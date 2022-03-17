«Это наша работа, наш хлеб». Павлович не в восторге от боя с соотечественником россиянином

19 марта 2022 года на «O2 Arena» в Лондоне состоится турнир UFC Fight Night 204, с главным боем Александр Волков — Том Аспиналл. В основном карде встретятся два бойца из России – Шамиль Абдурахимов и Сергей Павлович. В интервью «Чемпионату» Павлович рассказал о простое в 2,5 года, лагере к бою, нежелании биться с Абдурахимовым и шансах в поединке Александра Волкова и Тома Аспиналла.

– Сергей, как прошла подготовка к Шамилю Абдурахимову?

– Всё хорошо, прошли полноценный лагерь, готовились полным ходом, это были третьи по счёту сборы, потому что перед этим ещё два лагеря проходил из-за того, что с американской визой проблема была.

– К Таннеру Босеру вы готовились с Александром Волковым и Владимиром Дайнеко. Поменялись ли спарринг-партнеры перед Абдурахимовым?

– Нет, также тренировался.

– Вы не выходили в октагон почти 2,5 года. Чем занимались это время, помимо тренировок?

– Пахал (смеется). Пахал как следует, восстанавливался после операции и потом долгое время тренировался, тренировался, тренировался. На самом деле, это самый долгий лагерь, который был в моей жизни. Отмена боя, полноценный лагерь прошел – не получилось, отменилось. Чуть отдохнул, начал к следующему поединку готовиться. Поэтому прямо такой трудовой лагерь был.

– Вы крайне редко доводите бои до решений. Охотитесь за бонусами за выступление вечера?

– Знаете, говорят, что за нокаутом невозможно охотиться. Это получается, как правило, случайно. Всегда готовимся на три раунда, а там уже по ходу движения как бывает, так и смотришь.

– Многие бойцы из России и близлежащих стран не в восторге от идеи биться с соотечественниками. Как отреагировали на предложение встретиться с Абдурахимовым? Были ли другие варианты?

– Я тоже не в восторге, потому что хорошо знаю Шамиля. Как я понимаю, у нас вариантов не было. Нужно было драться, потому что мне ещё два или три года назад предлагали бой. Отказывались, потому что знаем, тренировались. Но сейчас настал такой момент, нет вариантов. Это спорт, подерёмся.

– Когда бой назначили, созванивались с Шамилем?

– Нет, мы всё прекрасно понимаем. Профессиональные спортсмены, ничего в этом страшного нет. Это наша работа, наш хлеб.

– Первый бой в UFC был с Оверимом, потом сорвались поединки с нынешними топами дивизиона, Ганом и Аспиналлом. Вы чем-то разозлили матчмейкеров, что вам без особой раскачки дают таких мощных оппонентов?

– Я думаю, всё, что ни делается — к лучшему. У нас такая организация, где лёгких соперников не будет. Поэтому ты должен тренироваться и драться с лучшими, чтобы становиться лучше.

Фото: Jeff Bottari/Getty Image

– В случае победы над Абдурахимовым планируете вызвать кого-то? Того же Гана или Аспиналла, чтобы завершить начатое?

– Бой покажет, а там уже будем смотреть, как всё пройдет.

– В главном поединке турнира Волков как раз побьется с Аспиналлом. Многие видят англичанина фаворитом. Как считаете почему?

– Не знаю, не вижу его фаворитом. Думаю, Саня выиграет.

– Аспиналл всех финишировал. Как пройдёт их бой с Волковым?

– Какие-то прогнозы давать в нашем виде спорта – неблагодарное дело. Но я прямо 100% думаю, что Аспиналл не выиграет. Прям уверенно не выиграет.

– Сколько поединков у вас осталось по текущему контракту?

– Помимо этого, еще два боя.

– Давно вас не видели – может, собираетесь в 2022-м провести несколько поединков?

– Конечно, хочется драться, потому что столько времени простоя. Дай бог, будем стремиться, чтобы всё было без травм, и будем стараться драться как можно чаще.