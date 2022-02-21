«Такого я точно не хотел». Корешков сломал индейцу 5 рёбер. Видео

Ранним утром 20 февраля по московскому времени в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 274. В его соглавном событии выступил экс-чемпион лиги Андрей Корешков. Изначально его соперником должен был стать Мухамед Берхамов, но травма заставила того сняться с турнира.

Заменить Берхамова вызвался экс-боец UFC, достаточно опытный Ченси Ренкаунтри. Но внезапная смена соперника никак не повлияла на Андрея. Россиянин более чем уверенно победил оппонента. Уже на первой минуте схватки он нокаутировал соперника. Удар ногой с разворота в корпус отправил Ченси на настил, а дальше было молниеносное добивание.

Всё это выглядело эффектно. Но последствия разрушительной атаки Корешкова стали известны чуть позже. Оказывается, Андрей одним лишь ударом сломал сопернику пять рёбер, что, в свою очередь, привело к проколу лёгкого. По-настоящему пугающая и опасная травма. Корешков уже выразил свои сожаления по этому поводу и признался, что «такого не хотел точно». А болельщики с благоговейным ужасом продолжают обсуждать мощный удар, кто-то даже пишет в социальных сетях, что не будет спать после этого несколько недель.

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Думается, Ренкаунтри тоже. Спать с поломанными рёбрами очень непросто, так что коренной индеец ещё долго будет вспоминать русского Спартанца. Нас же этот эпизод заставил вспомнить о других жутких травмах в ММА.

Андерсон Силва (28 декабря 2013 года)

2013 год в UFC закрывал большой номерной турнир. В его главном событии встретились чемпион лиги в среднем весе Крис Уайдман и экс-чемпион, легендарный Андерсон Силва. Это был реванш. В первом поединке бразилец проиграл из-за своего пижонства и был полон решимости доказать, что успех Уайдмана — случайность.

Однако этим планам не суждено было сбыться. Во втором раунде Паук выбросил, казалось бы, обычный лоу-кик, но вот Уайдман умело подставил большую берцовую кость, воспользовавшись ей как блоком. Именно об этот блок и разбилась вся карьера Силвы. Бразилец получил жуткий перелом ноги и, упав, истошно завопил. Паук не отчаялся и восстановился за два года. Но прежним уже не стал.

Алистар Оверим (7 декабря 2019 года)

Ещё одна легенда смешанных единоборств Алистар Оверим ближе к закату карьеры также пережил непростую травму. В декабре 2019 года он встретился с небитым нокаутёром Жаирзиньо Розенстрайком. Разрушитель хорошо проводил поединок и переигрывал суринамца по очкам. Но на последней минуте поединка Жаирзиньо пошёл ва-банк. Ставка сработала, совершенно шальной и дикий удар справа свалил Оверима, рефери остановил схватку. Обиднейшее для Алистара поражение. Но хуже всего то, что тот удар привёл и к пугающей травме. Розенстрайк буквально прошил оппонента и разорвал ему губу. Повреждение было настолько серьёзным, что Овериму пришлось прибегнуть к услугам пластических хирургов.

Йоанна Енджейчик (7 марта 2020 года)

Экс-чемпионка UFC свой последний поединок провела в марте 2020 года, неизвестно, выступит ли Йоанна когда-нибудь ещё, но, даже если нет, её выступление весной 2020 года будут помнить всегда. Тогда она билась за титул чемпионки лиги в минимальном весе с Чжан Вэйли. Что это был за бой! Девушки на протяжении пяти раундов не убирали ног с педали газа и бились буквально кость в кость. За пять раундов они нанесли 351 точный удар, защиты там практически не было. Этот поединок был признан одним из лучших в истории женского ММА, и уже тогда, в марте, было ясно, что зрители увидели бой года.

Последствия пропущенных ударов стали проявляться уже во время поединка. Гематома на голове полячки раздувалась на глазах и стала просто безобразной. После схватки она вынуждена была обратиться к врачам, а после первой помощи Йоанна также перенесла и пластическую операцию.

Хетаг Плиев (1 апреля 2021 года)

Когда в интернете появилась новость, что Хетаг Плиев потерял палец в бою по смешанным единоборствам, в это даже не верилось, ведь всё случилось 1 апреля. Но Хетагу и впрямь было не до смеха. В День дурака он выступил на турнире лиги CFFC 94. Тогда его соперником стал Девин Гудейл. Соперники без особой разведки начали рубиться в стойке. В какой-то момент Хетаг попробовал выйти на удушающий, но Гудейл устоял. В целом получалась очень конкурентная схватка.

Однако после второго раунда рефери подошёл к Плиеву и попросил снять перчатки. Оказалось, что у Плиева оторвался палец. Да-да, это вовсе не шутка. Как такое случилось, в какой момент и кто в этом был виноват — неизвестно, но факт остаётся фактом. Интересно, что Плиев был расстроен остановкой и, кажется, хотел продолжать.

В любом случае важно то, что всё завершилось хорошо. Палец вернули владельцу на законное место, более того, Плиев после того случая уже успел выйти в клетку вновь.

Крис Уайдман (25 апреля 2021 года)

Ещё один случай, когда поверить в случившееся в октагоне было реально сложно. Но поскольку всё произошло в прямом эфире, пришлось. 25 апреля экс-чемпион UFC Крис Уайдман встретился с Юрайей Холлом, уже на 17-й секунде он выбросил лоу-кик, и на этом всё закончилось. Крис получил перелом ноги после собственного же удара. Картина была крайне неприятная.

Почему в это сложно было поверить? Потому что тут же вспомнился эпизод с травмой Андерсона Силвы, который сломал ногу об Уайдмана, впрочем, об этом мы рассказывали чуть выше. Вот такая злая ирония.

Уайдман до сих пор восстанавливается после того случая. На первых порах не исключался даже сценарий, при котором ногу бы пришлось ампутировать, но худшее осталось позади. Сейчас Крис почти здоров и думает о возвращении к боям. Что же, дай-то бог!