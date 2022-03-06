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Хабиб Нурмагомедов вошёл в Зал славы UFC, заслуги Хабиба, Абдулманап Нурмагомедов

Абдулманап тоже вошёл в Зал славы UFC — через Хабиба. Великого отца не отделить от сына
Александр Фролов
Хабиб Нурмагомедов вошёл в Зал славы UFC
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Как жаль, что легендарный тренер не дожил до трогательного момента.

На турнире UFC 272 произошло историческое событие: в Зал славы UFC впервые ввели российского бойца. Естественно, им стал Хабиб Нурмагомедов, закончивший карьеру с чемпионским титулом и рекордом 29-0. Также промоушен подготовил для нашего соотечественника красивый ролик под девизом «Орёл приземлился в Зале славы». Хабиб, присутствовавший в зале в качестве секунданта Тагира Уланбекова и Умара Нурмагомедова, был тронут такой честью.

Когда камера выхватила легендарного дагестанского бойца, тот показывал пальцами на небеса. Думается, что Хабиб не только благодарил Аллаха: этот жест наверняка был обращён и к отцу Хабиба — великому Абдулманапу Нурмагомедову. К сожалению, 3 июля 2020 года известный на весь мир тренер ушёл из жизни, не справившись с последствиями коронавируса. После его смерти Хабиб провёл только один бой и объявил о завершении карьеры.

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Попадание Орла в Зал славы UFC — огромная заслуга его отца. Именно Абдулманап готовил сына с раннего детства и буквально за руку привёл к чемпионскому поясу главного мирового промоушена. Нурмагомедов-старший был для Хабиба непререкаемым авторитетом как в спорте, так и жизни.

«Всё просто, говорил отец, ничего сложного нет. Ты тренируешься, спишь, читаешь и кушаешь и ни на что не отвлекаешься, и каждый день повторяешь одно и то же. Его коронные слова были: не пытайся мне доказывать или рассказывать, что у тебя на уме, а просто делай, что я тебе говорю. Я очень рад, что отец всегда был рядом и всегда направлял, указывал мне, как и что делать. Мне реально повезло, что у меня был такой наставник», — рассказывал боец.

Орёл отмечал, что был не самым послушным ребёнком и только крепкая рука отца позволила ему стать легендой спорта. Абдулманап был строгим, но справедливым наставником.

«Убеждение, личный пример и поощрение — на этом строилось его воспитание. Далее уже требование и принуждение. Были наказания? Конечно, были. Мне много доставалось. Но больше всего в этой методике нравилось поощрение. Это давало мне мотивацию», — объяснял Хабиб в эфире «Матч ТВ».

Хабиб далеко не единственный успешный ученик Абдулманапа. Знаменитый тренер подготовил огромное количество чемпионов по самбо, вольной борьбе и в смешанных единоборствах. Братья Хабиба и его лучший друг Ислам Махачев — тоже ученики Абдулманапа. И всех он учил не только мудростям спорта, но и жизненной мудрости.

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Официально отец Хабиба пока не является членом Зала славы UFC. Орёл подчеркнул, что не хочет давить на промоушен: «Попадёт ли отец в Зал славы? Это будет зависеть от Ислама Махачева, Умара Нурмагомедова, от наших ребят. И вот так, чтобы вырастить двух чемпионов в одном весе и в одном поколении, я думаю, для тренера это дорогого стоит. Это вопрос UFC. Я такие моменты не лоббирую, не хочу быть к этому причастным. Но если они решат, будет очень приятно».

Но это всё технические детали. Ведь легендарный Абдулманап представлял собой пример настоящего отца и блестящего тренера. Поэтому сегодня вместе с Хабибом в Зал славы UFC незримо вошёл и его отец. Вошёл через своего сына — легендарного бойца смешанных единоборств. Весьма вероятно, что когда-нибудь Абдулманап окажется в Зале славы на бумаге, но по факту он уже там. И получил своё место по праву.

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