановски и не сумел вернуть чемпионский титул.
Пока 30-летний Холлоуэй не думает о завершении карьеры. После серии неудач он одержал две победы, вернувшись в гонку за титульный бой. Макс нанёс поражения Келвину Каттару и Яиру Родригесу. Сейчас Холлоуэй занимает первое место в рейтинге полулегковесов UFC и ждёт очередной бой с Волкановски.
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