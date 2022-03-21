«Он узнал, что его «слили». Новые подробности трагедии Романчука

Одним из самых талантливых боксёров-любителей отечественного бокса после развала СССР был Роман Романчук. О статном и лихом уроженце Львовской области сказано и написано немало. Парень с непростым характером и непростой судьбой не дожил и до 40 лет. Романа не стало спустя 3 месяца после 37-летия. Но уже к тому времени это был изрядно потрёпанный жизнью человек. На смену почёту и славе пришли забытьё и одиночество.

Для многих не секрет, что спусковым крючком трагедии Романа стала криминальная история, случившаяся во Владивостоке в уже далёком 2008 году. Тогда конфликт с неким Олегом Мешковым привёл к драме. 22-летний Мешков погиб, а Романчук оказался на скамье подсудимых. Изначально боксёру грозило 15 лет лишения свободы. Следствие готово было повесить на него всех собак.

Правоохранители отмечали, что «из-за личных неприязненных отношений» Романчук сзади набросился на Мешкова, после чего началась драка. После этого Мешков достал свой травматический пистолет и сделал предупредительный выстрел. Романчук же отобрал оружие и преднамеренно выстрелил в оппонента, а после этого якобы даже избил его.

На деле всё было не так. Записи с камеры видеонаблюдения показали, что именно Мешков несколько раз тыкал в лицо пистолетом Романчуку, тот избегал дальнейшего обострения, но в итоге Мешков всё же выстрелил. Роман устоял, а после отобрал оружие у нападавшего и, видимо, всё же выстрелил. Однако этого момента на камере уже видно не было.

Как бы то ни было, в итоге Романчуку дали 14 месяцев колонии за причинение смерти по неосторожности. Но даже с таким относительно мягким приговором было ясно, что на карьере Романа можно ставить крест. Во-первых, его репутация была безнадёжна подорвана, во-вторых, инцидент и дальнейшая отсидка в любом случае пошатнули его здоровье.

Все попытки вернуться в спорт разбивались о жесточайшие головные боли, проблемы с дисциплиной и прочие факторы. А в 2016 году Романчука не стало — не выдержало сердце. И вот теперь, через много лет после всех драматичных событий, большое интервью о Романе дал его брат Руслан. На канале «Студия бокса Виктора Ялымова» в YouTube Романчук-младший рассказал, что реально произошло во Владивостоке в далёком 2008 году, почему Роман себе позволил находиться в том состоянии в принципе, а также о том, что съедало Романчука изнутри долгие годы.

«Тогда Роман узнал, что его «слили». Он узнал, что не едет на Олимпиаду. Надоело всё, и что ему тогда делать? Да и пошёл гулять. Пошёл в клуб тусоваться. К нему привязался там этот Мешков. Как пиявка там ходил за ним и ходил. Рома уже из клуба вышел, а он за ним идёт дальше и дальше. Рома пошёл в подземный переход, а тот дальше идёт и дальше. И тут Рома повернулся к нему и предложил идти своей дорогой. Тот же начал оскорблять его. Рома на него смотрел, а тот просто достаёт пистолет и стреляет. Рома потом говорил, что после выстрела уже ничего не помнил. Никто ничего не выхватывал, на видео заметно, что они упали вместе. Рома помнил выстрел и всё.

Проблемы Романа с дисциплиной? Ну бывало, он же живой человек. Это ему нисколько не мешало. Знаете, что ему мешало? Несправедливость. Он иногда падал духом, уходил и возвращался. Первый момент – финал чемпионата России с Алексеевым. Выиграл Роман, а дали Алексееву.

После тюрьмы его «слили». Ранение в голову – ты неликвид. Федерация бокса России о нём забыла и вычеркнула его».