Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Денис Лебедев возвращается в бокс, кто следующий соперник, бой с Гильермо Джонсом

«Зачем людей смешить?» Возвращение Дениса Лебедева в бокс никому не нужно
Александр Фролов
Денис Лебедев возвращается в бокс
Комментарии
Знаменитый чемпион собрался в ринг на потеху публике.

Промоутеры с телеканала «РЕН-ТВ» при всём неоднозначном к ним отношении работают очень плодотворно. Скандальный поединок Вячеслава Дацика и Зелимхана Пулемётчика и запланированный боксёрский бой Магомеда Исмаилова с Оланреваджу Дуродолой — последние тому подтверждения. Недавно генеральный директор канала Владимир Тюлин анонсировал ещё одну сенсацию: прославленный Денис Лебедев готов вернуться на ринг.

Мало того, сразу было заявлено, что соперником 42-летнего россиянина может стать 49-летний Гильермо Джонс, с которым у Десантника есть большая история. Лебедев пока не подтвердил возвращение, но в разговоре с «Матч ТВ» отметил, что информация про бой с Джонсом имеет под собой основания: «Скорее — да, чем нет. 50 на 50».

Уходить надо вовремя. Объясняем, почему Лебедеву точно не стоит возвращаться на ринг Уходить надо вовремя. Объясняем, почему Лебедеву точно не стоит возвращаться на ринг

Если Лебедев действительно вернётся в бокс, это станет очень большой авантюрой. Россиянину уже 42 года, он стремительно стареет и грузнеет. Вдобавок не стоит забывать, что в 2019 году Денис уже возвращался: грустно проиграл в одни ворота Табисо Мчуну, после чего повторно завершил карьеру. Конечно, после упорных тренировок Лебедев может вернуть какую-никакую форму, но зачем ему выходить в ринг на потеху публике? Тем более что ранее Денис сам поставил крест на этой затее.

«Надо уступать молодым. Есть ещё много дел в жизни серьёзных. Карьеру, наверное, продолжать не буду, какой смысл? Табисо я должен был побеждать, но не победил. На ринге какой-то тумблер щёлкнул – не было лёгкости, не было быстроты. А что говорить дальше? Зачем людей смешить?».

«Желания вернуться нет. Я уже один раз возвращался. Почувствовал свои физические кондиции. Знаете, на какого-то Басту меня хватит. И на таких как он, на 10 хватит. Но драться с себе подобными – уже не те рефлексы», — отмечал Лебедев меньше года назад.

«Зачем людей смешить?» Лебедев проиграл Мчуну и больше не вернётся на ринг «Зачем людей смешить?» Лебедев проиграл Мчуну и больше не вернётся на ринг

Вряд ли за время отдыха Десантник помолодел или выучил новые боксёрские трюки. Скорее всего, ветеран попросту соскучился по главному делу жизни: думать про возможные финансовые проблемы Лебедева попросту не хочется. Но одного желания мало — ещё в 2019 году стало ясно, что Денис Александрович закончился как боксёр высокого уровня. Раз он решил вернуться, значит, готов стать фрик-спортсменом, хотя раньше посмеивался над данным форматом.

Да, у реванша между Лебедевым и Гильермо Джонсом есть интрига. В 2013 году россиянин в ярком и драматичном бою уступил панамцу, который вскоре попался на допинге — поединок был признан несостоявшимся. Джонсу скоро 50, но он выступает до сих пор, сражаясь за звание «чемпиона РЕН-ТВ». Не хочется, чтобы прославленный Десантник тоже боролся лишь за титул российского телеканала. Но, видимо, Лебедев избрал такой путь. Это его право.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022