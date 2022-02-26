Макс Топор вновь отхватил от своего тренера. На этот раз избиение было в ринге

В Москве завершился очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН-ТВ». Главным событием вечера стал поединок Магомеда Исмаилова с нигерийским гигантом Оланреваджу Дуродолой. Но в основном карде состоялся ещё один интересный бой, где на голых кулаках подрались Макс Щербаков по прозвищу Топор и его бывший тренер Альберт Кармазян.

У поединка была драматичная предыстория. Дело в том, что Топор и Кармазян уже успели разок подраться. Правда, это произошло не на ринге. После поражения нокаутом от Максима Новосёлова Топор вернулся в раздевалку, где у него завязался конфликт с тренером. Как утверждал боец, наставник повёл себя неадекватно, начав кричать на спортсмена. Кармазян в ответ заявил, что именно Топор вёл себя агрессивно.

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Тренер доказал, что может научить своего подопечного весьма полезным вещам. Топор в ходе потасовки с Кармазяном получил даже более серьёзные повреждения, чем на ринге в противостоянии с Новосёловым! Хоть Кармазян и Щербаков после драки поговорили и даже помирились, позже они решили выяснить отношения в бою на голых кулаках. Конечно, рабочее сотрудничество к тому времени соперники уже прекратили.

Зарыли топор войны

Если кто-то ждал ненависти и повышенного градуса противостояний, то так и не дождался. Соперники вели себя вполне миролюбиво, давали друг другу «пять» и не походили на людей, которые решили выяснить отношения.

Впрочем, на ринге ситуация складывалась иначе. Макс сразу бросился на своего соперника и в первые минуты был действительно активен. Кармазян, заметно уступавший в весе оппоненту, несколько раз побывал на настиле. Правда, причиной падений были, скорее, не удары, а физическая мощь Топора, который наваливался на своего визави.

В такой ситуации казалось, что Топор вполне может и решить исход уже в первом раунде. Но оказалось, что бойцу банально не хватило сил. С каждой минутой он начинал замедляться, да и Кармазяну нужно отдать должное. Имея почти 10-сантиметровое преимущество в росте, Альберт весьма эффективно его использовал. Пока соперник пытался идти напролом, Кармазян выдерживал дистанцию и точно попадал «на технику».

Уже в первом раунде у Топора появились сечки. А во втором временном интервале Макс начал откровенно плыть. Практически каждый удар Кармазяна достигал цели, на лице Топора было всё больше повреждений. Удивительно, как он вообще дотерпел до гонга. На третий раунд боец уже не вышел, что было правильным решением.

После боя на ринге царила миролюбивая обстановка. Кармазян поднял вверх руку побеждённого, долго обнимался с членами его команды и что-то говорил самому сопернику.

Сам Макс своё поражение объяснил габаритами соперника и тем, что Кармазян хорошо знает его слабые стороны.

«Надеюсь, мы показали зрителям хорошее шоу. В принципе, мы всё это делали по большей части для вас, чтобы вы могли насладиться настоящим характером, настоящими боями. Конечно, для меня Альберт очень неудобный соперник, но тем не менее я сделал всё, что мог.

Любое противостояние среди мужчин укрепляет, потому что мы друг другу доказываем, отстаиваем каждый свою правду, закаляем её, закрепляем в бою, тем самым рождая новые шрамы на теле и рубцуя шрамы эмоциональные, выстраивая мосты дружбы и доверия, доказывая таким вот путём», — сказал Топор.

Вероятно, теперь во взаимоотношениях спортсмена и его бывшего наставника уже поставлена точка. Похоже, можно говорить, что Альберт оказался более успешным бойцом, нежели тренером, раз так и не сумел сделать из Топора более-менее техничного боксёра.