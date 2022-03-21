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Брат Романа Романчука рассказал подробности трагедии во Владивостоке

«Он узнал, что его «слили». Новые подробности трагедии Романчука
Роман Дёмин
Подробности трагедии во Владивостоке
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Брат боксёра рассказал, что привело Романа к печальному финалу.

Одним из самых талантливых боксёров-любителей отечественного бокса после развала СССР был Роман Романчук. О статном и лихом уроженце Львовской области сказано и написано немало. Парень с непростым характером и непростой судьбой не дожил и до 40 лет. Романа не стало спустя 3 месяца после 37-летия. Но уже к тому времени это был изрядно потрёпанный жизнью человек. На смену почёту и славе пришли забытьё и одиночество.

«Его засосала другая жизнь». Трагическая история боксёра Романа Романчука «Его засосала другая жизнь». Трагическая история боксёра Романа Романчука

Для многих не секрет, что спусковым крючком трагедии Романа стала криминальная история, случившаяся во Владивостоке в уже далёком 2008 году. Тогда конфликт с неким Олегом Мешковым привёл к драме. 22-летний Мешков погиб, а Романчук оказался на скамье подсудимых. Изначально боксёру грозило 15 лет лишения свободы. Следствие готово было повесить на него всех собак.

Правоохранители отмечали, что «из-за личных неприязненных отношений» Романчук сзади набросился на Мешкова, после чего началась драка. После этого Мешков достал свой травматический пистолет и сделал предупредительный выстрел. Романчук же отобрал оружие и преднамеренно выстрелил в оппонента, а после этого якобы даже избил его.

На деле всё было не так. Записи с камеры видеонаблюдения показали, что именно Мешков несколько раз тыкал в лицо пистолетом Романчуку, тот избегал дальнейшего обострения, но в итоге Мешков всё же выстрелил. Роман устоял, а после отобрал оружие у нападавшего и, видимо, всё же выстрелил. Однако этого момента на камере уже видно не было.

Как бы то ни было, в итоге Романчуку дали 14 месяцев колонии за причинение смерти по неосторожности. Но даже с таким относительно мягким приговором было ясно, что на карьере Романа можно ставить крест. Во-первых, его репутация была безнадёжна подорвана, во-вторых, инцидент и дальнейшая отсидка в любом случае пошатнули его здоровье.

Все попытки вернуться в спорт разбивались о жесточайшие головные боли, проблемы с дисциплиной и прочие факторы. А в 2016 году Романчука не стало — не выдержало сердце. И вот теперь, через много лет после всех драматичных событий, большое интервью о Романе дал его брат Руслан. На канале «Студия бокса Виктора Ялымова» в YouTube Романчук-младший рассказал, что реально произошло во Владивостоке в далёком 2008 году, почему Роман себе позволил находиться в том состоянии в принципе, а также о том, что съедало Романчука изнутри долгие годы.

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«Тогда Роман узнал, что его «слили». Он узнал, что не едет на Олимпиаду. Надоело всё, и что ему тогда делать? Да и пошёл гулять. Пошёл в клуб тусоваться. К нему привязался там этот Мешков. Как пиявка там ходил за ним и ходил. Рома уже из клуба вышел, а он за ним идёт дальше и дальше. Рома пошёл в подземный переход, а тот дальше идёт и дальше. И тут Рома повернулся к нему и предложил идти своей дорогой. Тот же начал оскорблять его. Рома на него смотрел, а тот просто достаёт пистолет и стреляет. Рома потом говорил, что после выстрела уже ничего не помнил. Никто ничего не выхватывал, на видео заметно, что они упали вместе. Рома помнил выстрел и всё.

Проблемы Романа с дисциплиной? Ну бывало, он же живой человек. Это ему нисколько не мешало. Знаете, что ему мешало? Несправедливость. Он иногда падал духом, уходил и возвращался. Первый момент – финал чемпионата России с Алексеевым. Выиграл Роман, а дали Алексееву.

После тюрьмы его «слили». Ранение в голову – ты неликвид. Федерация бокса России о нём забыла и вычеркнула его».

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