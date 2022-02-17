Немков может красиво уйти из Bellator. Для этого ему нужно вырубить грозу чемпионов UFC

В ночь с 15 по 16 апреля по московскому времени в Сан-Хосе (штат Калифорния, США) состоится турнир Bellator 277. В соглавном бою сойдутся чемпион в полутяжёлом весе Вадим Немков и Кори Андерсон. На кону, помимо пояса чемпиона Bellator, стоит победа в Гран-при.

Когда бой?

Начало боя – не ранее 6:00 мск 16 апреля. Старт поединков в предварительном карде намечен на 3:00 по Москве.

Полный кард турнира Bellator 277

Несмотря на факт финала Гран-при, в котором будет разыгран чемпионский пояс, главным боем турнира станет матч-реванш между Эй Джеем Макки и Патрисиу Фрейре. В первой встрече Наёмник Макки казнил лучшего бойца организации гильотиной в первом раунде. Кроме того, в основном карде выступит хорошо знакомый российской публике Тимоти Джонсон. Ему будет противостоять опасный Тайрелл Форчун. Сейчас Форчун идёт на шестом месте в рейтинге тяжёлого веса.

Основной кард (кард турнира будет дополняться. – Прим. «Чемпионата»)

Эй Джей Макки – Патрисиу Фрейре

Вадим Немков – Кори Андерсон

Тимоти Джонсон – Тайрелл Форчун

Кайл Кратчмер – Майкл Ломбардо

Шейн Кифи – Тайсон Миллер

Гастон Боланьос – Касс Белл

Последний бой Немкова в Bellator?

Вадим Немков ожидаемо легко добрался до финала Гран-при, во второй раз одолев Фила Дэвиса и переехав Джулиуса Энгликаса, вышедшего на замену Энтони Джонсону. Сейчас победная серия Вадима составляет девять боёв. Этого должно быть достаточно, чтобы утвердить себя королём дивизиона. Но чтобы окончательно снять все вопросы, ему нужно одолеть Кори Андерсона, не так давно выступавшего в UFC.

На фоне разговоров о будущем Немкова, над которым не перестают спекулировать в контексте его потенциальных выступлений в UFC, поединок с Андерсоном является едва ли не самым важным в карьере россиянина. Тем более американец некоторое время высоко котировался в лиге Даны Уайта, но всё-таки до титульника добраться не смог.

Если Вадим сможет одолеть Кори, тогда он докажет свою состоятельность и конкурентоспособность и, следовательно, привлечёт к себе внимание со стороны UFC, который возродил интригу в полутяжёлом весе. И от подписания одного из лучших учеников Фёдора Емельяненко выиграют обе стороны. Тем более Вадим не отрицает варианта с продолжением карьеры в промоушене Даны Уайта.

Увидим ли мы нового чемпиона в полутяжёлом весе?

Кори Андерсон является новой угрозой для Вадима Немкова. В четвертьфинале Овертайм отправил в нокаут стойкого Довлетджана Ягшимурадова, а в полуфинале он нокаутировал Райана Бейдера за одну минуту. Это очень опасный сигнал для россиянина, который в своё время отправил Дарта в нокаут хай-киком только во втором раунде. Андерсон будет стремиться к досрочной победе нокаутом.

Но у него самого не самая крепкая челюсть, стоившая ему места в UFC. Из пяти поражений четыре из них были допущены нокаутом. Не так давно Кори был нокаутирован экс-чемпионом UFC в полутяжёлом весе Яном Блаховичем за три минуты в первом раунде, после чего покинул организацию. Однако у него есть опыт побед над тем же Блаховичем и нынешним чемпионом UFC Гловером Тейшейрой. Потому американец не кажется таким совершенным и неуязвимым, как Иван Драго. Хотя на момент ухода из организации Даны Уайта Кори располагался на высокой четвёртой строчке рейтинга дивизиона.

Так как мы имеем дело со смешанными единоборствами, тут невозможно обойтись без слабых мест. В случае с Андерсоном это борьба, которая является территорией Немкова. У Овертайма ни одной победы сабмишеном за всю карьеру. Но для перевода в партер Вадиму надо очень постараться. Дело в том, что рост Кори составляет 190 см против 182 см у россиянина, а также сумасшедшие 201 см размаха рук. Поэтому ученику Фёдора при совершении тейкдауна важно не попасть под раздачу. Иначе дело будет плохо. Дарт Бейдер не даст соврать.

Прогнозы экспертов на бой

Сейчас Вадим Немков находится на той стадии, что практически каждый следующий бой является самым важным в карьере. А всё потому, что он чемпион и оттого цена ошибки возрастает в разы. Ранее Фил Дэвис был самым важным оппонентом, а потом и Райан Бейдер. Но Кори Андерсон – это угроза совершенно иного калибра. Он только в 2020-м покинул UFC, потому его уровень наиболее соответствует тому, куда стремится Вадим.

Учитывая ударную мощь американца и вариативность россиянина, мы полагаем, что их бой не продлится полные три раунда. И победу одержит наш боец за счёт более богатого арсенала. Ему по силам не только нокаутировать соперника, но и измотать, и задушить, и забить оппонента в граунд-энд-паунде. Главное – не рубиться в стойке, это территория Андерсона.

Где смотреть онлайн трансляцию боя Немков — Андерсон

Трансляция главного боя начнётся ориентировочно в 6:00 по московскому времени и будет доступна на видеосервисе «Окко Спорт».

Результаты боя Вадим Немков — Кори Андерсон

Результат боя между Вадимом Немковым и Кори Андерсоном станет известен по истечении 5 раундов, если поединок не закончится раньше. Немков идёт с серией из девяти побед, семь из которых были одержаны досрочно. А последние пять схваток с участием Андерсона закончились нокаутом.