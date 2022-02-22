«Зачем людей смешить?» Возвращение Дениса Лебедева в бокс никому не нужно

Промоутеры с телеканала «РЕН-ТВ» при всём неоднозначном к ним отношении работают очень плодотворно. Скандальный поединок Вячеслава Дацика и Зелимхана Пулемётчика и запланированный боксёрский бой Магомеда Исмаилова с Оланреваджу Дуродолой — последние тому подтверждения. Недавно генеральный директор канала Владимир Тюлин анонсировал ещё одну сенсацию: прославленный Денис Лебедев готов вернуться на ринг.

Мало того, сразу было заявлено, что соперником 42-летнего россиянина может стать 49-летний Гильермо Джонс, с которым у Десантника есть большая история. Лебедев пока не подтвердил возвращение, но в разговоре с «Матч ТВ» отметил, что информация про бой с Джонсом имеет под собой основания: «Скорее — да, чем нет. 50 на 50».

Если Лебедев действительно вернётся в бокс, это станет очень большой авантюрой. Россиянину уже 42 года, он стремительно стареет и грузнеет. Вдобавок не стоит забывать, что в 2019 году Денис уже возвращался: грустно проиграл в одни ворота Табисо Мчуну, после чего повторно завершил карьеру. Конечно, после упорных тренировок Лебедев может вернуть какую-никакую форму, но зачем ему выходить в ринг на потеху публике? Тем более что ранее Денис сам поставил крест на этой затее.

«Надо уступать молодым. Есть ещё много дел в жизни серьёзных. Карьеру, наверное, продолжать не буду, какой смысл? Табисо я должен был побеждать, но не победил. На ринге какой-то тумблер щёлкнул – не было лёгкости, не было быстроты. А что говорить дальше? Зачем людей смешить?».

«Желания вернуться нет. Я уже один раз возвращался. Почувствовал свои физические кондиции. Знаете, на какого-то Басту меня хватит. И на таких как он, на 10 хватит. Но драться с себе подобными – уже не те рефлексы», — отмечал Лебедев меньше года назад.

Вряд ли за время отдыха Десантник помолодел или выучил новые боксёрские трюки. Скорее всего, ветеран попросту соскучился по главному делу жизни: думать про возможные финансовые проблемы Лебедева попросту не хочется. Но одного желания мало — ещё в 2019 году стало ясно, что Денис Александрович закончился как боксёр высокого уровня. Раз он решил вернуться, значит, готов стать фрик-спортсменом, хотя раньше посмеивался над данным форматом.

Да, у реванша между Лебедевым и Гильермо Джонсом есть интрига. В 2013 году россиянин в ярком и драматичном бою уступил панамцу, который вскоре попался на допинге — поединок был признан несостоявшимся. Джонсу скоро 50, но он выступает до сих пор, сражаясь за звание «чемпиона РЕН-ТВ». Не хочется, чтобы прославленный Десантник тоже боролся лишь за титул российского телеканала. Но, видимо, Лебедев избрал такой путь. Это его право.