«Просто ушатал». Последняя «настоящая» победа Емельяненко-младшего. Видео

23 февраля в Москве пройдёт поединок на голых кулаках между двумя живыми легендами смешанных единоборств – Александром Емельяненко и Джеффом Монсоном. Для Александра это будет уже третий поединок за пять месяцев. Напомним, после длительного простоя он вернулся в спорт в сентябре 2021 года, но бой на голых кулаках с Артёмом Тарасовым спортивным мероприятием можно было назвать с большой натяжкой.

Далее был «настоящий» поединок по правилам ММА с Марсио Сантосом, которому Александр проиграл в одну калитку. И вот теперь Емельяненко снова возвращается к пародиям на настоящие бои. Многим очевидно, что 51-летний Монсон не станет большой проблемой даже для плохо готового Александра. Во-первых, огромное значение играет возраст, во-вторых, Монсон никогда не славился ударной техникой, так что драться на голых кулаках ему будет тяжело. Так что, вероятно, нас ждёт победа Емельяненко. Если так, это будет его третий успех с 2019 года.

Победу в бою с Тарасовым мы уже упоминали, а до этого, осенью 2019 года, был боксёрский фрик-поединок с Михаилом Кокляевым, которого Емельяненко попросту не заметил. Всё это заставило нас задуматься о том, а когда же Александр последний раз добывал победу в реальном поединке?

Было это уже очень давно. В июле 2018 года тогда ещё 36-летний россиянин выступил в главном событии турнира RCC 3 в Екатеринбурге. Его соперником стал экс-боец UFC, гораздо более молодой Виктор Пешта.

Емельяненко тогда шёл на серии из четырёх побед, незадолго до того победил опытного Габриэла Гонзагу. Так что кондиции Александра не вызывали опасений. Что касается Пешты, то чех после увольнения из UFC провёл три поединка и победил во всех из них, в том числе справившись с Алексеем Кудиным. Потому было понятно, что относиться к Виктору свысока не стоит.

Видео доступно на YouTube-канале RCC: MMA & Boxing. Права на видео принадлежат Видео доступно на канале RCC:MMA & Boxing.

Но первый раунд заставил задуматься о том, что Емельяненко реально недооценил оппонента. Невысокий Пешта умудрялся легко выходить на удобную для себя дистанцию и раз за разом тревожил Александра жёсткими ударами. При этом чех хорошо маневрировал и почти не давал возможности Емельяненко внятно ответить. Первый раунд полностью остался за экс-бойцом UFC.

Вторая пятиминутка началась с тейкдауна от Пешты. Чех свалил соперника и вышел в позицию контроля, откуда начал доставать Александра назойливыми одиночными ударами. Так продолжалось две минуты, пока рефери не поднял бойцов, посчитав, что те не проявляют достаточной активности.

Как бы то ни было, почти половина боя уже оставалась за чехом. Александру нужно было активизироваться. Понимая это, он здорово включился. Почти сразу же у Емельяненко прошёл жесткий боковой справа, Пешту болтануло. Тогда Емельяненко продолжил наступление, Виктор едва ли не панически отступал и даже упал, но быстро поднялся. Емельяненко же уже не собирался снимать ногу с педали газа и продолжал прессинговать. Удар за ударом ложились в цель. Пешта снова оказался на канвасе и практически беспомощно закрывался ладонями.

Александр же вошёл в клинч, начав добавлять колени. Рефери, понимая, что дела чеха совсем плóхи, остановил схватку и зафиксировал победу Емельяненко. По сути, это последняя на сегодняшний день полноценная и нормальная победа Александра, а одержана она была в том числе за счёт морально-волевых качеств.

Многие зрители до сих пор пересматривают ту запись и восхищаются мастерством победителя.

«Как хищник, выследил жертву и чётко разобрал».

«Саша, как всегда, молоток, здоровья и добра».

«Емеля – старый волчара, дал молодому парню вымахаться и утомиться, а потом просто ушатал».

«Красивый бой».

«Емельяненко опытом задавил», — писали фанаты.

Очевидно, что в бою с Джеффом Монсоном подобного экшена ожидать не приходится. Бои с Кокляевым и Тарасовым говорят о многом. Даже не верится, что когда-то Сашу называли «Смерть с косой», а теперь он дерётся с 51-летним депутатом Монсоном. Как бы то ни было, мы желаем Александру только успехов и где-то в глубине души надеемся, что, быть может, победа над Пештой всё же не войдёт в историю как последняя «настоящая».